Der Donald Trump hadde Steve Bannon og Tony Blair hadde Alastair Campbell, har Boris Johnson Dominic Cummings.

Cummings er bakmannen som var ukjent for folk flest inntil skuespiller Benedict Cumberbatch portretterte ham i filmen «Brexit – The Uncivil War».

Han beskrives som uvanlig og hensynsløs, men også som et strategisk geni.

Hans rolle i brexit

I 2016 var Boris Johnson frontfigur for «Vote Leave»-kampanjen. Dominic Cummings var hjernen bak. Han har fått både æren og skylden for at et flertall av det britiske folk stemte for å melde seg ut av EU.

Slagordet «take back control» var hans verk. Det var også informasjonen som prydet kampanjens buss: «Vi sender 350 millioner pund (ca. 3,8 mrd kroner) til EU hver uke: la oss finansiere helsevesenet i stedet».

Både tallet og budskapet om at disse pengene skulle kunne brukes direkte på helse har senere blitt kraftig kritisert.

Bred bruk av sosiale medier var også Cummings' idé. «Vote Leave» ble senere bøtelagt for å ha holdt tilbake opplysninger om at de brukte et dataselskap som jobbet med direktemarkedsføring mot Facebook-brukere.

Og i mars i år ble Cummings selv kjent skyldig i forakt mot parlamentet. Han møtte ikke til en høring om spredning av falske nyheter under folkeavstemningen.

Omstridt i det konservative partiet

Det var tidligere statsminister David Cameron som i 2014 kalte Cummings en «karrierepsykopat». Det skjedde etter Cummings' omstridte periode som spesialrådgiver for Michael Gove, som da var utdanningsminister.

Han slo tilbake med lite flatterende beskrivelser av Cameron, og kom også med sterk kritikk av måten hele statsministerens kontor ble drevet på. Nå skal han selv i praksis være stabsjef på statsministerens kontor. I tillegg har han tydelig vist at han har lite respekt for konservative politikere.

I en video fra et foredrag han holdt i 2017 kom han med sterk kritikk av partiet han nå skal bygge regjeringsstrategien for.

– Folk mener, og jeg tror de har rett, at Det konservative partiet ledes av folk som ikke bryr seg om dem. Jeg kjenner mange konservative parlamentarikere, og jeg må dessverre si at folket har rett.

Levere brexit

Utradisjonell stil: Da Boris Johnson inntok Downing street som statsminister, kunne man se den omstridte rådgiveren i uformell T-skjorte i bakgrunnen til høyre Foto: POOL / Reuters

Så hva er det som driver ham?

Han ønsker et nytt politisk system. Han mener det eksisterende systemet ikke passer et moderne samfunn. Det kan han kanskje få mulighet til å bygge hvis han klarer det som nå blir jobb nummer én; å få britene ut av EU den 31.oktober. Det er en solid utfordring.

Etter en drøy uke som statsminister, har sjefen hans møtt stor motstand overalt hvor han har reist. I et forsøk på å holde det britiske kongedømmet samlet gjennom brexit-prosessen, har Boris Johnson reist til Skottland, Wales og Nord-Irland i løpet av sin første hele uke i toppjobben.

Men det er lite støtte å hente for å gå ut av den europeiske union uten en avtale.

Tilleggsvalget i kretsen Brecon and Radnorshire i Wales 1. august ble heller ingen opptur. De konservative mistet sitt parlementsmedlem her, noe som gjør at Boris Johnson har redusert sitt flertall i parlamentet til én stemme. Det inkluderer representantene fra DUP, det nord-irske unionistpartiet.

Dermed må Johnsons bakmann finne nøkkelen til hvordan han skal få både DUP og alle de konservative politikerne, som fra før er svært splittet, til å stemme for statsministerens brexit-plan. Det er mulig Dominic Cummings er en god strateg, men noen diplomat er han ikke. Han har ingen problemer med å kritisere sine egne.

– Konservative parlamentarikere bryr seg ikke om fattigere folk, de bryr seg ikke om helsevesenet.

Men så legger han til, om den nåværende statsministeren og finansministeren:

– Boris og Michael har forstått dette, tror jeg, de har oppdaget makten i å levere.

31. oktober vet vi om han lykkes med å fullføre det han startet med Vote Leave-kampanjen i 2016. Da skal brexit være levert og britene ute av EU.