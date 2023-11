Erdogan: Israel er en terrorstat som begår folkemord

Tyrkias president Reccep Tayyip Erdoğan kaller Israel for en terrorstat og anklager Israel for å stå bak et folkemord i Gaza, ifølge Reuters.

Det kommer frem i en tale han gir til partiet sitt, AKP.

I talen sier han også at Israels statsminister Benjamin Netanyahus tid har kommet til slutt, uavhengig om Israel har atomvåpen.

Erdogan har flere ganger oppfordret til umiddelbar våpenhvile i konflikten.

– Det som haster i Gaza er ikke noen timelange pauser, men en varig våpenhvile, sier Erdogan, ifølge Reuters.

Tyrkias president har tidigere sagt at Hamas ikke er en terrororganisasjon, men frihetskjempere som kjemper for å forsvare sitt land.