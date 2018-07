Nerver i høyspenn før Almedalsveckan

For 50 år siden hoppet Olof Palme opp på et lasteplan i Almedalen for å dele sine politiske visjoner med partifeller og folket i Visby.

Da var det gått 50 år siden Sverige ble et demokrati, og Palme hadde mye på hjertet.

«Sekstiåtterne. Husokkupanter. Vietnam. Månelanding. Oljekrisen. Watergate. P-pillen. Chile kuppet. IB-affæren. Separat beskatning. Almstriden. ABBA. Interrailing. Nysgjerrig – Gul. Pizza. McDonalds. Vinylplater. Nixon. Mao Zedong. Bresjnev. Martin Luther King.»

Det er noen av stikkordene for hva som preget Almedalsveckan og debatten under den svenske politikerukens spede begynnelse på Gotland i årene fra 1968 til 1977.

INNVANDRING: Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson holder tale i Almedalen i 2015. I år kan de bli Sveriges nest største parti. Foto: Henrik Montgomery/ TT, Henrik Montgomery / TT / NTB scanpix

100 år med demokrati, 50 år i Almedalen

Når Almedalsveckan fyller 50 år denne uken farges den av en valgkamp preget av migrasjon som har avslørt interne stridigheter innad i både partier og allianser.

Hvordan vil det prege debatten i Visby i år, før det avgjørende valget til høsten?

Med hele 4000 ulike arrangement i byen på én uke skulle man tro at mulighetene er mange til å løfte flere saker frem?

Førstemann til å gi et svar på det er partileder Ulf Kristersson i Høyres svenske søsterparti Moderaterna. Mange peker på ham som den mest sannsynlige kandidaten til å bli Sveriges neste statsminister, og det er deres parti som er viet oppmerksomheten når startskuddet går i dag.

Mens vi venter på hans svar, tar vi en nærmere titt på hva som har preget den politiske debatten under Almedalsveckans 50 år lange historie.

ENKE: Daværende statsminister Göran Persson, Lisbet Palme og tidligere statsminister Ingvar Carlsson under Almedalsveckan i 2006. Foto: BOB STRONG / REUTERS

IB-affæren

IB-affæren handlet Informationsbyrån, en hemmelig svensk etterretningsorganisasjon grunnlagt av den sosialdemokratiske partiledelsen.

Informationsbyrån fikk i oppdrag å samle informasjon om kommunister innen fagbevegelsen og forhindre kommunistenes forsøk på å ta makten over fagforeningene.

Den omfattende registreringen av kommunister og Informasjonsbyråns eksistens ble avslørt i tidsskriftet Folket i Bild/Kulturfront 3. mai 1973.

Det var journalistene Jan Guillou og Peter Bratt som sto bak avsløringen. De ble senere ble arrestert av den svenske Säkerhetspolisen og dømt til ett år i fengsel hver for spionasje.

Avsløringen førte til stor debatt, og preget også Almedalsveckan.

BRUTTE LØFTER: Statsminister Stefan Löfven på talerstolen i 2014. Nå kritiseres arbeiderpartiets svenske søsterparti for å ha fattet politiske beslutninger som har ført til økt ulikhet, og ikke et bedre Sverige for alle. Foto: Henrik Montgomery, Henrik Montgomery / TT / NTB scanpix

«Sats på deg selv!»

«Nyliberalismen. Kjernekraft. Førskoler. Columbo. U 137. Mordet på Olof Palme. Carola. Dallas. Solidarność. Afghanistan. Selskapsreisen. MTV. Telefonsvarer. Skulderputer. Tsjernobyl. Challenger. Falklandskrigen. Glasnost. Kassetter. Video. Walkman. Diana. Khomeini. Deng Xiaoping. Thatcher. Reagan. Paul II.»

Under årene fra 1978 til 1987 fikk Almedalen sin første kvinne på talerstolen med sosialminister Karin Söder fra Centerpartiet i 1979.

Verden var på vei mot en brytningstid som skulle ende i murens fall, men for svenskene og Almedalsveckan ble det mordet på Olof Palme 28. februar 1986 som skulle kaste lange skygger over landet og politikeruken i flere år fremover.

NORGESBESØK: Sveriges statsminister Olof Palme i møte med statsminister Kåre Willoch i 1983. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

«Den tredje veien»

«Selvrealisering. Økonomisk krise. CD-er. Murens fall. Svensk EU-medlemskap. Bingolotto. Såpeoperaer. Estonia-ulykken. Baywatch. Tacos. Mobiltelefon. Hjemme-PC. Pappaperm. AIDS. De grønne. Kristendemokraterna. Gorbatsjov. Mandela. Clinton. Blair».

Ingvar Carlsson tok over etter Olof Palme som statsminister og leder i Socialdemokraterna, og årene fra 1988 – 1997 oppsummeres slik av Almedalsveckans arrangører.

Å tale i Almedalen etter Palmes død ville ikke Carlsson. Han holder istedenfor tale ved Högklint, sør for Visby, og senere i Östergravar ved Visbys mur.

Først i 1992 besluttet han etter samråd med Olof Palmes enke Lisbet å igjen gjøre Almedalen til arena for politiske taler.

DREPT: Utenriksminister Anna Lindh deltok fra talerstolen i Almedalen i 1999 og 2003 før hun ble knivstukket og drept i Stockholm 11. september 2003. Foto: ALEXANDER DEMIANCHUK / REUTERS

1998 – 2007

«Historiens slutt blir kampen mot terrorisme. Digitalisering. Globalisering. Öresundsbreon. Göteborg-opptøyer. 11. september. Tsunami. Lobbyvirksomhet. IT-boblen. Millenniebugg. Sverigedemokraterna. iPod. Anna Lindh blir myrdet. Knutby. Nei til ØMU. Harry Potter. World of Warcraft. Osama. Bush jr. Saddam».

Utenriksminister Anna Lindh deltok fra talerstolen i Almedalen i 1999 og 2003. To måneder etter hennes siste tale i Almedalen ble hun knivstukket i Stockholm og døde senere av skadene.

I motsetning til mordet på Olof Palme 17 år tidligere, ble gjerningsmannen tatt.

I hennes siste Almedal-tale fokuserte Lindh på den kommende folkeavstemningen om innføringen av euroen. Hun var en forkjemper for en felles europeisk valuta, men under valget som ble holdt kun tre dager etter hennes død sa svenskene nei til å bli med i euroen.

ANTI-NAZI DEMONSTRASJON: En av mange demonstrasjoner mot Svenskarnas parti, et nynazistisk parti som kom til Almedalsveckan i 2014. Foto: Henrik Montgomery, JANERIK HENRIKSSON / TT / NTB scanpix

«Det holdbare samholdet»

«Feminisme. HBTQ, multikultur. Populisme. Klima. Krenket. Algoritmer. Finanskrisen. Online shopping. Likekjønnet ekteskap. Grunnleggende verdier. Identitetspolitikk. Filter bobler. Falske nyheter. Autoritært demokrati. Krim. Brexit. Obama. Putin. Erdogan. Trump. Macron. Le Pen. Migrasjon. Spotify. Skype. Facebook. Youtube. Twitter. Instagram. Hen».

Ved århundreskiftet skjedde også et skifte i Almedalen. Fra å ha startet som et beskjedent politisk arrangement med nærhet til velgerne, begynte en rekke seminarer og parallellseminarer å arrangeres i løpet av uken.

Politikere og journalister fikk følge av lobbyister og en rekke interesseorganisasjoner på flyene og fergene til den lille svenske øya.

De siste årene har Almedalsveckan måtte tåle sterk kritikk for å ha blitt lobbyistenes arena og ikke en uke der politikere og velgere deltar i felles diskusjon. Samtidig beskriver stadig flere svensker en tillitskrise til politikere som ikke lenger har kontakt med vanlige folk og forstår deres problemer.

Med fulle hoteller til stive priser leier nå privatpersoner ut hus og leiligheter mens de selv rømmer Visby under Almedalsveckan.

Man kan spørre seg om hvem som egentlig er igjen av «vanlige folk» i byen til å følge den politiske samtalen på Gotland under årets 4000 arrangement?