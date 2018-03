Det russiske utenriksdepartementet tok bladet fra munnen onsdag ettermiddag.

Talskvinne i det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, mener britene driver en kampanje for å sverte Russland. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Talsperson Maria Zakharova gikk hardt ut mot Storbritannia på en pressekonferanse i Moskva.

– Denne historien ble umiddelbart brukt til å trappe opp en anti-russisk kampanje i britiske medier.

– Det er vanskelig å se at dette er noe annet enn en provokasjon som har som formål å skade forholdet mellom våre to land.

Uttalelsene kommer bare ett døgn etter at talskvinnen kalte uttalelser fra britenes utenriksminister Boris Johnson for «helt vilt».

Britenes utenriksminister Boris Johnson har antydet at Russland kan stå bak drapsforsøk på eks-spion Sergej Skripal. Bildet er fra tirsdag da Johnson informerte parlamentet om saken. Foto: Handout / AFP

– Hvordan kan en mann som har med internasjonale forhold å gjøre, som ikke har noen bakgrunn fra sikkerhetstjeneste, komme med slike utsagn? spør hun retorisk.

Times: Dette er teoriene MI5 jobber etter – NRK Urix - Utenriksnyheter og -dokumentarer

Krisekomite'

Den britiske regjeringens krisekomité blir onsdag orientert av politiet om etterforskningen rundt den 66 år gamle kritisk syke eksspionen.

Innenriksminister Amber Rudd skal lede møtet i komiteen. Så langt er det kommet få opplysninger om Skripal og hans 33 år gamle datter Julia.

Det man vet er at begge er kritisk syke, trolig som følge av å ha vært i kontakt med et giftig stoff.

De to ble søndag ettermiddag funnet bevisstløse på en benk utenfor et kjøpesenter i Salisbury. Onsdag var tilstanden fortsatt kritisk for begge.

Scotland Yard overtar etterforsking

Scotland Yard overtok tirsdag etterforskningen fra Wiltshire-politiet.

BBC melder at stoffet så langt ikke er identifisert, og en politikilde opplyser at Skripal og datteren behandles for «symptomer og ikke årsaker».

Kanalen melder også at to politibetjenter som var på funnstedet, ble behandlet på sykehus med symptomer som kløende øyne og tung pust, før de ble utskrevet.

Sergej Skripal ligger alvorlig syk etter å ha fått i seg et ukjent stoff sist søndag. Skripal har en fortid som agent for Russland og senere for Storbritannia. Foto: Yuri Senatorov / AFP

En tredje person som tilhører nødetatene er fortsatt på sykehus.

Politiet opplyser at det holder alle muligheter åpne.

Minner om Litvinenko-saken

Britene husker tilbake til 2006 da en annen eksspion, Aleksandr Litvinenko, døde etter å ha drukket radioaktiv te på et hotell i London.

Tidligere KGB-agent Alexander Litvinenko fotografert i hjemmet sitt i London 10. mai 2002. Han døde i 2006 etter å ha drukket radioaktiv te. En britisk domstol mener russiske myndigheter stod bak drapet. Foto: Alistair Fuller / AP

En britisk dommer skrev i en rapport ti år senere at Russlands president Vladimir Putin trolig hadde forhåndsgodkjent drapet.

Utenriksminister hardt ut

Utenriksminister Boris Johnson sa tirsdag at Storbritannia vil slå kraftfullt tilbake dersom det skulle vise seg at de to er blitt forgiftet og at en utenlandsk statsmakt står bak.

– Skulle det komme fram bevis som indikerer at en statsmakt er ansvarlig, så vil den britiske regjeringen svare på passende og kraftfullt vis, sa Johnson.