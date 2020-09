Hestetortur sjokkerer Frankrike – intens jakt på gjerningsmenn

Hester er blitt funnet døde med ørene skåret av, øynene fjernet og kjønnsorganene kuttet av.

Den bestialske mishandlingen og de grusomme drapene av hestene har opprørt folk i Frankrike, og politiet har nå satt i gang en jakt på to mistenkte i saken.

Rundt 40 politifolk ble søndag fraktet med helikopter til byen Losne, nær Dijon, etter at en ny hest ble angrepet der søndag morgen.

Hesten skal ikke ha blitt alvorlig skadet, men politiet setter angrepet og skadene i forbindelse med de mange angrepene mot hester i Frankrike. Bare siden august regner politiet med at rundt 30 hester er blitt mishandlet på det groveste eller drept.

Foreløpig vet man ikke hva som er motivet til de som står bak angrepene.

Denne hesten har fått det ene øret skjært av. Foto: La Ligue Des Animaux

– En grusom villskap

Serge Lecomte, president for det franske rytterforbundet, er rystet over mishandlingen.

– Det er grusom villskap vi sjelden har sett før, sier han til AFP.

– Er det en kult? Grusomhet mot dyr er forløperen til grusomhet mot mennesker, mener han.

Landbruksminister Julien Denormandie har allerede lovet at de som er ansvarlig for angrepene vil bli stilt for retten. Han beskriver handlingene som barbarisme.

Politiet offentliggjorde nylig et dataanimert bilde av det de tror kan være en av gjerningsmennene, men foreløpig er ingen pågrepet i denne spesielle saken.

[ PORTRAIT ROBOT DANS CADRE AFFAIRE SÉVICES GRAVES OU ACTE DE CRUAUTÉ ENVERS DES ÉQUIDÉS ] Dans la soirée du 24 août... Publisert av Gendarmerie de l'Yonne Torsdag 27. august 2020

Fortvilte hesteeiere

Jean-Michel Martinot og Virginie Martinot, som driver en rideskole sammen, er en av hesteeierne som er blitt rammet av overgrepene.

Et føll ble funnet på bakken – drept med et avskåret øre.

– Hesten var blitt stukket i hjertet. Hun hadde et avskåret øre, og de hadde fjernet det ene øyet og kjønnsorganene, forteller Virginie Martinot.

I et innlegg på sosiale medier, ber ekteparet andre om å dele historien sin for å øke bevisstheten blant andre hesteeiere i Frankrike og hjelpe til med å fange drapsmennene.

En annen fortvilet hesteeier, Mélissa Veron, sier at hun fant den tre år gamle hoppen sin død av mishandling i stallen.

– Hun manglet et øre og halve øyet var dradd ut, sa hun til tv-kanalen LCI i sommer.

– Et satanisk ritual?

Nicolas Demajean, som driver et tilfluktssted for rundt 100 forlatte og mishandlede hester, Ranch of Hope, sier at armen hans ble skadet mens han kjempet mot en inntrenger utstyrt med kniv.

– Før turte jeg å sette hestene mine ut på beite, sier Demajean til TV-stasjonen France 3.

Mellom 2014 og 2016 skjedde også lignende drap og tortur av hester i Belgia og Tyskland. Det høye antallet i Frankrike over så kort tid er imidlertid uvanlig.

– Vi forstår ikke motivasjonen, sier en talskvinne i politiet i Paris.

– Er det et satanisk ritual, forsikringssvindel,en form for makaber troféjakt eller en internett-utfordring? Vi vet ikke.