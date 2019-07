Ursula von der Leyen får EUs toppjobb

– Jeg føler meg beæret og takker for tilliten. En tillit dere har plassert i Europa, sa Ursula von der Leyen etter avstemningen.

Hun var langt fra sikret toppjobben. 60-åringen trengte rent flertall, 374 stemmer, i den hemmelige avstemmingen.

Hun endte med støtte fra 383, mens 327 europaparlamentarikere sa nei. 22 avsto fra å stemme og en stemme var blank i EUs folkevalgte forsamling.

Ursula von der Leyen var kandidaten EUs stats- og regjeringssjefer ville ha. Hun var Tysklands første kvinnelige forsvarsminister. Foto: FRANCOIS LENOIR / Reuters

Mange politiske grupper var splittet i synet på von der Leyen. Hun ble blant annet motarbeidet av flere politikere fra hjemlandet Tyskland.

Flere av de politiske grupperingene i Europaparlamentet er misfornøyd med hvordan EU har lagt den nye lederkabalen. De hadde selv sine kandidater til toppjobbene.

Ursula von der Leyen var en kompromisskandidat, nominert av EUs stats- og regjeringssjefer. Hun blir den første kvinnen i EUs absolutte toppjobb, som leder for EU-kommisjonen.

Fakta om Ursula von der Leyen Ekspandér faktaboks Tysklands forsvarsminister siden 2013, tilhører Angela Merkels kristendemokratiske parti. Varslet at hun går av onsdag, uansett utfall i Europaparlamentet.

Har stått ved forbundskansler Merkels side siden starten i 2005. Har vært både familieminister og arbeidsminister.

Blir beskrevet som en ihuga tilhenger av EU og europeisk samarbeid, om enn ikke så tett og integrert som Frankrikes president Emmanuel Macron ønsker. Har utstrakt kontaktnett i EU, snakker engelsk og fransk flytende.

Utdannet lege av yrke. Er 60 år gammel og har sju barn. Født i Brussel og bodde der til hun var 13 år. Faren hadde høy stilling i EU-apparatet. Hun er blant annet utdannet ved London School of Economics.

Har vært omstridt om forsvarsminister og fått kritikk for å ha sendt tyske styrker på skarpe oppdrag til Afghanistan og Mali. Har også hatt problemer med høyreekstremister i det tyske forsvaret. Kilde: NTB

Jean-Claude Juncker går av som EU-kommisjonens leder 1. november, dagen etter Storbritannia, etter planen, har forlatt EU.

Politikere i Europaparlamentet i Strasbourg stod i kø for å stemme over von der Leyens kandidatur som EUs første kvinnelige president. Foto: Jean-Francois Badias / AP

De siste dagene har von der Leyen løpt fra møte til møte for å samle støtte til sitt kandidatur. De folkevalgte har krevd sterke politiske garantier.

Hun var garantert støtte fra den konservative partigruppen EPP, som hun selv tilhører. Hun fikk også et flertall av skeptiske sosialdemokrater og liberale i ryggen med sin visjon om et grønnere, mer rettferdig og regelstyrt Europa.

Ytre høyre og høyrepopulistene var splittet om von der Leyen. De grønne varslet tidlig at de ville stemme imot.

– Vi ser ikke hvordan forandring skal være mulig med denne kandidaten, sa tyske Ska Keller, en av lederne for de grønne i EU-parlamentet, forrige uke.

En annen av de grønnes politikere, Philippe Lamberts, fulgte opp i dag:

– Ordvalget ditt er blitt sterkere, men forslagene er fortsatt ganske vage. Du forstår sikkert at vi derfor ikke kan stemme på deg som kommende leder av kommisjonen, sa han under debatten.

Von der Leyen har lovet å kjempe for kjønnsbalanse i Brussel og, innen 2050, et klimanøytralt Europa.

– Tida renner ut. Så la oss være modige. La oss være ambisiøse, sa von der Leyen forrige uke da hun erklærte full støtte til målet om klimanøytralitet.

Klimanøytralitet vil si en situasjon der effekten av alle gjenværende utslipp nulles ut.

Som president vil hun forsøke å sette sammen en ny EU-kommisjon med like mange kvinner som menn. For å oppnå dette vil hun be samtlige medlemsland om å nominere to personer: en kvinne og en mann.

I dagens EU-kommisjon er det ni kvinner og 19 menn.

Von der Leyen har også trukket fram datasikkerhet og forsvarssamarbeid som viktige satsingsområder, og hun ønsker å innføre minstelønn i alle EU-land.

Sveriges statsminister Stefan Löfven gratulerer:

– Det er på tide at vi får en kvinne i denne viktige posisjonen, sier Löfven, som mener det er bra at ledelsen i EUs institusjoner nå kommer på plass.

Også von der Leyens sjef i Tyskland sender sine hilsener:

– Selv om jeg mister en statsråd som har tjent lenge, får jeg en ny partner i Brussel, skriver Angela Merkel.

Statsminister Erna Solberg skriver at hun ser fram til samtaler om hvordan det nære forholdet mellom EU og Norge kan utvikles videre.