Löfven går av som statsminister

* For å felle regjeringen kreves det minst 175 stemmer i Riksdagen. De fire partiene som stiller seg bak mistillitsforslaget, har 181 av de 349 plassene i nasjonalforsamlingen.

* Striden står om regulering av leieboligmarkedet. Et forslag som regjeringen jobber med, går inn for fri fastsettelse av husleie i nybygde boliger. Markedet er i dag regulert, og leien fastsettes basert på boligens bruksverdi, ikke markedsverdi.

* Vänsterpartiet stilte regjeringen et ultimatum om å droppe forslaget eller forhandle fram forbedringer. Da det ikke ble oppfylt, varslet partiet mistillit.

* Löfven la søndag fram et kompromissforslag som går ut på at partene i boligmarkedet skal forhandle fram til 1. september om en løsning som regjeringen i så fall vil støtte. Vänsterpartiet avviste forslaget som useriøst.

* De to siste årene har Löfven ledet en mindretallsregjering bestående av Socialdemokraterna – der han er leder, og Miljöpartiet.

* Den såkalte januaravtalen ble inngått med opposisjonspartiene Centerpartiet og Liberalerna for å sikre at dagens regjering kunne tiltre. Ett av de 73 punktene i avtalen handler om liberalisering av husleiereguleringen og utredning av frislipp av leieprisene.

* Januaravtalen skulle sørge for at Vänsterpartiet ikke fikk påvirke den politiske retningen. Samtidig krevde den at partiet ikke stemte mot innsettelsen av regjeringen. Vänsterpartiet motsatte seg først dette, men avsto fra å blokkere innsettelsen mot løfter om at avtaler og reformer fra samarbeidsperioden ikke skulle reverseres.

* Vänsterpartiet varslet allerede i 2019 at de ville stille mistillitsforslag dersom enkelte av forslagene i januaravtalen ble gjennomført.

(Kilde: NTB)