Drapet føyer seg inn i rekken av flere voldelige angrep på dem som prøver å begrense spredningen av den svært smittefarlige sykdommen.

Særlig blir rådene om å avstå fra de tradisjonelle begravelsesritualene møtt med skepsis fra lokalbefolkningen.

Mahamba var kjent for sitt arbeid med å opplyse om sykdommen. Den 35 år gamle journalisten ble drept i byen Lwemba lørdag, opplyser hæren i Kongo. Kona hans ble skadd i angrepet og det ble satt fyr på huset deres.



Mahamba jobbet for Radio Lwemba. Direktøren for denne regionale radiostasjonen, Jacques Kamwina, sier til AFP at det er svært sannsynlig at Mahamba ble drept fordi han arbeidet for å opplyse om ebola.

Vianey Kombi, som selv overlevde ebola, steller en tre år gammel jente som er smittet. Bildet er fra hospitalet til Leger uten grenser i Beni i Kongo. Foto: Zohra Bensemra / Reuters

Organisasjonen som overvåker pressefriheten i Afrika, OLPA, oppfordret søndag myndighetene i Kongo til å etterforske drapet grundig.

Ny vaksine

Dette er det verste ebola-angrepet som har rammet Den demokratiske republikken Kongo (DRC). Likevel er det mange mennesker i området som ikke ser på viruset som reelt, skriver BBC. De har mistro til dem som arbeider for å stanse det.

Drapet på Papy Mumbere Mahamba skjedde samtidig som helsemyndighetene vil ta i bruk en ny vaksine mot ebola i områder som ennå ikke er rammet av sykdommen.

Lørdag opplyste myndighetene at 11.000 doser med vaksiner mot ebola vil bli gitt til frivillige som bor like utenfor områdene som er direkte berørt av sykdommen.

Ebola er svært smittsomt og Germain Kalubenge spyler motorsykkelen sin med klorvann etter å ha fraktet en ebolapasient til et helsesenter. Foto: Al-hadji Kudra Maliro

2000 døde

Det siste utbruddet av ebola ble kunngjort av helsemyndighetene i Kongo i august i fjor.

Mer enn 2000 mennesker er døde av sykdommen og 3000 er bekreftet smittet av viruset, i følger Verdens helseorganisasjon, WHO.

Utbruddet har rammet Kivu og Ituri provinsene i Den demokratiske republikken Kongo (DRC)

Ebolaepidemien i årene 2013–2015 tok livet av 11.300 mennesker i de tre vestafrikanske landene Guinea, Sierra Leone og Liberia. Etter at det store utbruddet var over, er det registrert flere sporadiske tilfeller av smitte i disse landene.