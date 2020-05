Regjeringsmedlem trekker seg i protest mot Cummings

– Jeg har ventet på å få høre alle detaljer. Men det er fortsatt aspekter ved forklaringen som jeg har problemer med. Derfor trekker jeg meg, skriver Ross på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I helgen avslørte britiske aviser at Cummings reiste over 40 mil unna sitt hjem i slutten av mars da han var koronasyk.

Mandag bekreftet Cummings dette på en pressekonferanse.

Cummings har forklart at dette var for å sørge for at sønnen fikk skikkelig omsorg, mens han selv og kona var koronasmittet.

Les: Johnsons rådgiver går ikke av: – Jeg angrer ikke på det jeg gjorde

Skaper sterke reaksjoner

Men Cummings skal ha blitt observert i samme by – Durham – måneden etter, samt på et populært turistområde samme måned.

Forklaringen har skapt sterke reaksjoner blant britene, som har fått beskjed av regjeringen om å holde seg hjemme, for å redde liv under koronakrisen.

Under pressekonferansen mandag kom det også frem at rådgiveren ikke har tenkt å trekke seg, til tross for massivt press.

– Jeg har ikke tilbudt meg å gå av, og jeg har heller ikke vurdert det, sa Cummings.

Johnson under press

Boris Johnson har valgt å støtte sin topprådgiver, men presset mot statsministeren til å kvitte seg med Cummings har vært stort fra både opposisjonen, og enkelte fløyer i eget parti.

I løpet av tre dager har mer enn 600. 000 personer skrevet under på et opprop, om at Cummings må få sparken.

At Ross nå velger å gå av som visestatsråd vil føre til ytterligere press mot Johnson, skriver britiske medier.