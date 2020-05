Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er en privatperson som har anmeldt statsministerens rådgiver.

Cummings risikerer nå politietterforskning. Cummings skal ifølge BBC møte pressen og svare på spørsmål om denne saken i løpet av ettermiddagen mandag.

– Det er en alvorlig sak, sier Øivind Bratberg. Han er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Alvorlig for Johnson, sier storbritanniakjenneren Øivind Bratberg Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bratberg sier at Cummings er Johnsons nærmeste rådgiver og har åpenbart utvist dårlig dømmekraft. Rammer det Cummings, rammer det også Johnson.

Bratberg sier det er dramatiske pålegg politikerne har gitt sin egen befolkning i Storbritannia.

– Alt har vært avhengig av folks vilje til å etterleve dem. Ledelsen må da gå foran, og i alle fall ikke bryte med linjen som er lagt, sier han.

Lang reise nordover

I slutten av mars kjørte Cummings 430 kilometer fra London til Durham nord i England sammen med sin fire år gamle sønn. Kritikerne mener det var brudd på reglene om at man skulle unngå alle unødvendige reiser. Det var en person i byen Bernard Castle som så at Cummings var på besøk. Han rapporterte det til britiske medier.

En demonstrant utenfor Cummings bolig i London gir uttrykk sin kritikk: – Hvorfor er du hevet over loven? Foto: GLYN KIRK / AFP

Cummings forsvarer seg med at hensikten med reisen var å gi sin sønn så god omsorg som mulig hjemme hos besteforeldrene.

Cummings kone var på det tidspunkt syk. Det var sannsynlig at han selv var smittet av koronaviruset.

– Som enhver pappa ville gjort

Det møter liten forståelse i store deler av britisk offentlighet. Statsminister Boris Johnson er under økt press for å si opp Cummings. Men så langt har Johnson avvist dette og ga sterk støtte til sin medarbeider på en pressekonferanse søndag

– Han gjorde ikke annet enn det enhver pappa ville gjort, sa Johnson og la til at Cummings hadde opptrådt ansvarlig.

Demonstranter utenfor Cummings bolig minner om statsministerens råd om å holde seg hjemme. Foto: GLYN KIRK

Britiske medier mandag er fulle av kritikk. Selv regjeringsvennlige aviser som Daily Mail og The Sun kommer med skarp skyts. En ikke navngitt person fra regjeringen sier til The Sun at Cummings må gå av. Daily Mail spør «hvilken planet (Johnson og Cummings) er på».

Fordømmelse, men støtte fra brexit-aktivist

Så langt har 15 konservative parlamentarikere kritisert det de mener er Cummings brudd på smittevernreglene. De ber Johnson om å kvitte seg med ham, ifølge Sky News.

Fra kirken kommer det også reaksjoner. Flere biskoper i den anglikanske kirke kommer med kritikk. Biskop i Worcester John Inge sier til The Guardian at statsministerens forsvar av Cummings er «en fornærmelse mot alle dem som har ofret så mye for å sikre andres trygghet».

Ikke alle fordømmer Cummings like sterkt.

En kommentator i den regjeringsvennlige avisa Daily Telegraph er en av dem. Hans kommentar understreker også hvor viktig Cummings er for regjeringen.

– For all del, statsministeren bør ta seg en prat med Dominic Cummings om dette. Men ikke gi ham sparken. Cummings trengs for å sikre vår EU-exit, skriver Patrick O'Flynn, Han er journalist og tidligere politiker for brexit-partiet UKIP.

Dominic Cummings regnes som mannen bak mye av Boris Johnsons strategi. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Viktig mann for Boris Johnson

Øivind Bratberg forklarer Cummings betydning for Johnsons regjeringsprosjekt slik:

– Han er viktig for statsministerens strategi på en lang rekke områder: Han har vært en nøkkelperson for den folkelige, rett-på-sak-linjen som Johnsons regjering har fulgt.

Bratberg sier at Cummings tillater seg å tenke utenfor boksen. Han har lite respekt for den politiske så vel som den byråkratiske eliten og det gjør at han også er svært kontroversiell.

Bratberg tror en rask avklaring er nødvendig nå. Enten rir Johnson og Cummings stormen av, f.eks. gjennom en handling som anses som god nok forklaring eller unnskyldning. Eller så får Cummings sparken.

