Etterforsker 153 hestemishandlings-saker

– I rundt 30 av sakene er hestene enten blitt drept eller grovt mishandlet, sa innenriksminister Gérald Darmanin da han besøkte Oise mandag kveld. Dit kom han sammen med landbruksminister Julien Denormandie.

I cirka halvparten av landets mange fylker har det blitt meldt om hester som har fått ører skåret av, øyne stukket ut og andre grove angrep. Noen har blitt så voldsomt skadet at de har dødd.

– Vi er forferdelig sjokkert over disse avskyelige handlingene, sa Darmanin.

En mann i arrest

En mann ble pågrepet og satt i varetekt. Han ble arrestert i hjemmet sitt i Nambsheim i Haut-Rhin, nær den tyske grensen. Men han ble senere sjekket ut av saken, melder FranceInfo.

Ifølge kilder i politiet ble to menn i 40-50-årsalderen tatt på fersk gjerning en natt i august.

Nicolas Demajean har fortalt til nyhetsbyrået AFP at han våknet en natt av hester som vrinsket i smerte. Han løp ut og så to menn. Den ene stakk ham med en liten kniv, før de stakk av.

– Jeg fikk sett ham godt nok til å få tegnet en fantomtegning, har Demajean forklart.

Han havnet selv på sykehus med en skadet arm. To av ponniene hans hadde også fått skader.

Fantomtegning av en av mennene som er mistenkt for å ha angrepet og mishandlet hester. Foto: - / AFP

Politiet sier til fransk TV at den mistenkte er kjent for tyske myndigheter. Han skal ha angrepet dyr tidligere. Mandag kveld var de i gang med å undersøke huset hans, men han ble senere satt fri.

Politiet tror ikke det er samme person som står bak alle angrepene. De er skjedd over store deler av landet og til tider som gjør at man mener det må være flere gjerningspersoner.

Få spor

Teoriene om hvorfor hestene blir angrepet er fremdeles uklare og mange.

– Vi har ingen klare indikasjoner på hva motivet kan være, sier Darmanin.

Han oppfordrer hesteeiere til å avstå fra å ta loven i egne hender.

– Man skal varsle politiet, ikke gå i direkte konfrontasjon med disse bøllene, sier han.

Politiet i nordlige Somme har innført hyppigere patruljering hos oppdrettere i området etter at et føll ble funnet med en diger flenge i øret i helgen, melder TV-kanalen France3. Tidligere på kvelden ble en hoppe drept. Angriperne hadde skåret opp buken hennes.

Mishandlingen har pågått i flere måneder. Her kom brannvesenet til for å hjelpe en skadet hest nordvest i Frankrike i juli. Foto: - / AFP

Angrepet av andre dyr?

Lederen for kontoret for bekjempelse av angrep på miljø- og folkehelse, Jacques Diacono, sier til avisen Libération, at det ikke er sikkert at mennesker står bak alle angrepene.

– I noen av sakene er det ingen tvil om at mennesker står bak. Men så er det andre dyr og åtselfugler. Fuglene kan angripe de mest utsatte og følsomme delene, som ører og kjønnsorgan, sier han til avisen.

Han sier de samarbeider med naboland som har opplevd lignende ting.

– I Storbritannia viste det seg at flere av dyrene var døde av naturlige årsaker og angrepet av åtselfugler, sier Diacono. Han sier nabolandene aldri lyktes i å finne en gjerningsperson.