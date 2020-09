– Jeg ønsker å vite hva opposisjonen og folkebevegelsen i Hviterussland ønsker seg av oss, sier Solberg til NRK.

Hun understreker at det ikke er et spørsmål om å velge mellom Vesten, Nato eller Russland, men at det dreier seg om å fjerne en diktator.

– Det er et spørsmål om å fjerne en diktator, sier Erna Solberg om Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko.

Svetlana Tikhanovskaja som er eksil i Litauen ønsker at vestlige land fortsetter presset mot regimet i Hviterussland Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

I et intervju med NRK mandag, sa opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja at hun håper Norge og resten av verden vil fortsette presset mot det hviterussiske regimet. Slik at de kan komme opposisjonen i møte, for å få til en løsning på krisen i landet.

– Aleksander Lukasjenko tar nå bare i mot telefoner fra Vladimir Putin, sa Litauens president Gitanas Nauseda da han i dag møtte statsminister Erna Solberg. Nauseda har sagt at Litauen er villig til å mekle i konflikten i Hviterussland.

Antyder at han har sittet for lenge

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko, sier i et intervju med russiske medier tirsdag at han kanskje har sittet for lenge som president.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko under et intervju med russiske medier tirsdag. Foto: Belta / Reuters

– Ja, kanskje jeg har sittet litt for lenge, skal presidenten ha sagt under intervjuet, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Lukasjenko skal imidlertid også ha sagt at han er den eneste personen som er i stand til å beskytte Hviterussland videre.

Han utelukker ikke å fremskynde neste valg, men sier at han vil bli sittende med makten.

Erna Solberg besøkte norske soldater som er stasjonert i Litauen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Besøkte øvingsfelt nær grensen

Statsminister Erna Solberg besøkte tidligere på dagen norske soldater som er stasjonert i Litauen.

På spørsmål om hvilket signal det sender at Norge har soldater i Litauen, svarer Solberg:

– Vi har vært her siden 2017 for å øve. Det er for å fortelle de baltiske land at de er en del av Nato og at vi er en del av beskyttelsen. Dette er ikke en del av dagens tilspissede situasjon, sier Solberg.

Statsministeren sier at de tre baltiske land og Polen ønsker at NATO-solidariteten strekker seg til dem.

Det militære øvingsfeltet som Erna Solberg har besøkt i dag ligger få kilometer fra grensen til Hviterussland. Der øver norske soldater sammen med styrker fra andre Nato-land på Prabadebasen.

Smellet fra øvingsfeltet i Litauen kunne trolig høres helt til nabolandet Hviterussland. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Da Solberg besøkte treningsområdet, fikk hun se norske stridsvogner i aksjon. Det ble skutt med skarpt gjennom det litauiske landskapet, kanskje helt bort til grensen mot Hviterussland.

Erna Solberg under besøket hos norske soldater i Litauen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Dramatisk bakteppe

Og det som skjer i Hviterussland ligger som et dramatisk bakteppe for besøket til den norske statsministeren. Likevel merker ikke sjefen for de rundt 120 norske soldatene og offiserene, Einar Odden, så mye til det som skjer bare noen titalls kilometer østover – inne i Hviterussland.



– Nei, vi merker ikke så veldig mye til det, vi er på beredskap siden vi kom her, vi gjennomfører trening på vanlig måte

Kaptein Einar Odden leder norske soldater under øving i Litauen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Så dere merker det ikke på kroppen det som skjer i Hviterussland?



– Nei vi gjør ikke det. Vi forholder oss til at vi er inne i leiren eller ute i treningsområdene sier kaptein Einar Odden til NRK.

– Hva slags reaksjoner får dere fra sivilbefolkningen på at Nato og Norge er sterkere til stede her – hvorfor ønsker de at dere er her?

Noen av de norske soldatene som er stasjonert ved Prabadebasen i Litauen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Det er en trygghet for dem, de har en historisk bakgrunn, det er en ung nasjon som husker godt tilbake sier Einar Odden, foran stridsvogner og soldater fra både Norge, Tyskland og Nederland.

– Mitt inntrykk er at det er utelukkende positivt, de ønsker at vi er her. Vi er blitt tatt godt imot, det er førsteinntrykket som vi har fått.