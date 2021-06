Dette er regjeringskrisen i Sverige

Bare 15 måneder før et nytt riksdagsvalg så det ut til at Sverige kunne få en ny regjering.

Fire partier, som til sammen har flertall i Riksdagen, sa de ville støtte et mistillitsforslag mot Stefan Löfvens regjering i morgen.

Søndag ble det klart at støttepartiene til regjeringen er enige om et kompromiss i et forsøk på å redde regjeringen.

Frem til 1. september skal det forhandles om en løsning på spørsmålet om prisfastsetning på nye utleieleiligheter.

– Våre fire partier har ulike syn i saken, men vi er enige om at vi må finne en løsning som gagner Sverige. Vi venter at øvrige partier tar ansvar med oss for å unngå en politisk krise, opplyste statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse.

Det er partene innenfor boligmarkedet, utbyggere og leietakere, som selv skal forhandle om en avtale, som så skal legges fram for Riksdagen.

– Politisk teater

I følge Löfven kan dette være med på hindre en regjeringskrise i Sverige fordi det delvis imøtekommer et krav fra Vänsterpartiet, som har truet med å stemme mot og dermed felle regjeringen.

Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar sier at hun ikke er fornøyd med signalene som nå kommer, men opplyser ikke om det endrer hvordan partiet vil stemme når mistillitsforslaget kommer opp mandag.

– Det er bra at det forhandles, men så lenge utgangspunktet er et forslag som åpner for at markedet skal styre leieprisene, så er dette politisk teater for å forlenge prosessen, skriver hun på Twitter.

Til SVT sier Dadgostar at «vi er på vei mot mistillit», til tross regjeringens utspill søndag.

Staten bestemmer husleien

Skal det være lov å ta markedsleie for nybygde leiligheter? Det er spørsmålet som kan felle regjeringen mandag.

Mens tilhengerne mener tiltaket kan være en hjelp til et Sverige som mangler boliger, frykter mange at det etterhvert vil føre til en husleie de ikke vil ha råd til å betale.

Samtidig står svensker i opptil tiår i kø for å få leid seg et sted å bo.

Mens det i Norge er vanlig å eie sin egen bolig, er det vanligere å leie i vårt naboland. Markedet er regulert, det er staten som bestemmer hva det skal koste.

I Norge ble husleiereguleringen opphevet i 2010.

Svenske utleiere forteller at de ikke får lov til å ta den prisen folk i visse tilfeller er villige til å betale. Dermed blir det mindre attraktivt for utbyggere å sette i gang med nye byggeprosjekter, mener tilhengerne av en oppmykning av systemet.

Da de såkalte januarpartiene ble enige, gikk Socialdemokraterna og Miljøpartiet i regjering, med støtte fra Centerpartiet og Liberalerna.

Stefan Löfven går tøffe dager i møte. Mandag stemmer Riksdagen over mistillitsforslaget mot ham. Foto: Erik Simander / TT

– Føler de har fått for lite igjen

Da de ble enige om å støtte Socialdemokraternas leder Stefan Löfven som statsminister, var nettopp utleieprisene noe det ble forhandlet om.

Centerpartiet og Liberalarna stilte som vilkår at det skulle tillates markedspriser. Samtidig gjorde Vänsterpartiet i opposisjon det klart at de ville gjøre alt for å felle regjeringen hvis den la fram et forslag i Riksdagen om noe slikt.

– Men i bunn og grunn handler ikke dette om utleiepriser, sier Pontus Mattsson som er politisk reporter i Sveriges Television, SVT.

Politisk reporter Pontus Mattsson I SVT mener regjeringskrisen skyldes mye mer enn uenighet om utleiepriser. Foto: SVT

Han forklarer at Vänsterpartiets representanter lot være å stemme mot Löfven, da landet endelig kunne få en regjering i januar, etter flere måneder med forhandlinger.

– Vänsterpartiet føler de har fått altfor lite igjen for at de lot Stefan Löfven komme til som statsminister, sier Mattsson til NRK.

Forslag eller utredning?

Tidligere i juni bestemte den svenske regjeringen at et forslag om å tillate markedspriser på nybygde leiligheter skulle utredes.

Dette var Stefan Löfvens store poeng, som han understreket gang på gang, da han møtte pressen etter at det ble klart at det var flertall for et mistillitsforslag.

– Dette er ikke et forslag, det er snakk om en utredning som er ute på høring. Deretter skal vi diskutere om det skal legges fram et forslag, sa han.

Mens Vänsterpartiet påpekte valget av tidspunkt. Argumentet deres var at hvis de skulle vente til det var lagt fram noe forslag, ville det bli så tett oppunder neste valg om 15 måneder, at det ikke ville være aktuelt å felle en regjering.

Vänsterpartiet sier at de aldri i verden vil bidra til at Moderaternas Ulf Kristersson blir Sveriges nye statsminister. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Derfor var de klare til å felle regjeringen nå, men det kan de ikke gjøre alene. Denne uka ble det klart at Sverigedemokraterna vil støtte mistillitsforslaget.

Mistillit, men støtter saken

Moderaterna og Kristeligdemokraterna sa de også ville stemme for mistillit mot Löfven, selv om de faktisk er for forslaget om å tillate markedspris på noen utleieleiligheter.

– Men de er enda mer mot dagens regjering. De har gjort det klart at de vil benytte enhver anledning til å felle den, sier Pontus Mattsson.