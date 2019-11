Det dødeligste angrepet i Thailand på flere år

Angrepet er det dødeligste i Thailand på flere år, og skjedde da væpnede menn gikk til angrep på en kontrollpost drevet av frivillige i Yala natt til onsdag.

Fire kvinner og en lege skal være blant de drepte.

Befolkningen i de hovedsakelig muslimske provinsene Narathiwat, Pattani og Yala sør i Thailand har siden 2004 vært terrorisert av opprørere som kjemper for selvstendighet.

Både opprørere og regjeringsstyrker i området beskyldes for grove menneskerettighetsbrudd.

7000 mennesker har mistet livet i området siden terroren blusset opp i 2004. De fleste av de drepte har vært sivile.

Væpnede frivillige som passet på sin lokale landsby ble angrepet ved denne kontrollposten i Yala. I mangel på tilstrekkelig politi og militære deltar flere som frivillige for å øke vaktholdet. De mottar ikke lønn. Foto: SURAPAN BOONTHANOM

Ustabilt

Angrepet skjer kort tid etter at general Prayut Chan-o-cha ble erklært som valgvinner og tok over som statsminister i Thailand.

Vårens valg var det første på åtte år, og det første valget siden general Prayut Chan-o-cha og de militære tok makten i 2014 og avsatte statsminister Yingluck Shinawatra.

Det var andre gang de militære fjernet en statsminister fra Shinawatra-familien og oppløste nasjonalforsamlingen. Hennes bror, Thaksin Shinawatra, ble fjernet fra makten i 2006.

Siden 1932 har det vært 12 militærkupp i Thailand.

Thailand har på kort tid fått ny statsminister og konge, etter at Kong Bhumibol døde i 2016. Foto: HANDOUT

I 2014 satte mange sin lit til landets overhode, Kong Bhumibol Adulyadej, Rama IX av Thailand, i en utfordrende periode for landet preget av mye uro.

Men etter kongens død i 2016 har Thailand fått et langt mer omstridt statsoverhode i Kong Vajiralongkorn, Rama X av Thailand.

Det utfordrer stabiliteten i et land kjent for hyppige sammenstøt mellom såkalte rød-skjorter og gul-skjorter, der by mot land og en kamp mellom eliter har preget ordskiftet, og en opprørskamp i sør stadig tar flere liv.

Thailand er kjent for sine vakre strender og vennlige folk, men sør i landet har befolkningen vært terrorisert av et væpnet opprør siden 2004, som så langt har kostet 7000 mennesker livet. Foto: TEH ENG KOON / Ap

Fikk med seg våpen

Myndighetene har mislyktes i å kneble opprøret, som hvert år har krevd kvinner og barns liv, kappet hodet av buddhistiske munker, sprengt skoler og templer i filler og kjeppjaget både buddhister og muslimer fra forstanden med sin intense terror.

2017 skilte seg positivt ut som et forholdsvis fredelig år, der nye fredssamtaler vekket håp. Nå frykter folk en ny voldsspiral.

Bombegrupper på plass i gatene i Yala onsdag. Foto: TUWAEDANIYA MERINGING / AFP

Myndighetene vet ikke hvor mange som deltok i angrepet mot kontrollposten natt til onsdag.

– Tolv personer ble drept på stedet, ytterligere to døde på sykehuset og én døde denne morgenen, opplyser talsperson Pramote Prom-in i militæret melder NTB.

Gjerningspersonene fikk med seg flere våpen i angrepet.

Thailand er hovedsakelig buddhistisk, men har en stor muslimsk befolkning sør i landet. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

Bak fasaden i «Smilets land»

For å forstå konflikten sør i Thailand må man tilbake til 1900-tallet.

Det sørlige Thailand var opprinnelig et muslimsk sultanat frem til begynnelsen av 1900-tallet, da det ble innlemmet i det buddhistiske Thailand.

Flere år med feilslått nasjonsbygging, uten åpenhet for mangfold, skapte en sterk grobunn for rasisme mellom by og land.

Den sosiale og økonomiske undertrykkelsen fra sentrale hold, som også har fått fattige bønder til å kle seg i røde skjorter og støtte opprøret mot makteliten i Bangkok de siste årene, har vært sentrum for kritikken og fortvilelsen.

Det handler om by mot land og maktkamp mellom eliter.

Skadde og døde ble hastet til sykehuset etter angrepet i Yala. Foto: TUWAEDANIYA MERINGING

Ønsker muslimsk stat

80 prosent av muslimene sør i Thailand, er etniske Malay-muslimer.

Separatister har siden 1960-tallet kjempet for å frigjøre den sørlige delen av landet fra Thailand for å opprette en egen muslimsk stat.

På 1990-tallet øynet mange håp om en fredelig løsning da Thailand kunngjorde amnesti for etniske Malay-muslimske separatister i håp om å slutte fred. 1000 separatister la fra seg våpnene, deltok i rehabiliteringsprogrammer og fikk statsborgerskapet tilbake.

I 2004 ble alle tatt på sengen da 50 væpnede menn gikk til et stortstilt angrep, og en ny tid begynte. En tid med terror på verste vis.

Menneskerettighetsorganisasjoner har ropt varsku siden voldsbølgen startet i 2004, og Amnesty har avslørt at også sikkerhetsstyrkene i sør har stått bak systematisk bruk av tortur.