Fortsatt stor fare for regjeringskrise i Sverige

Statsminister Stefan Löfven sa på en pressekonferanse i formiddag at det fram til 1. september skal forhandles om en løsning på spørsmålet prisfastsetning på nye utleieleiligheter.

Det er partene innenfor boligmarkedet, utbyggere og leietakere, som selv skal forhandle om en avtale, som så skal legges fram for Riksdagen.

I følge Löfven kan dette være med på hindre en regjeringskrise i Sverige, fordi det delvis imøtekommer et krav fra Vänsterpartiet, som har truet med å stemme mot og dermed felle regjeringen.

– Hvis ikke Vänsterpartiet godtar denne muligheten, så finner jeg dette svært merkelig, sa Stefan Löfven på dagens pressekonferanse.

Löfven ville ikke svare klart på om han i løpet av helgen har vært i kontakt med representanter for Vänsterpartiet.

Det forslaget som har skapt strid i Sverige og som åpner for at det skal være frie priser på nybygde leieboliger, trekkes ikke tilbake.

Men samtidig åpnes det altså for forhandlinger om hvordan dette skal skje, noe som har vært et krav fra det svenske SV, Vänsterpartiet.

Hva sier Vänsterpartiet?

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar sier at hun ikke er fornøyd med de signalene som nå kommer fra regjeringen og dets støttepartier.

– Det er bra at det forhandles, men så lenge utgangspunktet er et forslag som åpner for at markedet skal styre leieprisene, så er dette politisk teater for å forlenge prosessen skriver hun på twitter.

I et intervju med Sveriges Radio gjentar Nooshi Dadgostar at hun ser på det som statsminister Stefan Löfven i dag presenterte som et kompromiss som useriøst.

Nooshi Dadgostar er leder for Vänsterpartiet i Sverige Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB

Mandag er det duket for mistillitsavstemning mot Stefan Löfvens regjering. Et flertall i Riksdagen, med blant annet Vänsterpartiet og Sverigedemokratene, har varslet at de vil stemme for å felle regjeringen på grunn av spørsmålet om frislipp av priser på nye utleieleiligheter.

Dette er regjeringskrisen i Sverige

Vänsterpartiet er formelt ikke et av støttepartiene for den svenske regjeringen, men har tradisjonelt støtte sosialdemokratene i viktige spørsmål.

Senterpartiet: Frislipp nødvendig for å få bygge flere boligere

I dag sitter sosialdemokratene og De grønne i regjeringen, samtidig som de har støtte fra det svenske Senterpartiet og fra Liberalerne.

Leder for Senterpartiet Annie Lööf sa på dagens pressekonferanse at hennes parti står fast ved at målet er å slippe fri prisene på nye utleieleigheter, for på den måten å få fart på boligbyggingen i Sverige.

Regjeringen har uttrykt håp om å avverge krisen og har i helgen sittet i intense politiske samtaler.