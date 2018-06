Krisetall for Sveriges statsminister

For 50 år siden fikk de svenske Socialdemokraterna en oppslutning på over 50 prosent ved det svenske riksdagsvalget. Ved forrige valg i 2014 endte resultatet på 31 prosent.

Forrige uke slapp Dagens Nyheter sin måling gjort av Ipsos i mai. Den viste tydelig hvor kritisk situasjonen er for det svenske arbeiderpartiet. Målingen gir Socialdemokraterna en oppslutning på 24 prosent. Det er dårligere enn partiet har gjort det ved noe valg de siste 100 årene.

– Situasjonen er svært alvorlig for Stefan Löfven, sier Ewa Stenberg til NRK. Hun er politisk kommentator i den svenske avisen Dagens Nyheter.

– Når ikke ut med budskapet

Trenden har vært negativ for Stefan Löfvens parti gjennom hele året, og det har skapt en helt ny situasjon i svensk politikk. I prinsippet er det nå tre nesten like store partier som dominerer; Moderaterna og Sverigedemokraterna puster Socialdemokraterna i ryggen, med henholdsvis 22 og 20 prosents oppslutning på DNs måling.

Politisk kommentator i Dagens Nyheter, Ewa Stenberg Foto: Thomas Karlsson / DN

– Valgkampen har på ingen måte vært bra for Stefan Löfven. Han har slitt voldsomt med å nå ut med budskapet sitt. Halvparten har ikke folk fått med seg, den andre halvparten har ikke velgerne forstått. Det har ikke hengt på greip rett og slett. Særlig gjelder dette i innvandringspolitikken, sier Ewa Stenberg.

En høyst uvanlig duell

Så presset er Stefan Löfven at han denne uken brøt med det som har virket som et viktig prinsipp for ham. For aller første gang møtte han Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson til en politisk duell. Oppgjøret i SVTs svar på Dagsrevyen hadde riktignok Stefan Löfvens favorittema velferd som overskrift, men viste tydelig at Sveriges statsminister ikke lenger kan nekte å møte lederen for Sveriges tredje største parti.

DEN FØRSTE DUELLEN: Stefan Löfven har vegret seg for å møte Jimmie Åkesson til politisk duell. Denne uken debatterte de to i SVTs Aktuelt. Foto: SVT

Det handler om innvandring

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson har kjempet for en strengere innvandringspolitikk for Sverige helt siden han ble involvert i partiet tidlig på 2000-tallet. Kampen kjempet han i motvind helt inntil flyktningkrisen rammet Sverige med stor kraft i 2015.

Fortsatt holdes partiet helt ut i den politiske kulden, men nå mener svenske velgere at det er Jimmie Åkesson som snakker om innvandringspolitikk med størst troverdighet. Mange LO-medlemmer, som tradisjonelt har stemt på Socialdemokraterna, har vandret over til Sverigedemokraterna.

Snuoperasjon som splitter partiet

I et forsøk på å få velgerne tilbake har Stefan Löfven lagt om kursen. Ledelsen i Socialdemokraterna har strammet kraftig til i innvandringspolitikken, men retningsskiftet splitter partiet og har skapt en voldsom debatt internt.

– Dette er Stefan Löfvens første virkelige krise som partileder. Hittil har det vært «lungt», han har nytt stor respekt. Men nå deler han partiet, og det er selvfølgelig veldig vanskelig å holde sammen et slikt parti. Risikoen er veldig stor for at man kan miste velgere i flere retninger - og det er akkurat det partiet gjør nå, sier Ewa Stenberg i Dagens Nyheter.

