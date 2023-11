«Ingen rød løper til islamisten Erdogan».

Banneret var noe av det første Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan møtte, på sitt første besøk til Tyskland siden 2020. Han er ventet å reise hjem igjen samme kveld som han landet.

Ved Bellevue-slottet ble Erdogan av sin tyske motpart, Frank-Walter Steinmeier. De håndhilste, men ingen av dem smilte.

To Nato-lands anspente relasjon

Israels krigføring i Gaza kaster skygger over besøket. I møte med Erdogan, skal Steinmeier ha påpekt Israels rett til å eksistere og forsvare seg selv, ifølge en talsperson for den tyske presidenten.

De to partene har svært ulikt syn på krigen mellom Israel og Hamas.

Erdogan har vært en tydelig kritiker av Israels krig mot Hamas på Gazastripen.

Fredag er første gang den tyrkiske presidenten er på et offisielt statsbesøk i Tyskland på 20 år. Foto: BPA / Reuters

Tidligere denne uken, kalte Erdogan Hamas en frigjøringsorganisasjon.

Erdogan har kalt staten Israel for «fascister», en «terrorstat» og anklaget landet for å stå bak et folkemord i Gaza. Han har brutt all kontakt med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og avlyst en planlagt reise til landet.

Den siste uken har både Erdogan og statsminister Olaf Scholz hatt en offentlig krangel. Om de løste den denne fredagen, er ukjent. Foto: LIESA JOHANNSSEN / Reuters

Tyskland, en Israels nærmeste allierte, tok ikke lett på uttalelsen. Statsminister Olaf Scholz kalte Erdogans uttalelser for «absurd». Han hevder Israel føyer seg etter menneskerettigheter og internasjonal lov.

Tysklands statsminister Olaf Scholz har på sin side understreket at landet har en evig plikt til å stå opp for eksistensen og sikkerheten til staten Israel etter Holocaust. Scholz var selv på et solidaritetsbesøk til Israel etter at krigen brøt ut i oktober i år.

Likevel valgte Scholz å ikke kritisere Erdogan direkte. Statsministerens tilbakeholdenhet har blitt tolket som et tegn på hvor viktig den tyske regjering mener det tyrkiske besøket er.

Flyktningstrøm og Nato

Som følge av landets beliggenhet, har Tyrkia en sentral rolle i EUs flyktnings- og migrasjonspolitikk.

Flyktningstrømmen er et sentralt spørsmål for Scholz' koalisjonsregjering. Tidligere denne uken møtte han med Hellas statsminister Kyriakos Mitsotakis, med et mål om å redusere antall flyktninger og migranter som kommer til Tyskland.

President Erdogan har lenge ønsket seg nye kampfly. Det er ventet at han vil diskutere kjøp av kampflymodellen Typhoon med Scholz. Foto: Mindaugas Kulbis / AP

Det er også ventet at president Erdogan ønsker å diskutere kjøp av kampflymodellen Typhoon i møte med Scholz. Tyskland er blant landene som produserer flymodellen, skriver Financial Times, og har rett til å blokkere salg.

Tyskland har vært tydelige på at de ønsker Sverige inn i forsvarsalliansen. Nato-spørsmålet blir derfor trolig også et tema. Møte skjer kun få dager etter at Tyrkias nasjonalforsamling utsatte behandlingen av Sveriges Nato-søknad.

Tyrkia og Ungarn er de eneste Nato-landene som ikke har ratifisert svenskenes søknad, som vil avslutte landets 200 år med militær alliansefrihet.

Gammelt grums

Det er ikke bare krigen i Midtøsten som skaper gnisninger mellom de to landene.

Tilbake i 2016 florerte flere dikt og satireinnslag på tysk TV som gjorde narr av Erdogan. Dette førte til en diplomatisk krise mellom Berlin og Ankara.

De tyske komikerne hevdet de ville teste ytringsfriheten, men i 2017 ble deler av det satiriske diktet til Jan Böhmermann forbudt.