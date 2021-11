Indias miljøminister forsvarer sitt «nei» på klimatoppmøtet

– I historisk sammenheng er det de rike landene som har sendt ut mest klimagasser. Vi har forsøkt å komme fram til en erklæring som er rimelig for utviklingsland, sa den indiske miljøministeren til nyhetsbyrået Reuters da slutterklæringen etter klimatoppmøtet i Glasgow var blitt vedtatt.

Miljøminister Bhupender Yadav gikk ikke med på at all kullkraft uten fangst og lagring av CO₂ må «fases ut». Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Bhupender Yadav mener erklæringen ikke tok hensyn til den situasjonen mange fattige land er i. På vegne av India krevde han at ordlyden om kullkraft i slutterklæringen skulle endres fra «fases ut» til «fases ned».

– Rike land har en forpliktelse, et ansvar og en oppgave når det gjelder å sørge for å finansiere klimatiltak i fattige land, sier han til AP.

Stjeler fra slagghaugene

– Uten kull hadde familien min sultet. Det sier Chandar til britiske Sky News. Hun forteller at hun har stjålet kull ved den lokale gruven siden hun var ni år gammel.

Chandar og mannen sier de ikke har råd til mat hvis ikke de finner kull de kan selge. Foto: Dean Massey / Sky News/AP

Den britiske TV-kanalen har besøkt Jharia, i den indiske delstaten Jharkhand. (Se kart nederst i artikkelen) Her ligger Indias største kullforekomster i grunnen. Her ser både politi og gruveansatte gjennom fingrene på at de lokale leter etter kullrester som de tar med seg. Over alt er det kull og luften er tung av røyk.

– Her er det ingen dyrkbar jord. Bare kull og stein, sa Naresh Chauhan til nyhetsbyrået AP da deres reporter besøkte Jharia.

Naresh Chauhan og kona samler kull i store sekker. De to tjener rundt 30 kroner dagen. Foto: Altaf Qadri / AP

Er avhengige av kullet

– Vi tar kullet med oss hjem, vasker det og selger det. Jeg får nesten seks kroner for en sekk, sier en mann som heter Anil. Dermed har han og kona råd til å sende de tre barna sine på skolen.

De bruker også kullet til å holde varmen. For mange av de som bor her er det kullet som holder dem i live.

Men ikke bare der. 70 prosent av Indias strømforsyning kommer fra kullkraftverk, skriver CBS News.

Landsbyfolket strømmer til når lastebiler kommer og tømmer rester fra gruvene. Foto: Dean Massey / Sky News/AP

Indisk protest i Glasgow

Slutterklæringen ble vedtatt ett døgn på overtid etter intens tautrekking. India fikk nedtonet det opprinnelige utkastet der det var en oppfordring om å øke tempoet i innsatsen for å fase ut kullkraft.

Selv om mange mislikte det indiske forslaget, ble det godtatt. Ingen land var villig til å stanse prosessen med å vedta slutterklæringen. Kina skal ha støttet det indiske endringsforslaget.

India er verdens tredje største utslippsnasjon, etter Kina og USA.

70 prosent av Indias strømforsyning kommer fra kullkraftverk som dette i Jharkhand. Foto: Altaf Qadri / AP

Sysselsetter millioner

Bare i delstaten Jharkand er 300.000 mennesker registrert som direkte sysselsatt i kullindustrien. I tillegg er nær én million jobber i service-sektoren knyttet til kull.

– Delstaten er avhengig av kullet. Ved en rask nedstengning vil flere byer forvandles til spøkelsesbyer, advarer forskeren Sandeep Pai ved den amerikanske tenketanken CSIS.

Ifølge en studie sitert av BBC, er flere millioner mennesker avhengige av jobber som regnes som illegale. Det er for det meste snakk om folk som plukker ut restene i nedlagte kullgruver.

Ifølge en rapport fra tenketanken Brookings i USA er den indiske jernbanen helt avhengig av inntektene fra kulltransporten. 44 prosent av inntektene fra godstrafikk kommer derfra. Frakten subsidierer i praksis også billettene til vanlige passasjerer.

Mener India og Kina må forsvare

Indiske myndigheter har vedtatt at 50 prosent av elektrisiteten skal komme fra fornybar energi innen 2030. Det er mange utfordringer som skal løses de neste årene.

Fra Glasgow innrømmer mannen som ledet klimatoppmøtet at han gjerne hadde sett at slutterkæringen inneholdt den opprinnelige formuleringen om å fase ut kull.

– Nå må India og Kina må være forberedet på å forsvare overfor landene som er mest utsatt for klimaendringer at de handlet slik de gjorde, sier Alok Sharma.