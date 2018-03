Britisk antiterrorpoliti leder etterforskningen av spionmysteriet

Dette vet vi så langt:

Britiske myndigheter har bekreftet at det er den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia som ble funnet bevisstløse søndag, etter å ha fått i seg et ukjent stoff.

Tilstanden til de to er kritisk.

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson sier at de vil svare «kraftfullt» dersom det viser seg at en statsmakt har vært involvert i saken.

Antiterrorpolitiet leder etterforskningen, men det er foreløpig ikke slått fast at hendelsen anses som terror.

Britisk politi kommer til å ha økt nærvær ute, men understreker at det ikke er noen fare for offentligheten.

I en kort pressekonferanse tirsdag ettermiddag opplyser fungerende politimester Kier Pritchard at det er politiets antiterror-enhet som leder etterforskningen.

– Det er fordi de har den nødvendige spesialistkompetansen. Det betyr ikke at vi har slått fast at hendelsen er terrorrelatert, men vi holder alle muligheter åpne, sier Pritchard.

– Fokuset nå er å finne ut hva som har gjort at de to personene er blitt kritisk syke, og om det skyldes noe kriminelt eller ikke, sier han.

Han legger til at det ikke er noe som tyder på at det er noen økt fare for offentligheten.

Pressekonferanse Storbritannia Du trenger javascript for å se video.

Varsler «kraftfullt svar» hvis Russland er innblandet

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson bekreftet i parlamentet tidligere i dag at det var den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia Skripal (33) som ble funnet bevisstløse i Salisbury søndag.

FUNNET BEVISSTLØS: Julia Skripal ble funnet bevisstløs sammen med sin far Sergej Skripal, en russisk eksspion, søndag. Foto: AP

De ble funnet på en benk i et kjøpesenter i den lille, sørengelske byen Salisbury.

Tilstanden til de to er kritisk etter at de har fått i seg et ukjent stoff.

– Dersom det skulle fremkomme bevis som indikerer at en statsmakt er ansvarlig, kommer den britiske regjeringen til å svare på passende og kraftfullt vis, sa Johnson.

Han la til at det «vil bli svært vanskelig å se for seg at britisk tilstedeværelse under sommerens verdensmesterskap i fotball i Russland vil forløpe normalt», dersom det skulle vise seg at Moskva står bak hendelsen.

Uttalelsen har vakt reaksjoner. Johnsons kontor har i etterkant rykket ut og presisert at det ikke er snakk om en eventuell boikott fra det britiske landslagets side, men fra offisielle personer, skriver The Guardian.

FORGIFTET? Sergej Skripal ble i 2006 dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia. Her er han avbildet i retten den gangen. Søndag ble han funnet bevisstløst i britiske Salisbury etter å ha fått i seg et ukjent stoff. Foto: YURI SENATOROV / AFP

Russland: – Galskap

Russiske myndigheter har avvist Johnsons antydninger om russiske innblanding.

Maria Zakharova, talsperson for Russlands utenriksdepartement, kaller Johnsons uttalelse for galskap, ifølge Reuters.

Også president Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov har uttalt seg.

– Vi registrerer at en tragisk situasjon har oppstått. Men vi har ikke informasjon om hva som kan være årsaken, sier han og legger til at Moskva er klar til å samarbeide dersom britene ber om bistand i etterforskningen.

Skripal ble i 2006 dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia. Skripal ble benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Han fikk asyl i Storbritannia.

Datteren Julia bor ifølge britiske medier i Moskva, men skal ha vært på besøk hos faren i Salisbury.