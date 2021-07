Eriksens hjertestans samlet danskene: – Merket hvor skjørt livet er

Danmark var pyntet til fotballfest da landslaget spilte sin åpningskamp i EM mot Finland 12. juni. Da Christian Eriksen kollapset med hjertestans rett før pause, så festen ut til å være over.

Danmark tapte kampen på banen, og landslaget mistet sin viktigste spiller i resten av EM. Uten at noen brydde seg.

– Jeg var i et bursdagsselskap da Eriksen falt om. Jeg var i sjokk, og resten av kvelden var ødelagt, forteller Casper Norlyk til NRK.

Han er samlet med venner i Aarhus for å følge semifinalen mot England. Så langt hadde han ikke trodd at Danmark ville komme etter at Eriksen falt om.

PREGET: En hel fotballverden var i sjokk etter Christian Eriksens hjertestans under danskenes åpningskamp mot Finland. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

– Det ble jo en veldig tung start på EM. Etter nederlaget mot Finland trodde jeg ikke på at vi ville gå videre. Men etter kampen mot Belgia, der vi kom sterk tilbake, så har det vært en fotballfest. Stemningen har gått til himmels i hele landet siden den gang. Det har vært helt fantastisk.

– Samlet oss som nasjon

Landslaget har imponert de fleste med sine EM-prestasjoner etter Eriksens hjertestans.

Men det er ikke flott fotball og plass i semifinalen de danske supporterne trekker frem når de snakker om sine EM-minner.

– Vi har virkelig blitt samlet som nasjon. Folk som ikke så på fotball før, begynte å følge med. Det var en krise og man merker hvor skjørt livet er. Det har gjort at vi alle har funnet sammen, sier Mette Christiansen.

– Vi har funnet et samhold og det synes jeg er viktig. Det er supergøy å se. Det er nydelig, mener hun.

Hennes venn Casper Norlyk trekker også frem fellesskapet som oppstod i Danmark og blant spillerne som et rørende høydepunkt.

– Å se hvordan laget reagerte, og hvordan folk i hele Danmark fant et samhold, har vært fantastisk.

Tror på seier

I Aarhus er de fleste som har samlet seg foran storskjermene i byen kledd i rødt og hvitt.

En av storfavorittene før EM, England, venter på motsatt banehalvdel. Kampen spilles på Englands nasjonalarena Wembley.

Det skremmer ikke danskene NRK snakket med. De tror landslaget spiller EM-finale mot Italia søndag.

– Vi vinner etter ekstraomganger. Joakim Mæhle scorer i ekstraomgangene, spår Norlyk.

– Danmark vinner 2-1, tror Christiansen.