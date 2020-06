Ebola er et skrekkens virus. Det er svært smittsom, og ofrene blør fra alle kroppsåpninger. Av dem som får den, er det over 50 prosent som dør.

I snart to år, har viruset herjet øst i Kongo. Nesten 3500 ble smittet. Nærmere 2300 døde.

Dødeligheten på dette utbruddet var over 60 prosent.

Men nå er det over.

– Det var ikke enkelt. Fra tid til annen virket det som en umulig oppgave, sa Dr. Matshidiso Moeti fra Verdens helseorganisasjon (WHO) på en pressekonferanse tidligere i dag.

Området som var rammet lå øst i Kongo, i provinsene Nord-Kivu og Ituri.

Lys i mørke

– Å klare å få slutt på dette utbruddet gir håp for at regionen og verden kan klare å få kontroll på selv de mest utfordrende epidemiene, sier Dr. Moeti.

I to år har helsepersonell kjempet mot viruset: Mer enn 16.000 lokale, sammen med mer enn 1500 fra WHO for å være nøyaktig.

Til sammen har de testet 220.000 prøver og vaksinert over 303.000 mennesker.

På landsbygda har det vært vanskeligere å bekjempe utbruddet, ikke minst fordi flere militsgrupper herjer i området.

I flere tilfeller er helsearbeidere blitt direkte angrepet.

Elin Hoffmann Dahl er i Leger Uten Grenser (MSF). Her er hun fotografert i organisasjonens klinikk i Mayuano, øst i Kongo. Foto: Leger uten grenser

Leger uten grenser

Også Leger Uten Grenser har vært til stede i området. En av dem er lege Elin Hoffmann Dahl. Hennes ansvar var å teste og isolere folk de trodde var smittet.

Dahl kom til byen Goma idet de første tilfellene var påvist. Hun forteller at hun møtte et apparat som var godt trent og klare til å håndtere dette. Likevel var det utfordrende:

– Vi var hele tiden et steg bak epidemien. Dette er et område med årtier med konflikt, hvor det er vanskelig å få etablert helserespons raskt nok, sier hun til NRK.

Ansatte fra Leger Uten Grenser frakter en død person i Guinea i 2014. Utbruddet i Vest-Afrika i perioden 2014-2016 er det verste i verdenshistorien. Foto: Seyllou / AFP

Fryktet verre enn vest

Frykten var hele veien at utbruddet skulle spre seg til store byer, slik en så under utbruddet i Vest-Afrika 2014–2016. Det så langt verste utbruddet i historien, med over 11000 døde.

Hovedgrunnen til at Kongo ikke ble et nytt Vest-Afrika er at befolkningstettheten i de rammede områdene er lavere.

– Når det vest-afrikanske utbruddet var, så var det utbruddet som spredte seg til større byer med internasjonale flyplasser. Og dermed var det en mye større spredning av smitten, også i tett befolkede områder, sier Hoffmann Dahl.

Utbruddet i Kongo var denne gang stort sett i områder med færre mennesker.

– Så man hadde spredning lokalt og oppblomstringer av små og mindre utbrudd, sier hun.

Elin Hoffmann Dahl er glad i dag, men mener det er viktig å ikke senke skuldrene Foto: Leger uten grenser

Skår i gleden

– I dag er en gledens dag. Jeg er strålende fornøyd med å kunne feire slutten på ebolautbruddet, sa Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus tidligere i dag.

Også Leger Uten Grenser jublet i dag, men ikke uten forbehold:

– Vi er jo lettet over at det tiende utbruddet nå er over, men det er viktig at vi fortsetter med å være årvåkne. Et enkelt nytt tilfelle kan trigge et nytt utbrudd og reversere de siste ukers fremskritt, sier Elin Hoffmann Dahl.

Hun forteller at det allerede er oppdaget et nytt tilfelle et annet sted i Kongo.

– Mens vi jubler over at det tiende utbruddet er over, så ser vi at det ellevte er startet i den Nordvestlige delen av Kongo. Første juni fikk en 15 år gammel jente påvist smitte. Så det er viktig å følge med, avslutter hun.