EU-leder om sofaskandalen: – Følte meg såret og ensom

Sammen med EU-president Charles Michel kom EU-kommisjonens leder til Tyrkia for et toppmøte med landets president, Recep Tayyip Erdogan i begynnelsen av april. Da hun talte i Europaparlamentet mandag kveld sa hun at hun ikke kunne se noen annen forklaring på at det var satt fram to stoler og ikke tre.

– Ville dette skjedd hvis jeg gikk med dress og slips? spurte hun forsamlingen retorisk.

Det som skjedde er blitt kalt «sofagate». Charles Michel og verten tok uten nøling plass i de to stolene som var satt fram, mens en tydelig misfornøyd von der Leyen satte seg i en sofa lenger unna.

Sier EU må bekjempe kjønnsdiskriminering

Da hun talte i Brussel henvendte hun seg spesielt til kvinnene i salen.

– Jeg er sikker på at dere vet akkurat hvordan jeg følte det. Jeg følte meg såret og alene, som kvinne og som europeer.

Von der Leyen påpekte at hun er den første kvinnen som leder EU-kommisjonen og sa at hun forventet å bli behandlet deretter. Hun la til at hendelsen understreker EUs behov for å bekjempe kjønnsdiskriminering.

– Dette handler ikke om møteprotokoll. Dette handler om hvem vi er, de verdier unionen vår står for. Det viser hvor langt vi har igjen før kvinner blir behandlet som likeverdige.

De var tre på møtet, men bare to stoler var satt fram. Foto: - / AFP

To likeverdige EU-ledere

Før Ursula von der Leyen gikk på talerstolen hadde Charles Michel tatt ordet og hadde nok en gang beklaget det som skjedde. Michel sa han ville benytte anledningen til å oppmuntre medlemslandene til å gjøre vedtak som vil øke likhet mellom kjønnene.

Etter møtet i Ankara forsøkte noen i EU-systemet å påpeke at Michel var hennes overordnede i det diplomatiske hierarkiet, noe som ble blankt avvist i går. Von der Leyen gjorde det klart at hun forventet å bli behandlet på lik linje med EU-presidenten.

Og hun la til at respekt for kvinners rettigheter er en forutsetning for gjenopptakelse av en dialog med Tyrkia, men at også EU må gjøre det bedre på dette området.

Tyrkia har på sin side avvist at det som skjedde var et forsøk på å så splid mellom de to EU-lederne. Tyrkerne sier møte ble avholdt i henhold til avtale med unionenes representanter.