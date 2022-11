Donald Trump bekrefter at han stiller som presidentkandidat i 2024

Trump lanserte sin tredje kampanje for Det hvite hus på et velgermøte i Florida i natt norsk tid.

– Amerikas comeback starter akkurat nå, sa Trump, kort tid før han kom med kunngjøringen alle ventet på.

– For å gjøre Amerika stort og strålende igjen kunngjør jeg mitt kandidatur som USAs president i 2024, sa 76-åringen, til stor jubel fra salen.

Se hele Trumps tale.

Trump snakket med stolthet om sin egen presidentperiode.

– På fire korte år hadde alle det bra. Alle blomstret som aldri før, sa han.

USAs økonomi var på rett kjøl da han forlot Det hvite hus, fortalte han.

– Nå er vi et land der det går nedover, sa Trump, med henvisning til høy inflasjon.

– Så fra nå av og fram til valgdagen i 2024 kommer jeg til å kjempe mer enn noen andre har kjempet før. Vi skal bekjempe de venstreradikale demokratene som prøver å ødelegge landet vårt innenfra, sa Trump

Vil hindre Biden

76-åringen forsikret deretter at hans hensikt er å unngå at den tre år eldre nåværende president Joe Biden blir gjenvalgt.

– Jeg vil sørge for at Joe Biden ikke får fire nye år. Landet vårt takler det ikke, sa Trump.

Trump-tilhengere samlet seg i ballsalen på den tidligere presidentens eiendom for å overvære budskapet om at Trump stiller som kandidat til 2024-valget. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Biden slår tilbake

Biden kommenterte Trumps kunngjøring på denne måten onsdag morgen:

– Donald Trump sviktet USA, skrev Biden på Twitter fra Bali, der han deltar på G20-toppmøtet som avsluttes senere onsdag.

USAs president Joe Biden under en pressekonferanse på Bali i natt. Foto: Doug Mills / AP

En samling med videoklipp var lagt ved meldingen, der det het at Trump tilrettela økonomien for landets rike, at Trump gikk til angrep på helsevesenet, at han omfavnet ekstremister, at han gikk til angrep på kvinnerettigheter, og at han «opphisset en voldelig folkemengde» i et forsøk på å velte valgresultatet fra 2020, der Trump tapte mot Biden.

Den sittende presidenten har så langt ikke erklært seg som kandidat, men sa nylig at han vil ta en beslutning om dette på nyåret.

Skuffende valgresultat

Det var på forhånd ventet at Trump ville kunngjøre sitt kandidatur i natt.

– Forhåpentligvis vil morgendagen vise seg å være en av de viktigste dagene i historien til landet vårt, skrev Trump på sitt sosiale medienettverk mandag.

Det var varslet en rød – altså republikansk – bølge under mellomvalget. Men det skuffende resultatet for Republikanerne har gjort det åpent om Trump erklærer seg som presidentkandidat.

Trump skrev at han er «litt skuffet» over resultatet, men «at fra mitt personlige ståsted var dette en veldig stor seier», ifølge Axios.

En av de få republikanske vinnerne i valget var Florida-guvernør Ron DeSantis, som seiler opp som en mulig konkurrent til Trump om den republikanske nominasjonen. Foto: Crystal Vander Weit / AP

– Krampetrekning

Trump er fortsatt populær blant republikanske velgere. Men for uavhengige og moderate velgere, kan det virke som han har mistet tillit.

Det er mye som kan skje på to år og det kan være derfor han kaster seg inn i dette nå.

Politisk redaktør i Dagsavisen, Lars West Johnsen sier det er umulig å utelukke noe som helst. Han tror Trump sine sjanser er mindre nå enn de har vært tidligere.

– Han har gått på smell etter smell etter smell. Alle hans utpekte kandidater har tapt, enten det er på guvernørnivå eller til Senatet. Ytterliggående høyrekandidater i USA går nå ut og sier at denne mannen er ikke egnet til å lede oss.

Johnsen sier at Trump har overrasket verden før og at Trump nå har dype lommer.

– Han har hentet inn enorme summer, så han er klar til å kjøre en stor kampanje. Det blir veldig spennende i natt. Amerika skjelver litt nå med tanke på hva han skal finne på, sier Johnsen.

Trump snakker til tilhengere 7. november i Dayton, Ohio. Foto: GAELEN MORSE / Reuters

– Trump prøver å skremme bort DeSantis

Flere ferske nasjonale målinger i viktige stater viser at guvernør i Florida, Ron DeSantis leder over Trump.

– DeSantis leder 65 mot 30 i Florida. Det er pinlig for Trump hvis han skulle tape Florida, sier Jan Arild Snoen, skribent i Minerva og Aftenposten.

Jan Arild Snoen, skribent i Minerva og Aftenposten. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

– Hvis han skulle tape mot en partifelle, vil det være et stort nederlag. Trump prøver å skremme bort Ron DeSantis i natt, men det er for sent etter det gode valget DeSantis gjorde i Florida hvor han er guvernør, sier han.

Snoen tror Trump sine sjanser til å bli president er svekket, men at seier ikke kan utelukkes.

– Vi må huske at han vant veldig knapt i 2016, men han tapte også veldig knapt i 2020, så vi kan ikke utelukke det, men nå har han altså problemer med å vinne nominasjonen i eget parti, og det vil være et stort nederlag for ham.

– Veldig, veldig, veldig sannsynlig

I valgmøte etter valgmøte har Donald Trump begeistret sine tilhengere med utilslørte hint om at han kommer til å stille som kandidat i sitt tredje presidentvalg på rad.

Han har sagt at det er «veldig, veldig, veldig sannsynlig» at han stiller igjen, og at kunngjøringen om dette vil komme «veldig, veldig snart»

I et intervju med ABC News som ble publisert i går gikk tidligere visepresident Mike Pence ut og sa at Donald Trump satte mange liv i fare 6. januar i fjor da han fikk fanatiske tilhengere til å gå mot Kongressen.

– Jeg mener at presidentens ord var hensynsløse. Det ble klart at han valgte å være en del av problemet, sier Pence i et intervju med ABC News.