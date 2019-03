Partiet Phalang Pracharat, som støtter de militære, har fått flest stemmer, ifølge foreløpige resultater. Det baner veien for at de militære beholder makten. Kuppgeneral, Prayuth Chan-ocha fortsetter trolig som statsminister. Og dessuten ga de militære seg selv en fordel da de endret grunnloven i 2016.

Tilhengere av militærjuntaens parti, Phalang Pracharat, under et valgkamparrangement i Bangkok. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

De kan utpeke alle de 250 representantene i overhuset, mens valget søndag bare gjaldt de 500 plassene i underhuset.

Det betyr at de militære trengte kun 126 plasser i underhuset for å beholde makten, mens opposisjonen måtte vinne 376 plasser for å utfordre juntaen. Ved å få med seg mindre partier, får juntaens parti flertall for sin statsministerkandidat.

Det var ventet at opposisjonspartiet Pheu Thai skulle få flest stemmer. Det er alliert med tidligere statsminister, Thaksin Shinawatra, som er i eksil. Men ifølge foreløpige resultater ser det ut til at partiet kommer på andre plass.

Valgfusk mener nytt opposisjonsparti

Flere offisielle resultater skulle legges fram på en pressekonferanse mandag, men valgkommisjonen utsatte kunngjøringen av de endelige resultatene til 9. mai.

Et nytt og juntakritisk opposisjonsparti, Phak Anakhot Mai, er svært kritisk til dette.

I et intervju med Bloomberg kommer partilederen med anklager om valgfusk, og hevder at det kan være grunnen til at valgkommisjonen har utsatt offentliggjøringen av valgresultatet.

Phak Anakhot Mai, Future Forward Party, ledes av Thanathorn Juangroongruangkit Foto: Sakchai Lalit / AP

Partiet til den 40 år gamle milliardæren, Thanathorn Jungrungreangkit, har kjørt en valgkampanje med krav om grunnlovsendinger og reform av de militære. Deres karismatiske leder har gjentatte ganger vært svært kritisk til militærjuntaen. Partiet har appellert til unge velgere og gjorde det spesielt godt i hovedstaden Bangkok.

De militære har ofte grepet inn

Valget i Thailand søndag var det første på åtte år og det første siden de militære tok makten i mai 2014. I det kuppet fjernet de Yingluck Shinawatra fra makten. Det var andre gang de militære fjernet en statsminister fra Shinawatra-familien og oppløste nasjonalforsamlingen.

Hennes bror, Thaksin Shinawatra, ble fjernet fra makten i 2006. Partier alliert med Shinawatra-familien hadde fram til søndag vunnet alle valg i Thailand siden 2001.

Siden 1932 har det vært 12 militærkupp i Thailand.

De militære har argumentert med at de har ønsket å etablere ro og orden i landet og forhindre gateprotestene som preget Thailand før kuppet i 2014.

Men juntaen har blitt anklaget for et autoritært styre, svært streng kontroll med mediene og bruk av unntakslover for å hindre kritikk og kneble opposisjonelle synspunkter.

Tidligere statsminister, Thaksin Shinawatra, tok imot prinsesse Ubolratana i bryllupet til Shinawatras datter i Hongkong 22. mars i år. Prinsessen ble nektet å stille som statsministerkandidat for ett av partiene som støtter Shinawatra. Foto: Kin Cheung / AP

Ett av partiene, Thai Raksa Chart, ble forbudt før valget og lederne er nektet å drive politisk arbeid i ti år. I begynnelsen av februar nominerte partiet kongens storesøster, prinsesse, Ubolratana, som sin statsministerkandidat.

Men etter få timer nektet kong Vajiralongkorn sin søster i å involvere seg i politisk arbeid. Thai Raksa Chart var også et parti som ble knyttet til Shinawatra-familien.

