Fem elever ved fagskolen Menighetsbibelskolen tilknyttet Filadelfia i Kristiansand, er i Jerusalem, og har søkt tilflukt i et bomberom i formiddag.

– Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig at de opplever dette og at det plutselig eskalerte veldig, sier avdelingsleder Siv Anette Hoekstra ved skolen.

Lørdag morgen iverksatte Hamas et omfattende rakettangrep mot Israel.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har erklært krig etter angrepene.

Elevene, som alle er i 20 til 22-årsalderen fra ulike steder i Norge, har vært sammen med seks andre elever og ansatte ved skolen på en to uker lang rundtur i Israel.

– De blir nå tatt vare på av et norsk ektepar som bor i Jerusalem, sier avdelingsleder Hoekstra.

Forholder seg til reiseråd

Fagskolen forholder seg nå til reiserådene som gis av norske myndigheter og israelske myndigheter.

– Dette betyr at elevene holder seg hjemme og at de søker tilflukt i bomberommene når flyalarmen går.

Hoekstra forteller at elevene er trygge nå.

– Vi er sånn sett ikke akutt redde for at noe skal skje, men det er alltid en veldig skremmende opplevelse.

Flere på vei hjem

Øvrige seks elevene og en leder skulle etter planen reise hjem fra Tel Aviv i dag, lørdag.

– Så vidt jeg vet, er de nå kommet på flyet til Tyrkia, sier Hoekstra.

De fem elevene som er igjen i Israel, skal etter planen arbeide som frivillige i fire uker til.

– Det er vanskelig å si hvordan dette utvikler seg. Hvis noen av elevene ønsker å komme hjem, så vil vi som skole betale for det. Vi ønsker selvfølgelig ikke at de skal være et sted hvor de ikke er trygge eller har det vondt og vanskelig, sier Hoekstra.

Lørdag morgen iverksatte Hamas et omfattende rakettangrep mot Israel. Fotsoldater har gått inn i landet. De kaller dette operasjon «al-Aqsa Flood». Israel gjennomfører nå motangrep. Forsvarsministeren har erklært at landet er i en krigssituasjon. Du trenger javascript for å se video. Lørdag morgen iverksatte Hamas et omfattende rakettangrep mot Israel. Fotsoldater har gått inn i landet. De kaller dette operasjon «al-Aqsa Flood». Israel gjennomfører nå motangrep. Forsvarsministeren har erklært at landet er i en krigssituasjon.

Flyttet til Israel for to uker siden – vurderer retur

Norske Marius Wallentin Wigardt flyttet til byen Netanya, nord for den israelske hovedstaden Tel Aviv for to uker siden sammen med kone og tre barn.

Han beskriver situasjonen som spent og uoversiktlig.

– Det er spøkelsesstemning her. Alle turistene som vanligvis er ute i byen har trukket seg inn på hotellene og avventer situasjonen der. I utgangspunktet er vi trygge her. Våre tanker går til de som lever i de krevende områdene rundt Gaza, sier Wigardt.

Familien har fått beskjed om å holde seg i nærheten av bomberom. Selv om familien føler at det er trygt der de er, slapper de ikke helt av.

Kristiansandfamilien har bodd i Israel i to uker. Foto: PRIVAT

Han jobber for Den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ), som er en politisk-religiøs organisasjon.

– Vi sorterer tankene nå og har vært innom tanken på å flytte tilbake til Norge. Samtidig har vi flyttet ned hit og har et ønske om å gjøre en forskjell, forteller han på video fra Israel.

Våknet av sirener og bomber

Norske Louise Kahn er blant flere nordmenn som befinner seg i Tel Aviv for øyeblikket. Hun har også fått kjenne på dramatikken i dag.

– Vi våknet opp ca. klokka seks til bomber og sirener. Det var et par timer med det på morgenen, men det har vært rolig i området her noen timer nå, sier Kahn.

I mangelen på bomberom, gjemte hun og barna seg bak trappa da alarmen gikk.

Louise Kahn er bekymret etter dagens hendelser. Her sammen med barna i trappeoppgangen. Foto: PRIVAT

Hun tenker derimot mest på det som skjer i Syd-Israel. Der har de flere venner, og det er noen de ikke får tak i.

– Jeg vet at moren til en jeg gikk i klasse med er skutt og drept. Det er en skremmende situasjon.

Nå frykter hun en full krig.

– Jeg kan se for meg en lag krig nå siden det er så mange drepte. Og det er en helt ny «twist» hvis israelerne er kidnappet og befinner seg på Gaza. Det er kaos.