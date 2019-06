Ordkrigen mellom president Donald Trump og demokratenes Nancy Pelosi tilspisser seg stadig. Nylig kalte Donald Trump Pelosi for en «skam», og «en fæl, hevngjerrig og forferdelig person». Pelosi, som er leder i Representantenes hus, har på sin side sagt hun vil «se Trump i fengsel», og sagt og at hun er «ferdig» med Donald Trump.

Men det er hun ikke. Bak den harde tonen ligger Mueller-rapporten og et økende krav blant flere demokrater om at partiet må ta ut riksrett mot USAs president. Men Pelosi sier nei.

1. Hvorfor øker kravene om å stille president Trump for riksrett?

Kravene om riksrett øker i takt med at presidentvalgkampen 2020 tilspisser seg. Over 20 demokrater slåss om å bli partiets presidentkandidat i 2020. Flere av de mer profilerte kandidatene, blant dem Kamala Harris fra California, Elizabeth Warren fra Massachusetts, Corey Booker fra New Jersey, Amy Klobuchar fra Minnesota og borgermester Pete Buttigieg fra Indiana, mener demokratene nå må ta ut tiltale om riksrett.

– Vi må sette i gang denne prosessen. Det er vår plikt etter grunnloven, sier Kamala Harris i en twittermelding.

Også Bernie Sanders tar til orde for riksrett.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den første demokratiske presidentdebatten holdes allerede 26. juni i Miami.

De er fortsatt i mindretall, demokratene i Kongressen som ønsker riksrett. Men de blir flere, ifølge Axios, som har talt 64 representanter, inkludert én republikaner.

Det økende presset mot Pelosi henger også sammen med utålmodighet på grasrota i det demokratiske partiet, der et tydelig flertall ønsker riksrett. En av målbærerne er den svært populære Alexandria Ocasio-Cortez, som sier hun ikke er fornøyd med måten Pelosi håndterer riksrettsspørsmålet på.

Under mellomvalget høsten 2018 ble et rekordhøyt antall kvinner og førstegangskandidater valgt inn i Kongressen, og demokratene fikk flertall i Representantenes hus.

2. Kan Mueller-rapporten brukes for å stille presidenten for riksrett?

Det er nesten to måneder siden spesialetterforsker Robert Mueller la fram sin 448 sider lange rapport. Robert Mueller har ikke selv tatt stilling til hvorvidt rapporten hans bør føre til riksrett eller ikke, men han lagt fram en lang liste eksempler på det han mener kan være forsøk på «obstruction of justice», altså forhindring av etterforskningen av Trump-kampanjens bånd til Russland i 2016-valget. Mueller sier det ikke er hans jobb å gjøre noe mer enn å få fakta på bordet, og at det er opp til de folkevalgte selv å avgjøre spørsmålet om riksrett.

3. Hva kreves for å reise riksrett?

Den amerikanske grunnloven gir Representantenes hus eksklusiv rett til å reise tiltale i en riksrettssak. Ifølge grunnloven, er «landssvik, bestikkelser eller andre alvorlige kriminelle handlinger og mindre alvorlige forbrytelser» grunner til riksrett. Men det handler først og fremst om politikk: Det kreves et flertall i Representantenes hus for å reise tiltale, mens det i Senatet kreves to tredjedeler flertall for å felle en president i riksrett.

Bare to tidligere presidenter har vært stilt for riksrett: Andrew Johnson (1868) og Bill Clinton (1999). Ingen av dem ble avsatt av Senatet.

4. Hvorfor ønsker ikke Nancy Pelosi å ta ut riksrett mot Donald Trump?

– Det er ingenting som er mer splittende enn å ta ut riksrett, sa Nancy Pelosi nylig. Hun har ikke avvist riksrett helt, men understreker stadig at demokratene ikke har flertallet som trengs. Det har hun rett i: Demokratene har flertall i Representantenes hus, som kan ta ut riksrett, men det er republikanerne som kontrollerer Senatet. For å avsette en president ved riksrett, må to tredjedeler av Senatet stemme for. Det er det ingenting som tyder på at republikanerne i Senatet vil gjøre.

Det foregår minst fem etterforskninger i ulike komiteer i Representantenes hus som forsøker å kartlegge og finne beviser som eventuelt kan brukes i en potensiell riksrettssak. Pelosi vil fortsette disse granskingene, heller enn å samle alle kreftene i en riksrettsprosess. Hun har heller ikke noe flertall i USA å lene seg på: 54 prosent av amerikanere ønsker ikke riksrett for Trump nå, ifølge en meningsmåling utført for CNN.