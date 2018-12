Dette vet vi om de fire drapsmistenkte

Til sammen fire menn er pågrepet etter drapene på de skandinaviske kvinnene.

Venninnene var på ferie i Marokko da de ble funnet drept mandag morgen av turister på en fjellsti på vei opp mot Nords-Afrikas høyeste fjell til Toubkal (4167 meter).

DREPT: De to venninnene ble funnet drept ved foten av Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell, mandag. Foto: Privat

Pekte ut tre menn i avhør

Tirsdag morgen ble en mann pågrepet i et nabolag i Marrakech. Politiet fant ID-kortet hans nær åstedet i fjellandsbyen Imlil.

Mannen skal også ligne på en av mennene som ble fanget opp av et videokamera i området.

Etter pågripelsen skal mannen ha pekt ut tre andre menn i avhør, som også var involvert i drapene.

ETTERLYST: Slik ble mennene etterlyst i Marokko etter drapene.

Advarer mot å se drapsvideo: – Kan gi psykiske reaksjoner

Gjeter, businessmann og snekker

Torsdag morgen klokken 06.30 ble ytterligere tre menn pågrepet på Bab Doukkala-plassen i Marrakech. De tre skal ha sittet på en buss på vei ut av byen, skriver det marokkanske nettstedet Kech24.

Ifølge nettstedet ble de arrestert etter at politiet stoppet og gjennomsøkte bussen de satt på. Mennene skal ha prøvd å rømme fra byen for å unngå politiet.

Alle tre skal ha fjernet skjegget for ikke å bli gjenkjent, men ble likevel pågrepet.

Ifølge Marocco Worldnews hadde mennene gjemt flere kniver under setet på bussen.

BESLAG: Dette er ifølge statskanalen 2m.ma eiendelene som ble funnet under setene da tre menn ble pågrepet på vei ut av Marrakech torsdag. Blant våpnene er det også en stein-sprettert. Foto: 2m.ma

Overfor VG bekrefter politiet at mennene var i besittelse av fire kniver.

Ifølge Marocco World News skal en av de mistenkte være 32 år gamle Rachid Aftati. Ifølge nettstedet jobber han med business og bor i et område kalt Harbil ca. 30 kilometer fra Marrakech.

PÅGREPET: Dette er en mennene som ble pågrepet torsdag morgen på en buss på vei ut av Marrakech. Foto: 2m.ma

PÅGREPET: Under pågripelsen ble det funnet flere våpen mennene skal ha gjemt under setet. Foto: 2m.ma

PÅGREPET: Alle mennene som torsdag morgen ble pågrepet skal ifølge Marocco World News komme fra Marrakech-området. Foto: 2m.ma

Den andre mistenkte skal hete Azid Youness og være en 27 år gammel snekker fra Al Azzouzia i Marrakech.

Den marokkanske nettavisen Kesh24 har snakket med faren til Youness.

Han omtaler sønnen som ekstremt konservativ og forteller at han blant annet nekter den nærmeste familien å se kona si uten slør.

Til både nettavisene Kifache og Kesh24 forteller faren at Youness angivelig reiste til Dakhla i Vest-Sahara den 12. desmeber for å lete etter arbeid.

Den tredje mistenkte skal ifølge nettstedet være 25 år gamle Abdessamad Ijoude som er fra Zeroural, et nabolag i Marrakech.

Flere medier omtaler imidlertid de tre mennene som gjetere fra området de to kvinnene ble funnet drept.

Bror til drapsmistenkt: – Han ble hjernevasket

En mann som skal være broren til en av de tre mennene som er pågrepet, skal i et intervju med marokkanske Kifache.com ha sagt at broren gikk i moskeen og kom hjem igjen hver dag.

– Men jeg og familien vet ikke hvem som var vennene hans eller hvilke folk han omga seg med, sier broren i intervjuet.

Det er VG som først omtalte saken i Norge.

Ifølge avisen skal mannen ha sagt at broren forsvant torsdag forrige uke, og at han ikke hørte noe mer om ham før pågripelsen. Han tar fullstendig avstand fra handlingene broren er mistenkt for.

– Han hadde ingen utdannelse og ble hjernevasket. Han var en normal fyr, men ble radikalisert og fikk langt skjegg. Det som skjedde, har ingenting med islam å gjøre, sier broren.

Poserer foran IS-flagg

Onsdag bekreftet marokkansk politi overfor nyhetsbyrået Reuters at drapene etterforskes som en terrorhandling.

I et videoklipp som NRK har sett torsdag, fremstår det som at de fire mistenkte for drapene sverger troskap til terrororganisasjonen IS.

Mennene sitter foran et svart flagg og snakker til kamera i et enkelt opptak med dårlig lydkvalitet. Foto: faksimile fra sosiale medier

Etter det NRK kjenner til, ble videoen publisert på sosiale medier torsdag ettermiddag.

I videoen viser mennene til IS-lederen al-Baghdadi og gjør uttrykk for at de støtter ham og organisasjonens kamp i Syria.

Flere personene i videoen virker å være like etterlysningsbildene som ble sendt ut av marokkansk politi etter drapene. Det sies også i videoen at de støtter al-Baghdadi og IS sin kamp fra Maghreb (Nord-Afrika).

Kripos opplyser at de er kjent med videoen, og at de etterforsker den.

– Dette er noe vi må se på. Det er en bit blant mye informasjon som vi har fått inn i løpet av dagen, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due hos Kripos til NRK.