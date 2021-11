Dette er viktig å ha med seg fra klimatoppmøtet

Avtalen landene skrev under på et døgn på overtid heter Glasgow Climate Pact.

Pakten til tross – FNs generalsekretær António Guterres mener verden fortsatt står på randen av en klimakatastrofe.

– Tekstene som ble vedtatt, er et kompromiss. De tar viktige skritt, men dessverre var den kollektive politiske viljen ikke stor nok til å løse noen dype motsetninger, sa han da møtet var satt.

Alok Sharma gråt underveis i toppmøtets siste plenumsmøte. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Hva ble de egentlig enige om?

Å stole på vitenskapen

Verdens land ble enige om å legge vitenskapen i bånn for sin klimapolitikk og sine klimatiltak.

Dessuten ble landene nå enige om at global oppvarming skal stanse på 1,5 grader. Det er en innskjerping fra Parisavtalen.

Årlig avvik fra global normaltemperatur sammenlignet med snittet i perioden 1991-2020 −1 −0,5 0 +0,5°C sammenlignet med normalen ? Trykk for forklaring normaltemperatur 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 NOAA Kilde: Gå til NRKs Klimastatus Hvorfor er de fleste årene blå og kaldere enn normalen? Dette er fordi alle årene nå sammenlignes med en ny normal, det vil si gjennomsnittet av vær i 30-årsperioden 1991-2020. Disse 30 årene har vært uvanlig varme. De fleste andre år blir derfor kaldere enn normalt. Inntil nylig brukte forskerne en normalperiode som gikk fra 1961-1990. I disse årene var det relativt kaldt. Det begynner å bli en god stund siden 1960-tallet og den nye normalen gjør at vi kan sammenlignet været med klimaet (normalen) som folk faktisk opplever i dag. Normal-perioden blir bestemt av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO), og brukes i alle land. På den måten kan vi sammenligne været i Norge med andre land og vi kan måle endringer over hele kloden. Hvordan kan man regne ut én temperatur for hele verden? Dette tallet er resultat av et komplisert regnestykke. Det gjøres målinger med termometre både på land og på havoverflaten (på havet er termometrene festet til bøyer). Noen steder står termometrene tett, ander steder er det langt mellom dem. Ved hjelp av statistisk metode klarer forskerne å gi målingene ulik vekt, slik at alle områder får like stor betydning: Dataene som brukes i denne grafen kommer fra amerikanske NOAA. De har delt kloden inn i ruter på 5° x 5° og regner ut én temperatur for hver rute. Da kan de igjen regne seg frem til et globalt tall, for hver måned eller for hvert år. De kan også lage tall for temperaturen bare over havet eller bare over land, eller for den nordlige og sørlige halvkule. Rutene på polene er mindre enn langs ekvator på grunn av klodens krumming. Dette tar forskerne også hensyn til i regnestykket sitt. Andre, som for eksempel NASA eller Hadley Centre, regner på litt andre måter enn NOAA. Derfor er det gjerne små forskjeller på de ulike datasettene. Trenden de viser er uansett den samme: Siden 1880 har verden blitt varmere.

Klimatoppmøtets leder, Alok Sharma, kaller avtalen «en skjør seier» i sin oppsummering.

– Målet om maks 1,5 graders global oppvarming har svak puls, men er i live, sier han.

Glasgow-avtalen slår fast at det skal gjøres en innsats for å nå dette målet, som også står i Parisavtalen fra 2015.

Global snittemperatur så langt i 2021 2021 hittil Jan Apr Sep Des 11 12 13 14 15 16 °C snittemperatur September 2021 : 15 °C NOAA Kilde: Gå til NRKs Klimastatus

Penger

Før alle landene ble enige var finansiering av klimatiltak og erstatning for klimaskader en het potet.

Flere av de fattige landene var bekymret for at de ikke ville få tilstrekkelig hjelp til å tilpasse seg klimaendringene, og sa at klimakrisen allerede påvirker samfunnene deres.

Rike land klarte ikke å holde egne løfter om å gi 100 milliarder dollar årlig i bistand til klimatiltak, såkalt klimafinansiering, innen 2020.

Tuvalu er en av flere øystater som brukte klimatoppmøtet som en påminner til det internasjonale samfunnet om at klimakrisen er her nå. Foto: Tuvalu Foreign Ministry / Reuters

Nå lover de å doble bistanden til klimatilpasning innen 2025. Pengene skal hjelpe landene med å kutte utslipp og tilpasse seg en varmere fremtid.

Men enigheten mangler konkrete mekanismer for det som kalles «tap og skade», altså hvordan rike land skal kompensere for skaden klimaendringene allerede har påført fattigere land. I stedet oppfordres landene til å støtte opp om tap og skade-tiltak.

Den ugandiske aktivisten Vanessa Nakate var en av flere som fokuserte på utviklingslands situasjon i forbindelse med klimakrisen. Foto: Alberto Pezzali / AP

Kvoter

Å lage regler for hvordan land kan handle med utslippskutt, eller kvotehandel, har lenge vært vanskelig.

Verken under klimatoppmøtet i Katowice i 2018, eller i påfølgende møter, har landene klart å bli enige om hva slags regler som skal gjelde.

Det ble man enige om i Glasgow. Nå blir det laget helt nye regler for kjøp og salg av CO₂-kvoter.

To eller flere land kan for eksempel opprette et felles kvotemarked, og bruke resultatet derfra for å oppfylle sine løfter om mindre utslipp. Det er også laget regler for å forhindre at utslippskutt dobbeltelles.

NRK forklarer Hva er klimakvoter? Bla videre Hva er klimakvoter? Når land kutter utslipp, kan de enten slippe ut mindre selv, eller betale andre for å gjøre det for dem. Det skjer i dag ved kjøp og salg av såkalte klimakvoter. Hvor Norge kjøper en kvote på 1 tonn CO2-utslipp fra et annet land, kan Norge slippe ut 1 tonn mer, og det andre landet 1 tonn mindre. Behov for nye regler Denne kvotehandelen skjer i dag etter regler som verden ble enig om i Kyoto i 1997. Men de reglene fungerer ikke så godt. Det finnes smutthull som gjør at noen utslippskutt føres på to lands klimaregnskap. Dermed «lyver» tallene om hvor mye CO2 verden samlet slipper ut i atmosfæren. Nye regler på plass På klimatoppmøtet i Paris ble man enige om å lage nye kvotehandel-regler. Nå blir det laget helt nye regler for kjøp og salg av CO₂-kvoter. To eller flere land kan for eksempel opprette et felles kvotemarked, og bruke resultatet derfra for å oppfylle sine løfter om mindre utslipp. Det er også etablert regler for å forhindre at utslippskutt i forbindelse med kvotehandel dobbeltelles. Forrige kort Neste kort

Å sette seg mål

Alle landene som ikke har meldt inn mål, som er i tråd med 1,5-2-gradersmålet, må melde inn nye mål innen neste år.

De landene som ikke har meldt inn noe i det hele tatt, oppfordres også til å melde inn klimamål.

Håpet er at nye oppdaterte mål skal gjøre det mulig å nå det svært utfordrende målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

En aktivist kapret podiet i noen sekunder på klimatoppmøtet i Glasgow lørdag kveld. – Klimatoppmøtet er en fiasko, sa aktivisten. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Å «fase ned» kull

For første gang i klimatoppmøtenes historie har landene blitt enige om å omtale fossil energi i avtaleteksten. Glasgow-toppmøtets store drama handlet nettopp om språket i denne delen av avtalen.

Det var en intens tautrekking da India, med blant annet Kina i ryggen, helt på tampen krevde å få endre et avsnitt om kullkraft. Ettersom slutterklæringen krever full enighet, gikk de øvrige landene motvillig med på dette.

Dagen derpå sier den britiske statsministeren Boris Johnson at toppmøtets avtale har en bismak.

I Glasgow-avtalen bes landene om å jobbe i retning av «nedfasing» av kullkraft uten fangst og lagring av CO₂. Og landene er nå enige om at kullkraft skal ut – uten at tidspunktet er helt klart.

Demonstranter var aktive under hele klimatoppmøtet. Foto: Truls Alnes Antonsen / Truls Alnes Antonsen

Å «fase ut» «ineffektive» subsidier

Også punktet om pengestøtte til fossilindustri ble strevsomt. Landene ble omsider enige om å slutte med «ineffektive» subsidier til fossil energi.

Veldig mange land i verden subsidierer, altså gir penger til, selskaper som driver med fossil industri som olje, gass og kull.

Nå skal altså støtten som ikke er effektiv fjernes gradvis. Hva det innebærer er usikkert.