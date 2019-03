Mueller har ikke funnet bevis for samarbeid mellom Trump og Russland

Dette er konklusjonen, skriver Washington Post som viser den fire sider lange oppsummeringen til justisminister William Barr av spesialetterforsker Robert S. Muellers rapport i avisen.

Tweet fra Det hvite hus

Mueller trekker imidlertid ikke noen konklusjon i rapporten i spørsmålet om hvorvidt president Trump i ettertid har motarbeidet rettsvesenet.

I dette spørsmålet ber spesialetterforskeren ledelsen i justisdepartementet om å trekke konklusjonen.

Mueller-utredningens mandat har vært å undersøke mulig russisk innblanding i presidentvalget i USA i 2016, eventuelt om det var noe samrøre mellom Donald Trumps kampanje og russiske myndigheter.

Den tidligere FBI-direktøren har brukt nærmere to år på rapporten, som før helgen ble overlevert til Trumps justisminister William Barr.

Det hvite hus kom med denne tweeten søndag kveld norsk tid.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Vil ha hele rapporten

Etterforskningen av president Donald Trump og Russland ble offisielt avsluttet fredag. Barr mottok sluttrapporten.

Rapporten avslutter 22 måneders arbeid fra Muellers team. Dette kan bli starten på en lang kamp mellom Kongressen og Justisdepartementet om hele rapporten skal offentliggjøres, skriver New York Times.

Demokratene i Kongressen har krevd tilgang til alt materialet i Muellers etterforskning, inkludert bevisgrunnlaget.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har sagt at et sammendrag av Muellers konklusjoner ikke er godt nok. Hun vil ha hele rapporten.

Stemplet som heksejakt

I et fire sider langt brev justisminisiter William Barr søndag kveld sendte til lederne i justiskomiteene i Senatet og representantenes hus summerer han opp konklusjonene til Mueller.

Barr skriver at han trenger mer tid for å avgjøre hvor mye av den fullstendige rapporten som kan offentliggjøres.

Barr skriver også at han, i samråd med visejustisminister Rod Rosenstein har konkludert at «bevisene som er kommet fram i spesialetterforskningen ikke er tilstrekkelige til å konkludere med at presidenten har gjort seg skyldig i en forbrytelse når det gjelder å motarbeide rettvesenet».

Justisminister William Barrs sammendrag av Muellers sluttrapport ble sendt til Kongressen søndag. Foto: Sait Serkan Gurbuz / AP

Trump har i de snart to årene med etterforskning stemplet Muellers arbeid som en ulovlig heksejakt og avvist at det fantes noe hemmelig samarbeid mellom hans stab russiske myndigheter.

Slik kommenterer Trump saken på Twitter i kveld.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Manafort og Cohen dømt

En rekke personer som var involvert i valgkampen til Trump er blitt tiltalt i Muellers etterforskning som har pågått i snart to år. Noen av dem, tidligere kampanjesjef Paul Manafort og Trumps advokat Michael Cohen er allerede idømt fengelsstraffer.

De er imidlertid dømt for andre forhold enn å ha samarbeidet med russiske myndigheter.

Bare en rekke Russiske offisererer og andre er tiltalt for å ha utformet og gjennomført en kampanje for å påvirke presidentvalget i 2016 i Trumps favør.

Muellers konklusjoner betyr at Trump selv ikke vil bli tiltalt for en forbrytelse i forbindelse med valgkampen i 2016. Det vil heller ikke barna hans eller noen av hans andre nære medarbeidere bli.

Det har lenge gått ville rykter i Washington om at Mueller kunne komme til å tiltale for eksempel Trumps sønn Donald Trump jr. eller svigersønn Jared Kushner.

Etterforsker flere forhold

Den omfattende etterforskningen 40 FBI agenter, ifølge justisministerens sammendrag har deltatt i, har imidlertid avdekket mange andre forhold som andre deler av det amerikanske justisvesenet kan være interessert i å etterforske.

Både i New York og i Los Angeles slike etterforskninger allerede i gang, og noen av dem kan omfatte president Trump, skriver Washington Post. Disse etterforskningene omhandler blant annet finansieringen av trumps presidentinnsettelse i 2017 og også deler av hans forretningsvirksomhet i årene før han ble president.

Krever fullt innsyn

Justisministerens sammendrag vil etter alle solemerker bli gjenstand for en hard politisk og juridisk dragkamp.

Mueller og hans team har i nesten to år gransket anklager om russisk innblanding i presidentvalget som brakte Trump til Det hvite hus. Granskingen har hengt som en skygge over Trumps presidentskap, og flere av hans familiemedlemmer og nære rådgivere har vært trukket inn i granskingen.

Robert Mueller har jobbet i 22 måneder med etterforskning av Trump. Foto: Saul Loeb / AFP

Men Mueller tar ikke til orde for å reise noen flere tiltaler i saken, og Trumps allierte tolker det som en seier.

Selv har Mueller forholdt seg taus, også etter at han fredag sendte en sikkerhetsbetjent til justisdepartementet for å levere rapporten.

LES OGSÅ: Mueller har levert sluttrapport fra Russland-granskingen