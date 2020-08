Demonstranter fra forskjellige deler av den hviterussiske hovedstaden har i dag marsjert mot sentrum av byen, men ifølge det hviterussiske nettstedet tut.by, har opprørspolitiet nå begynt å arrestere demonstranter. Hos det hviterussiske innenriksdepartementet får det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti vite at 125 personer skal være arrestert i dag.

SLÅR TIL IGJEN: Opprørspolitiet i Minsk er igjen i gang med å arrestere og kjøre bort demonstranter. Mange tusen deltar i nye demonstrasjoner i dag. Foto: Ulf Mauder / DPA

Tidligere meldte nyhetsbyrået Reuters at et titalls mennesker hadde blitt arrestert.

– Jeg er her for å vise min solidaritet med alle dem som er fengslet. Jeg støtter fred og Hviterussland, men er ikke for Lukasjenko, sier en ung kvinne til nyhetsbyrået.

Vannkanoner og lastebiler klare

Sist søndag var en svært stor menneskemengde samlet på Uavhengighetsplassen foran regjeringsbygningen, uten at politiet grep inn.

HARDERE LINJE: Dette er tredje søndag på rad at opposisjonen demonstrerer mot president Lukasjenko i Minsk. Men denne gangen lar politiet ikke demonstrantene få protestere uten å gripe inn. Du trenger javascript for å se video. HARDERE LINJE: Dette er tredje søndag på rad at opposisjonen demonstrerer mot president Lukasjenko i Minsk. Men denne gangen lar politiet ikke demonstrantene få protestere uten å gripe inn.

Opposisjonens ledere ville at demonstrantene skulle samles på samme sted i dag, men i dag tidlig satte politiet opp sperringer rundt hele plassen, og opprørspolitiet ble utplassert.

Politiets spesialkjøretøy med vannkanoner er også på stedet, det samme er lastebilene som brukes til å frakte arresterte til fengsel.

President Aleksandr Lukasjenko sa for noen dager siden at han vil «renske gatene i Minsk for demonstranter». Den andre store plassen der det ble holdt en kjempemarkering for to uker siden, er også avsperret og omringet av opprørspoliti.

NYE PROTESTER OG SAMMENSTØT: Et stort antall av opposisjonens støttespillere er igjen samlet i sentrum av Minsk.

Nettstedet NEXTA Live som drives av hviterussere fra Polen, melder at demonstrantene er bedt om å demonstrere langs Uavhenighetsprospektet dersom det ikke blir mulig å komme til plassen foran regjeringsbygningen. Dette er en hovedgate som går gjennom hele Minsk.

Hvis denne også sperres av, foreslås det andre ruter som demonstrantene kan gå.

PROTESTMARSJ: Hviterussiske kvinner demonstrerte i går mot Lukasjenko-regimet i sentrum av Minsk. Foto: BelaPAN / Reuters

Også dette nettstedet melder om sammenstøt mellom politi og demonstranter, og at mange tusen tilhengere av opposisjonen nå er samlet i sentrum av hovedstaden.

Lukasjenko skal møte Putin

Den russiske presidenten Vlladimir Putin ringte i dag sin hviterussiske kollega for å gratulere med fødselsdagen. Lukasjenko fyller 66 år i dag.

STØTTE: Presidentene Lukasjenko og Putin ble i dag om å møtes i Moskva i løpet av de nærmeste ukene. Foto: POOL New

De to statslederne ble enige om å møtes i Moskva i løpet av de nærmeste ukene.

For noen dager siden sa Putin at han anerkjenner presidentvalget der Lukasjenko skal ha fått 80 prosent av stemmene.

Den vestlige verden fordømmer valget, og sier at det var preget av omfattende juks.

Den russiske presidenten har også sagt at en russisk politistyrke står klar til å bli satt inn i Hviterussland dersom det trengs.

Utviser journalister

Det siste døgnet har flere vestlige journalister fått beskjed om at deres hviterussiske akkreditering er trukket tilbake, og at de derfor må forlate landet.

STORMØNSTRING: Sist søndag så det slik ut på Uavhengighetsplassen i sentrum av Minsk. Trolig var om lag 150 000 mennesker til stede. Foto: Dmitri Lovetsky / Dmitri Lovetsky

Det gjelder medarbeidere i BBC, nyhetsbyråene AP og AFP, og det tyske selskapet ARD.

– Uavhengig rapportering fra Hviterussland fortsetter å bli hindret, og har blitt gjort nesten umulig, sier en talsmann for ARD.

Tysklands utenriksminster Heiko Maas sier ifølge AP at angrepet på pressefriheten er et farlig skritt mot mer undertrykkelse i stedet for dialog med befolkningen.

Flere hviterussiske journalister som arbeider for utenlandske selskaper har også mistet akkrediteringen.