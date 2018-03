Eks-spion forsøkt drept med nervegift

– Vi behandler forgiftningen som et forsøk på drap, sa Mark Rowley fra Scotland Yard på en pressekonferanse nå i kveld.

Han sa også at situasjonen er kritisk for én av poltiimennene som deltok i arbeidet med å redde Sergej Skripal og hans datter Julia.

– De to var helt klart utpekt som mål for handlingen, sa Rowley.

Politiet vil ikke si mer om hvilket stoff det kan dreie seg om.

Se NRKs korrespondents rapport fra stedet.

Ingen risiko for befolkningen

– Sikkerhet for befolkningen er viktig, men det finnes ingen tegn på at det er forhøyet risisko, sa Rowley. Han sa også at hundrevis av politifolk og spesialister nå jobber med saken.

– Folk i beskyttelsesklær vil bevege seg rundt i Salisbury for å lete etter nye bevis. Vi gjør alt for å beskytte befolkningen samtidig som vi fortsetter å lete etter tekniske bevis, sa Rowley.

Han ba om at personer som var i nærheten av Zizzi restaurant og parken der de to ble funnet mellom klokka 13 og 16 søndag melder seg.

Det var stort oppmøte av presse utenfor Scotland Yard i kveld. Det var på forhånd varslet at britiske myndigheter visste noe mer om hva slags stoff som forgiftet den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal (66), og datteren Julia (33) søndag kveld.

Utenriksminister Boris Johnson kommenterer forgiftningsaken

Holdt krisemøte

Tidligere i dag kalte innenriksminister Amber Rudd inn til et krisemøte der sentrale regjeringsmedlemmer ble brifet om situasjonen.

– Vi må holde hodet kaldt og gjøre det vi kan for å samle inn alle bevis, sa Rudd etter møtet. Hun sa også at det er vitkig å ikke reagere ut fra rykter, men at det dreier seg om en «grusom hendelse» og at etterforskningen er ventet å bli langvarig.

ARRESTERT: Sergej Skripol ble arrestert i Moskva i 2004 for spionasje mot hjemlandet. Det er ikke klart når dette bildet er tatt. Foto: Yuri Senatorov / AFP

Fryktet for livet

Det var søndag ettermiddag Sergej Skripal og datteren Julia Skripal ble funnet bevisstløse i den lille byen Salisbury i England.

De to falt om på en benk i en park i Salisbury der Skripal bor.

KJEMPER FOR LIVET: Julia Skripal ble funnet ved siden av sin far søndag ettermiddag. Hun skal ha flyttet fra Moskva til London i 2010. Foto: AP

Før parkbesøket hadde de vært innom en pizzarestaurant like ved, og ifølge flere britiske medier kan det ha vært noe i drikken eller maten som gjorde at de kollapset.

Etter måltidet på pizzarestauranten hadde de et besøk på en lokal pub.

Tilstanden deres er fortsatt å regne som kritisk.

Ifølge den britiske avisen, Telegraph, skal Sergej Skripal den siste tiden ha meldt fra til politiet at han fryktet for livet sitt.

Det har vært flere dødsfall i Skripal-familien de siste årene. Kona til Skripal, Ljudmila, døde av kreft i 2012. Deres 43 år gamle sønn døde for kort tid siden under et besøk i St Petersburg. Mens datteren, 33 år gamle Julia nå kjemper for sitt liv på samme sykehus som faren

DØD: Kona Ljudmila døde av kreft i 2012. Hr er graven hennes i Salisbury. Deres 43 år gamle sønn døde for kort tid siden under et besøk i St Petersburg. Foto: Toby Melville / Reuters

Se Urix sin sending om dobbeltagenten (tirsdag):