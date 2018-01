«Redd oss, Jernkvinne! »

Slik hilser folk Meral Akşener velkommen. Den tidligere innenriksministeren utfordrer Tyrkias mektige president, og har allerede startet presidentkampanjen.

Etter planen skal valget holdes i 2019, men Akşener tror datoen blir 15. juli i år.

Siden kuppforsøket i 2016 har Tyrkia hatt unntakstilstand. Myndighetene har fengslet opposisjonspolitikere og kneblet kritiske stemmer.

– Kvinner er ikke redde. Jeg lar meg ikke skremme, sier hun til NRK.

– Er du redd for å bli arrestert?

– Nei. Men la oss gå ut fra at de arresterer meg. Hva vil skje? Erdogan og jeg har kjent hverandre i mange år og om han forsøker å arrestere meg … Jeg ser ingen grunn til at han skal arrestere meg, for jeg har ikke gjort noe galt, sier Meral Akşener.

ET BEDRE LAND: – Tyrkia har store problemer i dag. Men vi har ressurser til å løse dem. For vi ønsker et lykkelig Tyrkia, sa Meral Akşener i Giresun denne uken. Foto: Sidsel Wold / NRK

Tyrkia er syk

– Tyrkia er syk. Men vi er legene. Tyrkia skal bli bra igjen.

Det lovte Akşener de fremmøtte i Svartehavsbyene Giresun og Ordu denne uken.

Tilhørerne vurderte henne, som om de lurte på om hun er tøff nok til å stå løpet ut mot president Erdogan og hans apparat.

Utenfor Tyrkia omtales hun som Jernkvinnen, men av sine egne kalles hun Hunnulven Asena.

REDD OSS! "Jernkvinne, redd oss" står det på plakaten over folkemøtet i Giresun. Foto: Sidsel Wold / NRK

Ingen nykommer

Akşener er ingen nykommer. I 1996–1997 var hun innenriksminister for nasjonalistpartiet MHP. Senere har hun sittet i parlamentet for MHP. Nasjonalistpartiet har ingen sympati for kurdiske krav i Tyrkia.

– Til alle som vil ha egne rettigheter fordi til tilhører en spesiell gruppe, sier jeg et klart nei, sa Aksener til TIME Magazine.

Hun forlot MHP i 2016 etter en strid med partilederen. I oktober grunnla hun IYI Partiet, Det gode partiet, for å skaffe seg en base for å utfordre Erdogan og regjeringspartiet AKP.

Tyrkisk toppolitikk har vært dominert av menn, med unntak av Tancu Ciller som var statsminister fra 1993 til 1996.

UTFORDRER PRESIDENTEN: Millioner av tyrkere er oppgitt over dagens situasjon i landet. Men er Meral Akşener den som kan bringe landet inn i et nytt spor igjen? Foto: Sidsel Wold / NRK

Under Erdogan har forholdet til EU og Vesten vært turbulent. Akşener er for medlemsforhandlinger med EU.

– Hvordan ønsker du å bli sett på i Europa?

– Jeg ønsker å være den som tar Tyrkia i en ny retning, som får demokratiet og rettsstaten til å fungere igjen og som gjeninnfører borgernes frihet.

Myten om Asena

IYI-partiet henter sin symbolikk fra tyrkiske legender. Myten om Asena går tilbake tusen år i tid da tyrkernes forfedre var nomadefolk i Asia. Hunnulven Asena finner en såret gutt som hun tar vare på. Senere parer de seg og Asena blir leder for en klan av menneskeulver. Ifølge myten stammer tyrkernes forfedre fra Asena-klanen.