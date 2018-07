Det blåser kaldt i Almedalen under årets svenske politikeruke på Gotland. Politisk blåser det opp til storm, skal man tro dem som følger valgkampen tettest før valget 9. september.

– Jeg tror ikke jeg har opplevd noe valg like dramatisk som det vi nå ser foran oss, sier Mats Knutson til NRK.

Knutson er politisk kommentator i SVT og på plass i Visby på Gotland der Almedalsveckan startet søndag.

FRYKTER KAOS: Mats Knutson er politisk kommentator i SVT. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Almedalsveckan omtales som det viktigste forumet i svensk politikk, men tross turbulente tider før under arrangementets 50 år lange historie, er det ingen som kjenner seg igjen i det politiske landskapet Sverige nå er på vei inn i. Det skaper uro og nerver.

– Mange politikere i Sverige er skrekkslagne i dag før valget, for man vet ikke hvor dette skal ende, sier Mats Knutson.

Innvandringsdebatten dominerer

Innvandringsdebatten har preget valgkampen så langt og skapt intern strid i både partier og allianser.

Arbeiderpartiets svenske søsterparti, regjeringspartiet Socialdemokraterna, har ikke lykkes å vinne verken innvandringsdebatten eller å nå opp med sine kjernesaker om velferdsstaten så langt i valgkampen.

På den borgerlige siden gjør heller ikke Alliansen det lenger så godt som for få måneder siden.

Alliansen består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet og Kristdemokraterna, og den siste uken har intern strid om hvordan de skal forholde seg til Sverigedemokraterna boblet opp til overflaten og avslørt intern strid.

– Sverigedemokraterna ligger utenfor det etablerte systemet. De er blitt utestengt og isolert av de andre partiene siden de kom inn i Riksdagen i 2010. Nå er de på vei, de har passert Moderaterna på meningsmålingene. De kan være på vei til å passere Socialdemokraterna, men inger våger å svare på det i dag. Skulle det skje, ja da har vi et helt nytt politisk landskap i Sverige etter valget, sier Mats Knutson.

VALGKAMP: Ulf Kristersson i Moderaterna turnerte Almedalen søndag. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Frykter kaos etter valget

– Det vi ser nå kan være en total forandring av det politiske landskapet i Sverige etter valget i høst, der det gamle systemet med to sterke blokker holder på å spises opp innenfra av det nye partiet Sverigedemokraterna, sier Mats Knutson.

Under Almedalsveckan er hvert partiet viet en dag.

Moderaterna med partileder Ulf Kristersson i spissen var førstemann ut søndag. Kristersson overtok ledervervet etter en krise i partiet i fjor høst, og regnes av mange som den heteste kandidaten til å bli Sveriges neste statsminister.

ALLIANSEN: Ulf Kristersson forsøkte å gi uttrykk harmoni innad i den borgelige blokken Alliansen i Almedalen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Intern strid på borgerlig side

I Almedalen møtte over 3500 personer opp for å høre Ulf Kristersson tale fra den historiske scenen der partilederen får komme med sitt budskap hver kveld kl. 19.00.

Da hadde Ulf Kristersson turnert de ulike medienes scener gjennom hele dagen, hvor han ble grillet foran publikum. Mange lurte naturligvis på hvordan stemningen innad i Alliansen er etter den siste ukens turbulens.

– Stemningen er alltid på topp i Alliansen! bedyret Ulf Kristersson humoristisk til rungende latter og applaus.

TRYGGHET: Lov og orden er hovedbudskapet til Moderaterna. I Almedalen er sikkerhetstiltakene omfattende under den populære politikeruken. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Men velgerne virker ikke å være like overbevist, skal man tro meningsmålingene. For mange svensker er nå det store spørsmålet hvilken regjering en stemme til de ulike partiene egentlig vil føre til.

– Du vet ikke hvilken regjering eller hvilket regjeringsgrunnlag det partiet du stemmer på skal inngå i. Den usikkerheten gagner nok til sist også Sverigedemokraterna som i sin isolering har stått fast ved sin politiske linje, mens de andre partiene, mange av dem, har skiftet mening i mange sentrale saker for velgerne, sier Mats Knutson.

ALMEDALEN: Årets valgkamp er tøffere enn på mange år. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Tydelig ubekvem

Det var åpenbart under Moderaternas dag i Almedalen at Sverigedemokraternas vekst er vanskelig å forholde seg.

Kristersson virket ubekvem med alle spørsmålene som dreide seg om et mulig samarbeid med partiet som så langt har vært en utelukket regjeringspartner for de etablerte partiene.

– Plutselig kan man ikke diskutere noen ting uten at man tror at det handler om Sverigedemokraterna. Det er en slags syke vi har i svensk politikk for tiden at alt koker ned til å handle om Sverigedemokraterna, sa Kristersson tydelig opprørt.

Trygghet var stikkordet for det Kristersson helst ville snakke om i Almedalen.

Moderaterna vil forsterke forsvaret og øke bevilgningene til politiet slik at de kan få bukt med gjengkriminaliteten som har tatt flere liv i sommer. De vil også gjøre det ulovlig å delta i voldelige organisasjoner og stanse hat og hets som Kristersson mener er blitt en trussel mot demokratiet.

– Selve demokratiet er noe hver generasjon må kjempe for, sa Kristersson fra talerstolen.

Kan bli statsminister i mindretallsregjering

Selv om Moderaterna skulle gjøre det dårlig kan Ulf Kristersson bli Sveriges neste statsminister.

– Det paradoksale er at han kan bli Sveriges neste statsminister selv om Moderaterna gjør et dårlig valg, for hvis det blir en høyre-majoritet i Riksdagen så taler mye for at Ulf Kristersson blir neste statsminister etter valget i september, sier Mats Knutson.

Det kan bli en utfordrende regjering å få politisk gjennomslag med.

– Da kan vi få en situasjon hvor Alliansen er mindre enn de rødgrønne partiene, og det er det som gjør dette valget så spesielt i Sverige og annerledes sammenlignet med tidligere valg.