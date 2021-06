Det er fleirtal i den svenske Riksdagen for å fella regjeringa til statsminister Stefan Löfven.

Det melder Sveriges Television.

Usemje om endringar i utleigelov

Vänsterpartiet varsla torsdag at dei ikkje lenger har tillit til den svenske statsministeren. Seinare gjorde Sverigedemokraterna det same. Det sørgja for nok stemmer til å setja i gang den formelle prosedyren fram mot eit mistillitsforslag i Riksdagen.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er eit forslag frå regjeringa om å gjera endringar i utleigelova, mellom anna at utleigarar kan ta det dei vil for å leiga ut bustadar.

Vänsterpartiet gav regjeringa tysdag ein frist på 48 timar til å innleia forhandlingar med leigebuarforeininga.

Trass i møter mellom regjeringa og partane i bustadmarknaden, blei det mistillitsforslag mot Löfven og regjeringa hans.

– Regjeringa har så langt, når fristen er ute, ikkje oppfylt krava våre, sa partileiar Nooshi Dadgostar torsdag.

Ho sa at mistillitsforslaget skal leggjast fram i tide til å behandla før Riksdagen tek sommarferie.

Ikkje nøgd med handteringa til regjeringa

Löfven seier på si side at dei har investert mykje i velferd, bustadar og politi under hans siste statsministerperiode.

– Eg vil halda fram å føra politikken som eg veit er bra for landet, men eg veit at vi har mange utfordringar føre oss. Eg har tenkt til å halda fram og ta kampen som Sverige treng å ta, seier han under ein spørjetime i riksdagen.

Partileiar i Kristdemokraterna, Ebba Busch, viser til regjeringas handtering av kriminalitet, arbeidsløyse og det ho skildrar som ei helsekrise i Sverige. Det skriv SVT.

Partileiar i Kristdemokraterna, Ebba Busch. Foto: Henrik Montgomery/tt / NTB

– Kristdemokraterna (KD) vil stemma for å fella Löfven-regjeringa, seier Busch.

Ho legg til at dei no ser at det er sjanse for å oppretta ei ny regjering.

– Vi har allereie stemt nei til Stefan Löfven fleire gongar. Sjølvsagt vil vi gjera det igjen, skriv Moderat-leiar Ulf Kristersson på Facebook.

Har fleirtal om forslaget

Minst 175 av nasjonalforsamlinga sine 349 medlemmar må stemma for mistillitsforslaget for at det skal gå gjennom.

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna og Kristdemokraterna har til saman 181 representantar.

Mistillitsforslaget skal røystast over måndag klokka 10, ifølge presidenten i riksdagen.

Statsminister Löfven har varsla at han vil halda ein pressekonferanse om saka klokka 16 i dag.