Eldre kvinner frykter de vil dø i hetebølger – fikk historisk seier i retten

Sveits har brutt menneskerettighetene, slår Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fast. Dette er som følge av manglende klimatiltak fra staten. Dommen kan ikke ankes.

Retten avviser samtidig søksmålene til en tidligere borgermester mot Frankrike og en gruppe portugisiske ungdommer mot 32 europeiske land. Retten mener vilkårene for å behandle sakene ikke er oppfylt. Søksmålene kan ikke ankes i EMD men kan bli henvist tilbake til en nasjonale domstol.

– Mine damer og herrer, jeg kan fortsatt ikke tro det! Fori jeg trodde alltid at vi ikke burde ha for høye forhåpninger, ellers ville skuffelsen bli altfor stor. Og nå har vi nådd toppen!

En storfornøyd Rosmarie Wydler-Wälti, en av lederne i gruppen Seniorkvinner for klimaet, møter pressen etter seieren i retten.

100 eldre kvinner har i dag troppet opp ved EMD i Strasbourg. Hjemme i Sveits har de tusener til i ryggen.

De er redde for de stadig mer intense hetebølgene som skyller over Europa. Eldre kvinner er i risikogruppen for å dø av den farlige varmen.

Klimaseniorene er på plass i Strasbourg, Foto: Christian Hartmann / Reuters

Skylden ligger hos staten Sveits, mener de. Styresmaktene har ikke gjort nok for å beskytte kvinnene mot farlige klimaendringer. Det bryter med deres rett til liv og helse, mener de.

De har tatt saken helt til EMD, hvor de altså i dag fikk en historisk seier.

Den sveitsiske regjeringen har brutt retten til privatliv og familieliv ved å ikke iverksette tilstrekkelige tiltak til å takle klimaendringene, sa dommer Siofra O'Leary i retten:

– Dette inkluderer manglende tallfesting, gjennom et karbonbudsjett eller på annen måte, nasjonale grenser for klimagassutslipp.

Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

– Går inn i rettshistorien

Dette er en dag som går inn i rettshistorien, ifølge Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

– Det er første gang menneskerettsdomstolen sier at klimaendringene er en alvorlig trussel mot retten til privatliv, sier Hannah Brænden, juridisk rådgiver i NIM.

Hun har fulgt domsavsigelsene fra Strasbourg.

– Hva betyr denne seieren?

– Det domstolen sa var at man må ha god nok lovgivning, gode nok regler og gode nok tiltak. Man må ha et karbonbudsjett. De la også vekt på at Sveits ikke hadde nådd egne klimamål.

Tror den norske stat er «nervøs»

Greenpeace Norge har også tatt sitt klimasøksmål mot Norge til EMD.

De venter på behandling. Leder Frode Pleym sier denne dommen er viktig for dem, fordi det etablerer en link mellom klimagassutslipp og menneskerettigheter.

– Og det gjør at den norske staten nå antagelig er veldig nervøse før behandlingen av vår sak, for det er nettopp vår hovedanførsel at klimagassutslipp er en trussel mot menneskerettighetene, sier Pleym.

Domstolen mente kvinnene hadde en sterk sak, fordi den hadde vært gjennom alle de tre nivåene i det sveitsiske rettssystemet. Det ble også avgjørende at de hadde en miljøorganisasjon som representerte dem.

De to andre klimasøksmålene hadde ikke samme suksess.

Greta Thunberg er i Strasbourg for å støtte saksøkerne. Her foreviger øyeblikket før dommen leses opp. Foto: Christian Hartmann / Reuters

Tap for portugisiske ungdommer – seier for Norge

Seks portugisiske ungdommer har klaget inn Norge og 31 andre europeiske land til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Retten mente vilkårene for å behandle saken ikke var oppfylt og avviste den.

– Det ble avgjørende at de ikke hadde prøvd saken i en nasjonal domstol, og da hadde ikke EMD nok grunnlag til å avgjøre saken, forklarer Brænden.

To generasjoner av klimasøksmål: ungdommene fra Portugal og seniorene fra Sveits. Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

Bakteppet for saken er skogbrannene som har rammet Portugal. I søksmålet står det at deres rett til liv, privatliv og familie, har blitt krenket etter flere år med ekstrem hete og skogbranner i landet, ifølge Financial Times.

De har blitt hindret i å gå på skole og forlate hjemmene sine, i tillegg til å slite med å sove når gradestokken har nådd 40.

– Jeg håpet virkelig at vi skulle vinne mot alle landene, så åpenbart er jeg skuffet over at det ikke skjedde. Men det viktigste er at retten i den sveitsiske saken sa at regjeringer må kutte mer i utslippene for å beskytte menneskerettighetene. Så en seier for dem er en seier for alle, sier Sofia Oliveira, en av de portugisiske ungdommene.

MDGs Une Bastholm mener ikke regjeringen har grunn til å juble for at saken ble avvist.

– Uavhengig av EMDs beslutning i denne konkrete saken, er det viktig at regjeringen tar mer innover seg at norsk oljepolitikk har konkrete konsekvenser for liv og helse i andre land, og stadig opererer i en juridisk gråsone på grunn av de enorme klimakonsekvensene, sier hun.

Tidligere borgermester mot Frankrike

Også søksmålet fra Damien Carême, tidligere borgermester den franske byen Grande-Synthe, ble avvist av retten. Et viktig moment var at han ikke lenger bor i byen, og dermed ikke er nær nok konsekvensene.

Carême mener myndighetene må ta mer ansvar for hetebølgene i landet. Han beskylder også landet for å ikke gjøre nok for å hindre havstigningen, som er en konsekvens av klimaendringer.

Grande-Synthe er et lavtliggende kystområde som er sårbart for havstigning.

Damien Carême er på plass i salen for å høre dommen. Foto: Christian Hartmann / Reuters

Ny varmerekord

Samtidig meldes det om rekordhøy temperatur på jorda for tiende måned på rad.

I mars var den globale snittemperaturen 14,14 varmegrader. Dermed slo årets mars måned forrige rekord fra 2016 med 0,1 grad.

Klimaendringer fører til økt fare for skogbrann. Bildet er fra Portugal, et av landene som er klaget inn til menneskerettsdomstolen. Foto: Patricia De Melo Moreira / AFP

Det viser en rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste C3S. Også verdenshavene hadde rekordhøy temperatur i mars.

Visedirektør for C3S Samantha Burgess sier at raske kutt i klimagassutslippene, er det som må til for å stanse en ytterligere oppvarming.

