Lørdag morgen norsk tid gikk flyalarmen nær Tel Aviv i Israel, med varsler om et rakettangrep, ifølge det israelske forsvaret.

Nyhetsbyråene AFP og AP melder at flere titalls raketter er skutt opp fra Gaza.

I byen Ashkelon skal en bygning ha blitt truffet av en rakett.

– Vi hører sirener overalt i Israel nå, skriver Israel Defense Forces (IDF) på X/Twitter.

Det israelske forsvaret varsler at de gjennomfører motangrep i Gazastripen. De melder også at bevæpnede palestinere skal ha infiltrert Israel.

En video publisert av det israelske nyhetsnettstedet Kann viser det som skal være pågående gatekamper i den israelske byen Sderot. Dette er foreløpig ikke verifisert eller bekreftet fra andre kilder.

Ifølge CNN skal én person hittil være drept, mens minst tre personer er skadet. Den drepte skal være en kvinne i 70-årene fra Kfar Aviv i Gderot-regionen.

En bygning i Tel Aviv i Israel i brann etter rakettangrepet fra Gaza- Foto: ITAI RON / Reuters

Innbyggere i nærheten av Tel Aviv og Jerusalem har meldt om at de har hørt eksplosjoner.

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, varsler at han vil samle sikkerhetsmyndighetene de nærmeste timene som følge av rakettangrepet.

Israelske brannmannskaper slukker en brann etter at en rakket traff en bygning Foto: Tsafrir Abayov / AP

Hamas har iverksatt militæroperasjon

I en uttalelse sier sjefen for de militære styrkene i den islamistiske gruppen Hamas at de tar på seg ansvaret for angrepet.

De varsler samtidig at de har iverksatt en militæroperasjon mot Israel, skriver Reuters.

Ifølge Hamas skal de ha skutt opp mer enn 5000 raketter i forbindelse med angrepet.

Hørte høyt smell

NRK-journalist Anders Børringbo er på ferie med familien i Tel Aviv.

NRK-reporter Anders Børringbo var på ferie i Tel Aviv da det smalt. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Vi var på vei ut på balkongen for å spise frokost. Da hører vi flyalarmen og trekker oss inn. Da hører vi først to mindre smell, og deretter et ganske høyt smell. Det viser seg da at det er en rakett som har slått ned noen hundre meter fra der vi var, sier han.

Børringbo sier videre at Israelere i nærheten virket rolige da angrepet begynte.

– Da alarmen gikk ble folk sittende ute på kafeer, og folk jogget på stranden. Men jeg tror at man var ganske overrasket da det smalt såpass nært, slik at man reiste seg, sier han.