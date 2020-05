Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Cummings er så mye mer enn en koffertbærer for statsminister Boris Johnson. Cummings er strategen som har hatt evnen til å lese velgerne godt.

Spørsmålet er om han mistet grepet under koronakrisen. Hans reise med familien 430 kilometer til foreldrenes gårdsbruk i mars var i strid med regjeringens smittevernregler.

Det utløste kritikk, forakt og underskriftskampanjer mot Cummings med krav om at han må gå av. En juniorminister valgte å gå av i protest mot Cummings.

Cummings måtte ut og forsvare seg. Han måtte møte pressen ansikt til ansikt i hagen bak Downing Street nummer 10.

Han beklaget ikke. Han nektet å gå av. Og han fikk støtte fra statsminister Boris Johnson.

De to ble kjent under brexitkampanjen. De er ulike, men utfyller hverandre. Johnson er utadvendt og omtrentlig. Cummings innadvendt og analytisk. Nå er han Johnsons viktigste mann, i praksis stabssjef i Downing Street.

Makten som Dominic Cummings har over Boris Johnsen blir illustrert på denne måten i en demonstrasjon i London. Foto: SIMON DAWSON / Reuters

Vant, men med bismak

Cummings ledet brexitkampanjen. Hans slagord var «take back control». Han laget også slagordet som prydet kampanjens buss: «Vi sender 350 millioner pund (ca. 3,8 mrd. kroner) til EU hver uke: la oss finansiere helsevesenet i stedet».

Både tallet og budskapet om at disse pengene skulle kunne brukes direkte på helse har senere blitt kraftig kritisert.



Bred bruk av sosiale medier var også Cummings' idé. «Vote Leave» ble senere bøtelagt for å ha holdt tilbake opplysninger om at de brukte et dataselskap som jobbet med direktemarkedsføring mot Facebook-brukere.

Cummings ble også kjent skyldig i forakt for parlamentet. Han møtte ikke til en høring om spredning av falske nyheter under kampanjen før folkeavstemningen.

Det stemte ikke at så mye penger ville havne i helsesektoren (NHS) hvis britene slapp å betale medlemskap i EU. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Gjentok suksessen i parlamentsvalget

Det var Cummings som foreslo at Boris Johnson skulle skrive ut parlamentsvalg i desember i fjor. Det ble en valgkamp i Cummings ånd med ett fokus: «Get Brexit Done», altså å få gjort unna Storbritannias utmelding av EU.

De konservative klarte å vinne seter i områder nord i England som gjennom flere tiår var betraktet som grunnfjell for Det britiske arbeiderpartiet (Labour).

Det endte med et solid flertall for Boris Johnsons konservative regjering. Parlamentet vedtok til slutt utmeldingsavtalen med EU.

Dominic Cummings ankommer Downings Street 13. desember i fjor, dagen etter valget som sikret Det konservative partiet en solid majoritet i parlamentet. Foto: TOBY MELVILLE

De klokeste må styre

Cummings ønsker et nytt politisk system, at det eksisterende systemet ikke passer et moderne samfunn. Han mener at matematikere og dataspesialister bør få en viktigere rolle i ledelsen av landet. Selv har han brukt mye tid på å skaffe seg kunnskap på disse områdene.

Det er mange eksempler på at Cummings har kritisert politikere og journalister. Han går ikke av veien for å kalle folk late og dumme.

Han beskrev en gang Theresa Mays første statsråd for brexit, David Davis, som «teit som kjøttdeig og lat som en padde» (thick as mince and lazy as a toad). Ildfulle karakteristikker av denne typen er ikke fremmed for Cummings.

Tidligere statsminister David Cameron har til gjengjeld karakterisert Cummings som en «karrierepsykopat».

Men selv om Cummings har få venner i det politiske miljøet og ifølge BBC heller ikke er medlem av Det konservative partiet, har han gjort karriere.

Cummings har antydet at han ikke ønsker å bli for lenge i sin rolle som spesialrådgiver. Men så langt er det ingen tegn på at han vil forlate sin sentrale posisjon i regjeringsapparatet.

Det er grunn til å tro at han uansett ønsker å ha innflytelse fram til Storbritannia har forhandlet seg fram sine varige avtaler med EU, som etter planen skal skje innen 31. desember i år.