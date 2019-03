Den tidligere FBI-direktøren, Robert Mueller, har brukt nærmere to år på rapporten, som nå overleveres til Justisdepartementet. Justisdepartementet har informert Kongressen om at de kan bli informert om Muellers konklusjoner allerede denne helgen, melder CNN.

Både demokrater og republikanere i Representantenes hus krever at hele rapporten til spesialetterforsker Robert Mueller må offentliggjøres når den er ferdig. Det er klart etter at en uttalelse ble enstemmig vedtatt i Representantenes hus for en uke siden.

Justisminister William Barr skal nå gå gjennom Mueller-rapporten, og det er opp til Barr å formelt avgjøre hvor mye av rapporten som eventuelt skal offentliggjøres.

Men granskingsrapporten ventes å være gjenstand for stor tautrekking, og både demokrater og republikanere i Kongressen har krevd at hele rapporten offentliggjøres.

Barr har tidligere sagt at han vil skrive sin egen rapport som oppsummerer Muellers funn.

Mueller-utredningens mandat har vært å undersøke mulig russisk innblanding i presidentvalget i USA i 2016, eventuelt om det var noe samrøre mellom Donald Trumps kampanje og Russlands regjering.

Trump har nektet for enhver sammenblanding mellom sin valgkamp og Russland, og omtalt granskingen som en «heksejakt».

Så langt har 34 personer og tre selskaper erklært seg skyldige i forhold som er gransket av Mueller. Seks av dem var en del av Trumps valgkampstab.