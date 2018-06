Med sin energi og talegaver har presidentkandidat Muharrem Ince oppildnet millioner av velgere. Opposisjonen er mer samlet og entusiastisk enn på mange år.

Ince representerer det største opposisjonspartiet CHP. Han er ikke redd for å fyre løs mot Recep Tayyip Erdogan, Tyrkias mektigste president siden landsfader Atatürk.

STORT OPPMØTE: Over hele Tyrkia strømmer folk til for å høre presidentkandidat Muharrem Ince (CHP). Entusiasmen er stor i opposisjonens leir foran valget søndag 24. Juni. CHP er Tyrkias eldste parti, grunnlagt av landsfader Mustafa Kemal Atatürk. Foto: Gökçe Sungur / NRK

En av kandidatene må få mer enn 50 prosent for å vinne valget på søndag. Om ikke, går de to med flest stemmer videre til en ny runde.

Enkelte meningsmålinger gir Erdogan mellom 39 og 45 prosent, mens andre plasserer ham trygt over 50 prosent. Ince ligger rett under 30 prosent, blant annet ifølge tyrkiskpolitikk.no.

Ulike kår

Da Erdogan fridde til kurderne i sørøst, hilste han dem med poesi:

– Diyarbakir, Tigris’ elskede by!

(Vår lengsel, vår lidenskap og vår kjærlighet: Diyarbakir!)

Kurdernes stemmer er viktige, men i dette usikre valget kan hver eneste stemme bli avgjørende. Like avgjørende er det å nå frem til velgerne.

ALLTID DIREKTE: President Erdogan er velsignet med bred dekning i alle kanaler. Her taler han til kurdiske velgere i Diyarbakir. Foto: GÖKÇE SUNGUR / NRK

Presidenten har en stor fordel. Hans støttespillere og parti AKP kontrollerer over 90 prosent av mediene. Når Erdogan taler, sendes han direkte på alle tyrkiske nyhetskanaler.

Muharrem Ince får ikke samme dekning. Han raser mot Tyrkias statlige kanal TRT, som slipper ham til innimellom, men som slett ikke gir ham og de andre opposisjonskandidatene samme vilkår.

Ingen TV-debatt

Transparency International målte tiden TRT gav kandidatene i mai, gjengitt av nettavisen Bianet.

Mens Erdogan (AKP) fikk 105 minutter, fikk Muharrem Ince (CHP) 37 minutter. Valgkampens eneste kvinne, Meral Akşener (IYI-partiet), fikk 14 minutter, mens Selahattin Demirtaş som sitter i fengsel (HDP), fikk 18 sekunder i mai.

DE VIKTIGSTE KANDIDATENE: Meral Akşener (IYI-partiet) og Recep Tayyip Erdogan (AKP) Nederst: Selahattin Demirtaş (HDP) og Muharrem Ince (CHP). Presidenten som velges nå får mer makt og utvidede fullmakter. Foto: ADEM ALTAN / AFP

Flere ganger har den debattglade Ince invitert Erdogan til TV-duell, men presidenten har avslått.

Facebook er svaret

Da vi fulgte Inces valgkamp i byen Eskişehir, oppfordret han alle om å sende talen hans direkte på Facebook. Hundrevis av hender med mobiler strakte seg i været.

– Hvert nabolag skal få sin barnehage! ropte Ince.

Mens Erdogan oppmuntrer kvinner til å få flere barn, vil Ince ha kvinner ut av hjemmene og i arbeid.

– Vårt motto er: Barn skal gå i barnehage og kvinner skal gå på jobb.

SENDER PÅ FACEBOOK: Folk sender Inces tale direkte med mobilene sine for å spre budskapet. Tyrkiske TV-kanaler er ikke så opptatt av opposisjonens kandidater, ettersom Ergodans støttespillere kontrollerer over 90 prosent av mediene i Tyrkia. Foto: Sidsel Wold / NRK

Publikum sender budskapet videre via Facebook og Twitter med sine iPhoner og Samsunger. Valgkampen er ikke rettferdig, mente folkene NRK traff på valgmøtet.

IKKE RETTFERDIG: – Om valgkampen hadde vært fair hadde vi sett Inces taler på TV. Men vi ser dem ikke der, sier Hakan Garip til NRK. Foto: Gökçe Sungur / NRK

– Om dekningen var rettferdig, hadde vi sett talene hans på TV. Men hvor kan de sees? Ingensteder! sier Hakan Garip opprørt.

For å spre valgløftene er opposisjonskandidatene avhengige av at folk hjelper dem via sosiale medier. Bare slik kan velgerne få best mulig informasjon før valget på søndag.