Dette bør du følge med på når Mueller møter i Kongressen

For når en svært motvillig Robert Mueller skal vitne for to forskjellige Kongresskomiteer i dag, så kommer Demokratene til å spørre og grave om inkriminerende, mistenkelige og skjulte detaljer om Donald Trump og Russland. Mens Republikanerne vil at den tidligere spesialetterforskeren skal innrømme at hele etterforskningen var bortkastet tid og penger, kanskje til og med ren og skjær svindel.

Ingen av dem kommer nok til å få det slik de ønsker.

Men Muellers første åpne høring om sin egen etterforskning kommer til å få hele Washington og den politiske verden til å spisse ører. Selv om Donald Trump har sagt at han ikke kommer til å følge med. Bortsett fra «bitte litt» da.

Men han har en klar mening om dagens høring.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I to år gransket Muellers team hvorvidt Russland i 2016 påvirket det amerikanske presidentvalget, og hvorvidt det var et samarbeid mellom russerne og Donald Trumps valgkampteam. Rapporten ble ferdig i mars og konkluderte med at russiske myndigheter sto bak en kampanje for å øke Trumps sjanser til å vinne valget.

Etterforskerne fant ikke bevis for at Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne, men de utelukket heller ikke at det kunne ha skjedd. Det var rett og slett utenfor mandatet, fortalte Mueller på den eneste pressekonferansen han har holdt.

Så hva bør du følge med på?

Obstruction, obstruction, obstruction

Mye av rapporten handlet om hvorvidt Trump hindret etterforskningen eller ikke, og det har flere Demokrater i justiskomiteen tidligere sagt at de vil forsøke å komme til bunns i.

I rapporten beskriver Mueller flere episoder der Trump forsøkte å kontrollere Russland-undersøkelsene hans, og om hvordan Trump skal ha forsøkt å legge begrensninger og få etterforskere fjernet.

Det er ventet at Demokratene kommer til å spørre og grave mye rundt dette, og kanskje spesielt rundt hvordan Trump skal har forsøkt å presse sin tidligere rådgiver i Det hvite hus, Don McGahn, til å ringe den fungerende justisministeren og si at Mueller måtte fjernes fra stillingen, og for å ha forsøkt å få tidligere justisminister Jeff Sessions til å begrense etterforskningen. Det har blant annet New York Times rapportert om tidligere.

Høringen er delt i to, først i justiskomiteen, så i etterretningskomiteen. I den siste delen er det ventet at Demokratene i større grad vil sette søkelys på hvorvidt Trump og hans team samarbeidet eller ble påvirket av russerne.

Russland-etterforskningen i kronologisk rekkefølge Ekspandér faktaboks I januar 2017 besluttet Representantenes hus i Kongressen å granske påstander om kontakt mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere i forkant av presidentvalget i USA.

I februar 2017 skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at valgkampmedarbeidere og andre tilknyttet Trump gjentatte ganger i 2016 hadde kontakt med høytstående russiske etterretningsagenter.

I februar 2017 viderebrakte CNN og New York Times ubekreftede opplysninger om at russerne skal ha forsøkt å påvirke Trump i minst fem år, blant annet ved å tilby ham lukrative forretningsavtaler.

Trump måtte samme måned sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn da det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette.

I mars 2017 ble justisminister Jeff Sessions anklaget i Washington Post for å ha hatt kontakt med Russlands ambassadør to ganger i 2016 uten å ha opplyst om det.

Samme måned bekreftet FBI-sjef James Comey for første gang at FBI etterforsket Russland for innblanding i valget og de påståtte forbindelsene mellom russerne og Trumps medarbeidere. 10. mai ble Comey avsatt av Trump.

17. mai 2017 ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske den mulige russiske innblandingen i valget.

I juli 2017 ble det kjent at Trumps sønn, Donald junior, i juni året før hadde et møte med en russisk advokat, etter å ha blitt lovet ødeleggende informasjon om Hillary Clinton. Informasjonen skulle stamme fra russiske myndigheter. Trump seniors svigersønn og nåværende rådgiver Jared Kushner deltok også på møtet. Presidenten sier han ikke kjente til møtet.

I oktober 2017 ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates tiltalt av Mueller for en rekke forhold, blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene.

En tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab, George Papadopolous, innrømmet samtidig å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen.

1. desember 2017 ble det kjent at Michael Flynn siktes av spesialetterforsker Robert Mueller for å ha løyet til FBI om sin Russland-kontakt, noe Flynn har innrømmet. Han er ennå ikke dømt.

16. februar 2018 opplyser Mueller at en storjury har reist tiltale mot 13 russiske statsborgere og tre russiske selskaper for en rekke lovbrudd, deriblant innblanding i valget.

9. april foretar FBI en razzia mot Trumps tidligere advokat Michael Cohen etter henvisning fra Mueller. Noen måneder senere sier Cohens advokat, Lanny Davis, at Cohen gjerne vil bidra i Russland-etterforskningen.

13. juli 2018 opplyser justisdepartementet at en storjury på Muellers anmodning har tiltalt tolv agenter fra den russiske militære etterretningstjenesten for blant annet hacking av Demokratene før valget.

21. august 2018 blir Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort dømt for fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto. Hans forretningspartner Rick Gates, som har erklært seg skyldig i to forhold, vitner mot ham under rettssaken.

7. november får USAs justisminister Jeff Sessions sparken. Han erstattes av Matthew Whitaker, som tidligere har uttalt seg svært kritisk om Muellers arbeid.

21. november 2018 bekrefter Trump at han har gitt skriftlige svar på spørsmål fra spesialetterforsker Robert Mueller om Russlands antatte valginnblanding. (NTB)

Nye avsløringer?

Hvis du venter nye avsløringer og at Mueller sier noe annet, eller mer enn det som står i rapporten, så kan du egentlig bare skru av med en gang.

Han kommer ikke til å gjøre det.

Det er i hvert fall det han har sagt tidligere. Alt han kommer til å si står allerede i rapporten, har han sagt. Den tidligere marineoffiseren er kjent for sin stillfarende stil, og kommer mest sannsynlig ikke til å svare på kritiske spørsmål, som for eksempel om han ville anbefalt å tiltale Trump om han ikke var president.

Så da handler det kanskje mer om å følge med på spørsmålene enn på svarene. For målet for mange av Demokratene, som sitter i disse komiteene, vil være å belyse flere sider av etterforskningen og rapporten enn det som allerede er kjent.

Det er nesten helt sikkert at noen kommer til å spørre Mueller om hva han tenker om justisminister William Barrs håndtering av rapporten da den ble overlevert, og hvordan de vektla enkelte deler av rapporten. Som at de valgte å renvaske Trump, selv om rapporten ikke direkte gjorde det.

Mueller skal ha kommentert dette direkte til Barr, og klaget over at justisdepartementets fire siders oppsummering ikke speilet rapporten på riktig måte.

Barr selv kalte brevet fra Mueller litt uhøflig, eller «snitty», da han vitnet for Kongressen tidligere i år.

Mueller selv har gjentatte ganger understreket at han ikke mente det var innfor etterforskningenes mandat å konkludere hvorvidt presidenten hadde gjort noen ulovlig eller ikke.

– En spesialetterforsker og dens etterforskning er underlagt Justisdepartementet, og med det underlagt Justisdepartementets retningslinjer. Det å tiltale presidenten for lovbrudd var derfor ikke noe vi kunne velge, sa Robert Mueller den gangen, og han kommer sikkert til å gjenta det i dag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Barr har kritisert Mueller for i det hele tatt startet en etterforskning, hvis han ikke ønsket å trekke en konklusjon.

Det er ikke ventet at Mueller vil starte en ordkrig med Barr, men han kommer sikkert til å bli spurt og han kan komme til å få problemer med å svare.

Mueller fortalte på sin første og eneste pressekonferanse etter at rapporten ble ferdig at de ikke hadde mulighet til å tiltale president Donald Trump for lovbrudd. Du trenger javascript for å se video. Mueller fortalte på sin første og eneste pressekonferanse etter at rapporten ble ferdig at de ikke hadde mulighet til å tiltale president Donald Trump for lovbrudd.

«The Dossier»

Republikanerne kommer trolig til å holde øynene på ballen, og ikke ta mannen. Mueller er tross alt en krigshelt og Vietnam-veteran, og de står høyt i kurs blant amerikanske politikere. Han ledet også FBI gjennom 11. september-angrepene, er republikaner og ble i sin tid utnevnt av en republikansk president.

Men det betyr ikke at de ikke kommer til å være kritiske til funnene i rapporten.

Tidligere har mange Republikanere kritisert utgangspunktet og de tidligste stegene i etterforskningen. Mange har ment at FBI stolte for mye på en anti-Trump-notat (dossier), som ble laget av den tidligere britiske spionen Christopher Steel, på bestilling av Demokratene.

Justisdepartementet har erkjent at akkurat dette notatet som bidro til godkjenningen av hemmelig overvåkning av kommunikasjonen til en Trump-ansatt, Carter Page.

Den republikanske representanten Matt Gaetz, som sitter i justiskomiteen, har allerede tvitret at han mener dette er et spor de bør følge opp i dag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Riksrett?

Ett av de store spørsmålene i forbindelse med Mueller-etterforskningen har handlet om riksrett eller ikke. Mer enn 85 av Demokratene i Representantenes hus har sagt at de støtter å gå videre med å stille Trump for riksrett, og de håper nok på at flere vil støtte deres krav etter dagens høringer, skriver blant annet det politiske nettstedet Politico.

Nancy Pelosi, som leder Demokratene i Kongressen, har sagt at hun ikke støtter et riksrett-forslag, i hvert fall ikke akkurat nå.

Men fra neste uke starter Kongressen sin fem uker lange sommerferie. og hvilke tilbakemeldinger de forskjellige kongressrepresentantene får fra sine valgdistrikt etter dagens høring kan bli avgjørende for hva som skjer videre.