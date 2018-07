– Det ser ikke ut som det er noe som hjelper, sier Kai Håkerud fra Hønefoss.

Vi er med han ut i fritidsbåten hans nedenfor Hellefossen like ved Hokksund. Håkerud har prøvd både det ene og det andre på snøret, men det ser ikke ut til at laksen biter på noe.

Og han er ikke den eneste laksefiskeren som sliter.

Laksefiskerne har vært i gang med sesongen en god stund, men 2018 ser ikke ut til å bli en minnerik sommer for de mest ivrige laksefiskerne i Sør-Norge, som her i Numedalslågen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Svak sesong i Gaula

Over hele Sør-Norge har rekordvarmen og lite vann gjort starten på laksesesongen vanskelig.

– Det har vært en merkelig sommer. Det er utrolig mange år siden vi har opplevd noe sånt. De 18 årene jeg har holdt på med dette her, har jeg aldri opplevd noe lignende, sier Torstein Rognes, daglig leder i Gaula fiskeforvaltning.

Gaula som renner fra Holtålen til Trondheim er regnet som en av Norges beste lakseelver.

Rognes er klar på at det ikke er mangel på fisk som er problemet, men mangel på vann.

– Det er den tørreste sesongen jeg noensinne har opplevd, sier Rognes.

Fisket har gått fra cirka 11 tonn i fjor til 7,5 tonn i juni i år, og det ser ikke ut til å være bedring i juli heller.

Gaula er en av de mest populære lakseelvene i landet, men i år er det ikke lett å få laks som denne i elva som strekker seg fra fjellet i Tydal til Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I vassdraget Surna i Surnadal og Rindal på Nordvestlandet har det gått fra 40 tonn (6306 laks) i fjor til 27,7 tonn (4715) i år.

I Drammenselva har 1,5 tonn blitt fiska opp i år (194 laks), mot 1,9 tonn (241 laks) i fjor.

– Går i dvalemodus

Torfinn Evensen er generalsekretær i foreningen Norske lakseelver og forklarer hvorfor laksen er slapp når regnet er fraværende.

– Det som skjer når det lite vann er at laksen går litt i dvalemodus. Når vannstanden stiger kan den flytte seg til en annen kulp og da møter den andre lakser. Da slår instinktene til, og den blir mer bitevillig.

– Det skjer ikke nå med det stabile været vi har hatt over lang tid, sier Evensen.

Slik har det stort sett ut over elver i Sør-Norge til nå i sommer. Det er langt fra ideelt for laksefiskere. Her fra Hokksund i Drammensvassdraget. Foto: Bjørn Torleiv Wahl / NRK

Det spørs om de beste mulighetene for napp finns nord i landet:

Bekymret for laks i fjorder

Men at laksen ikke biter på grunn av varmen er faktisk ikke hovedproblemet i norske lakseelver, ifølge Evensen.

– Det vi nå er bekymret for er at laksen er i fjordsystemene, og i mange av våre fjorder så drives et ganske omfangsrikt fiske med garn. I og med at laksen ikke kommer seg opp i elva hvor den er mer trygg, vil det kunne fanges unormalt mye laks i garn langs kysten.

Derfor er oppfordringa klar for å minske skaden.

– Vi ber om at fritidsfiskere ikke fisker med ulovlig garn etter makrell, laks og sjøørret.