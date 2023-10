Ekspert frykter invasjon av Gaza

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier landet er i krig etter Hamas' angrep lørdag.

– Vi er i krig, og vi kommer til å vinne. Fienden vil betale en pris som de aldri før har opplevd, sier Netanyahu i en uttalelse.

Flere har fordømt angrepene. Nato kaller det et terrorangrep.

Skadde fraktes ut fra byen Sderot i Israel, like ved grensen til Gaza. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

En av de mest anerkjente Midtøsten-ekspertene i Libanon, Makram Rabah, tror konsekvensen blir en invasjon av Gaza.

– Dette er et veldig alvorlig angrep. Det minner alle på at ekstremisme fostrer mer ekstremisme, sier Rabah til NRK.

– Vil slutte å eksistere

Rabah tror kamphandlingene vil vare lenge.

– Jeg tror de militære konfrontasjonene vil vare i en måned eller så, men dette er en ny status-quo som kan vare det neste tiåret.

Midtøsten-ekspert Makram Rabah ved American University of Beirut frykter kamphandlingene kan vare en måned, og endre balansen i Midtøsten i lang tid fremover.

I det legger han at Israel trolig vil slå hardt ned på angrepene fra Hamas.

– Dessverre tror jeg dette vil føre til en invasjon fra israelsk side, og en okkupasjon av Gaza. Gaza som vi kjenner det, vil slutte å eksistere, sier Rabah som til daglig underviser ved American University of Beirut (AUB).

Peker på samtaler med Saudi-Arabia

Rabah sier mange vil se på dagens angrep som at 1973 gjentar seg.

Angrepet lørdag skjer nemlig på dagen 50 år etter at Syria og Egypt gikk til overraskelsesangrep mot Israel, i det som er kjent som Yom kippur-krigen i 1973.

– Hvorfor angriper Hamas nå?

– Hamas føler at flere og flere arabiske ledere har vendt Palestina-saken ryggen. Selv Saudi-Arabia er i samtaler med Israel akkurat nå. Vi kan derfor ikke utelukke at de angriper nå for å sabotere forhandlingene mellom Israel og Saudi-Arabia. Hamas vil sette okkupasjonen av Palestina på dagsorden igjen, sier Rabah.

Hamas har drept sivile borgere i Israel. Foto: AFP

Forsker Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet peker på det samme.

– Hamas kan gjøre dette for å sabotere saudi-israelske samtaler, sier hun til NRK.

Hellestveit sier angrepet er unikt i historisk sammenheng.

– Dette er det mest dramatiske som har skjedd i Israel de siste femti årene. Det er første gang siden 1949 at palestinere har kontroll over israelske områder. Det kan gjøre at Israel tar avgjørelser de ikke har tatt tidligere.

Hizbollah angriper

Førstelektor og midtøsten-ekspert Dag Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo (UiO) spør seg om Hamas-angrepet er en del av en større plan.

– Dette har tydeligvis vært planlagt av den væpnede delen av Hamas i veldig lang tid. Spørsmålet er om dette er en del av noe større, og om det er koordinert med Hizbollah i Libanon, sier Tuastad til NRK.

Røyk stiger fra en landsby sør i Libanon, søndag 8. oktober. Foto: AZIZ TAHER / Reuters

Søndag bekrefter Hizbollah at de har utført angrep mot områder på den israelsk-libanesiske grensa.

– Nazrallah, lederen for Hizbollah, har tidligere sagt at de kan okkupere Galilea. Det er ikke mer enn et halvt år siden det var en fyr som tuslet rundt i en rundkjøring i Nord-Israel, og man forstod ikke hvordan han hadde kommet seg inn. Det var tydeligvis en «prøveballong» fra Hizbollah, sier Tuastad.

Iran støtter angrepene

Samtidig som de fleste fordømmer angrepene, støtter Iran Hamas' operasjon.

– Vi gratulerer de palestinske krigerne. Vi vil stå ved de palestinske krigernes side frem til Palestina og Jerusalem er frigjort, sier en rådgiver for Irans øverste leder.

Irans statlige TV-kanal har vist bilder av medlemmer av det iranske parlamentet reise seg og rope «død over Israel» og «Palestina seirer, Israel vil bli ødelagt». Det skriver Reuters.

Folk tar inn inntrykk fra skadene etter israelske rakettangrep mot Gazastripen. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Midtøsten-ekspert Rabah tror angrepet kan ha kommet etter oppfordring fra Iran.

– Jeg tror grunnen til at Hamas gjorde dette, er at de ble oppfordret, eller til og med beordret til det, av Iran, sier Rabah.

Iran har hjulpet Hamas de siste årene, blant annet med å smugle inn våpen og utstyr.

NRK har lagt frem påstandene fra Rabah for den iranske ambassaden i Oslo. Ambassaden har sendt et lengre dokument signert talsperson Nasser Kanaani i det iranske utenriksdepartementet.

Irans ambassade i Norge kommenterer ikke påstandene fra midtøsten-ekspert Rabah om at Iran kan ha oppfordret til eller beordret Hamas-angrepet. Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK

Dokumentet imøtegår ikke påstandene fra Rabah eller besvarer NRKs spørsmål, men det står blant annet:

– Operasjon «al-Aqsa Flood» var et spontant grep fra motstandsgruppene og det undertrykte palestinske folket i forsvar av deres umistelige og ubestridelige rettigheter.

Selv om angrepet tilsynelatende kom bardust på Israel, har flere pekt på at en slik operasjon må ha tatt lang tid å planlegge og koordinere.