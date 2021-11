Etter planen skulle klimatoppmøtet vært ferdig fredag klokken 19 norsk tid. Slik ble det ikke.

Fredag kveld bekrefter det britiske presidentskapet for konferansen at det ikke blir noen enighet fredag. Lørdag morgen skal landene gå gjennom et nytt utkast til tekst.

Først lørdag ettermiddag regner britene med å kunne avslutte klimatoppmøtet.

Mange opplever at stemningen er bedre og viljen til å samarbeide større, enn på flere tidligere toppmøter. Likevel sliter landene med å bli enige om to velkjente verkebyller – og en joker.

Espen Barth Eide slår av en prat med representanter for norske ungdomsorganisasjoner mellom slagene i Glasgow fredag kveld. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Penger

Klimabistand fra rike til fattige land er det mest betente temaet som gjenstår fredag kveld.

Pengene skal hjelpe landene med å kutte utslipp og tilpasse seg til en varmere fremtid. I tillegg kommer det som på FN-språket kalles tap og skade. Det handler om å håndtere de ødeleggelsene fra klimaendringene som nå er for sent å stoppe.

Rike land klarte ikke å holde egne løfter om å gi 100 milliarder dollar årlig i bistand til klimatiltak, såkalt klimafinansiering, innen 2020.

– Det har vært en unnskyldning etter den andre, sa statssekretær Keriako Tobiko, som talte på vegne av Kenya, under et stort fellesmøte for alle landene på fredag.

– Vår tillit har blitt knust, la han til.

Kenyas representant Keriako Tobiko. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

I Glasgow skal en lande et nytt, høyere mål for 2025. Men enkelte rike land er redd for å love mer enn de kan holde, ifølge Financial Times. Det er også uenigheter mellom rike og fattige land om hvor mye av bistanden som skal gå til klimatilpasning og hvor mye som skal gå til tiltak for å kutte utslipp.

Seve Paeniu, folkevalgt på Tuvalu, var en av mange som tok til orde for et sterkere fokus på tap og skade. Den lille øystaten er sterkt truet av havstigning.

– Under tap og skade blir vi oppmuntret av anerkjennelsen av skade som skjer over tid. Det er kritisk for å få støtten vi trenger for å beskytte vårt land, vår øy, vår kultur og vår identitet fra å forsvinne fra jorda, sa han.

En rekke fattige land ønsker også et eget fond for tap og skade. Dette er enkelte rike land, inkludert USA, skeptiske til.

Hvilke land som regnes som utviklingsland, ble definert for ganske lenge siden. Det bidrar til uenigheten, ifølge Barth Eide.

– Uten å nevne navn, så var det et større arabisk oljeland med gode inntekter som insisterer på at de rike må betale mye mer, sier han.

Kvoter

Klimatoppmøtet skal lage helt nye regler for kjøp og salg av klimakvoter. Slike kvoter gjør at man kan kjøpe utslippskutt i andre land, for å kompensere for egne utslipp.

Seks år etter at Parisavtalen slo fast at man skal få på plass slike regler, har man fortsatt ikke kommet i mål. I Glasgow har Barth Eide og Norge, sammen med Singapore, fått ansvar for å løse kvotefloken.

De nye reglene skal åpne en ny butikk for kjøp og salg av kvoter, der både land og selskaper kan handle. I denne butikken blir det en slags «kvoteavgift». Når noen kjøper og selger kvoter her, skal en andel av handelen gå til FNs klimatilpasningsfond.

Espen Barth Eide har ledet arbeidet om nye kvoteregler sammen med klimaministeren fra Singapore. Her tar han seg en slurk av den skotske brusen Irn-Bru under en pressekonferanse fredag. Foto: Hans Cosson Eide / NRK

Et forslag til løsning som ble lagt fram tidligere i uken, ligger fortsatt på bordet. Spørsmålet som nå gjenstår, er om en slik avgift skal være obligatorisk også når land handler kvoter med hverandre, utenom denne butikken. Utviklingsland ønsker en slik avgift, mens rike land som USA, EU og Norge mener avtalen bare bør oppfordre land til å betale.

Mange utviklingsland avventer hvor mye bistand de blir lovet på toppmøtet, før de eventuelt går med på å imøtekomme de rike landene på klimakvoter, slik NRK forstår det.

– Det er en fordel om det kommer tydelig nok språk på finansiering for utviklingslandene, så kan vi håpe på å få regelboken ferdig, sa Barth Eide tidligere i ettermiddag.

Subsidier

Onsdag dukket det opp en setning som fikk mange klima- og miljøorganisasjoner til å juble i Glasgow. I forslaget til slutterklæring fra møtet stod det at en ville stoppe subsidier til fossil energi.

Nå står kampen om hvorvidt setningen overlever til den endelige versjonen. Det ville i så fall vært første gang fossil energi blir nevnt i en slik uttalelse som alle landene skal stille seg bak.

Setningen har allerede blitt svekket. Istedenfor å handle om alle subsidier til fossil energi, står det nå det kun gjelder «ineffektive» subsidier.

Norge, Sveits, og flere fattige land og små øystater tok i dag til orde for at man skulle fjerne ordet «ineffektive». En rekke land uttrykte at i verste fall må setningen forbli som den nå er.

USA er blant landene som ønsker en formulering om fossil-subsidier med i erklæringen. Her er klimautsending John Kerry i samtale med en av sine forhandlere fredag ettermiddag. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

USAs klimautsending John Kerry sa det er avgjørende at hele biten om utslippskutt, inkludert dette punktet, ikke blir svakere.

– Det språket må forbli, sa han.

Norge har vært med på å foreslå formuleringen om å fase ut fossile subsidier. Barth Eide mener formuleringen ikke rammer norsk oljepolitikk, men sier den kan få påvirkning på bistandspolitikken. Andre land frykter at en slik setning kan gå utover deres inntekter fra fossil energi.