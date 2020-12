Derfor sender USA en atomubåt til Persiabukta

Fotografiene av USS Georgia er nå offentliggjort av den amerikanske marinen. Bildene ble tatt mandag og offentliggjort lille julaften.

Det har sannsynligvis én hensikt. USA vil vise at de fortsetter å trappe opp sitt militære nærvær i Persiabukta.

Amerikansk stridsubåt på vei inn Persiabukta Du trenger javascript for å se video.

Ved å sende en atomdreven angrepsubåt gir amerikanerne et klart budskap.

Handlingen forteller at amerikanerne vil bruke militær makt hvis de mener det er nødvendig. USA kommer til å slå tilbake hvis Iran går til angrep.

En atomdrevet amerikansk undervannsbåt i Persiabukta vil samtidig bli oppfattet som en klar provokasjon. Iranerne vet det er første gang på åtte år at USA sender et slikt krigsfartøy inn i dette området.

General Frank McKenzie sier at USA er klare til å svare på angrep fra Iran.

USA er forberedt

Øverstkommanderende for de amerikanske styrkene i Midtøsten er general Frank McKenzie. Han forteller at USA mener alvor. Søndag møtte han journalister i Washington.

Da var USS Georgia på vei inn i Persiabukta.

McKenzie gjentok at USA er «forberedt på å reagere» hvis Iran angriper.

USA gjorde noe lignende i april 2017. Da ble atomubåten USS Michigan sendt til Busan i Sør-Korea. Situasjonen på Korea-halvøya var da svært spent. Det var frykt for at Nord-Korea ville gå til angrep på nabolandet i sør.

USA sendte USS Michigan til området for å vise nordkoreanerne hva som ventet hvis det ble krig.

USS Michigan utenfor den sørkoreanske byen Busan i oktober 2017. Foto: USA Navy

Øker presset mot Iran

For Iran er det utfordrende at USS Georgia befinner seg like utenfor deres landegrenser. Det føyer seg inn i rekken av den siste tids militærstrategiske nederlag.

27. november ble den iranske atomfysikeren Mohsen Fakhrizadeh drept i et attentat. Iranske myndigheter var raske med å peke på at israelsk etterretning sto bak attentatet.

Det antas nok at USA, med tette bånd til Mossad, på et eller annet vis var involvert. Israelerne har hevdet at Fakhrizadeh tidligere ledet det iranske atomvåpenprogrammet.

Mohsen Fakhrizadeh befant seg i denne bildene da han ble drept. Foto: AP

Det er bare noen dager til iranerne vil holde en ettårsmarkering for likvidasjonen av den høytstående generalen Qasem Soleimani.

Han var sjef for den iranske Quds-styrken. Det er Revolusjonsgardens elitestyrke. Soleimani var også ansvarlig for iransk etterretning og iranske hemmelige militæroperasjoner.

Soleimani ble drept i et amerikanskledet angrep den 3. januar. USA tok på seg ansvaret for likvidasjonen. Angrepet skjedde etter «direkte ordre» fra Donald Trump.

Den høytstående iranske generalen Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk angrep 3. januar. Angrepet skjedde på den internasjonale flyplassen i Bagdad. Foto: AP

Iranske myndigheter har uttalt at de vil hevne likvidasjonen av Soleimani.

Ved å sende en atomdrevet undervannsbåt til Persiabukta kan USA ha ønske om å advare Iran. Ettårsdagen for likvidasjonen bør ikke føre til at situasjonen eskalerer.

Bombefly og hangarskip

USA har gjennom de siste ukene også på andre måter vist at de er militært til stede i Persiabukta.

10. desember ble to amerikanske B-52-bombefly observert over gulfområdet. Disse flyene kan frakte atombomber.

To B-52 Stratofortress fløy over Persiabukta 10. desember. Dette er bombefly som kan frakte atombomber. Dette bildet er tatt 10. desember et sted i Asia og viser en B-52, men det er uklart om dette er et av flyene som gikk over Persiabukta. Foto: US Air Force

Noen dager tidligere uttalte den amerikanske marinen at hangarskipet USS Nimitz var tilbake i Persiabukta etter en lengre øvelse. Det skriver USNI News.

Angrepsubåt

Det er neppe tilfeldig at det er USS Georgia som er sendt til Persiabukta. Fartøyet har sin hjemmebase i Kings Bay, Georgia. USS Georgia blir nå tilsluttet US Navy's 5th Fleet som er stasjonert i Bahrain. Undervannsbåten tilhører den såkalte Ohio-klassen. De omtales som strategiske undervannsbåter.

Den atomdrevne undervannsbåten USS Georgia på vei inn i Persiabukta gjennom Hormuzstredet. Fartøyet har et mannskap på 160. Undervannsbåter i Ohio-klassen kan bringe med seg betydelige mengder raketter og torpedoer. Foto: US NAVY

Ved å sette seg inn i hva det innebærer forstår de fleste at dette er fryktinngytende krigsmaskiner under vann.

I en krigssituasjon vil det være katastrofalt for en stat, som Iran, å ha et slikt fartøy i nærheten av egne landområder.

USS Georgia er nærmere 171 meter lang og har et mannskap på 160. Neddykket har fartøyet en toppfart på 25 knop.

USS Georgia kan utstyres med opptil 154 Tomahawk-raketter. Missilene har en rekkevidde på 160 mil i alle retninger.

Det er avstanden mellom Hamar og Tromsø.

Flere av undervannsbåtene i Ohio-klassen kan også utstyres med kjernefysiske interkontinentale ballistiske missiler.

USS Georgia og krysseren USS Port Roya på vei inn mot Hormuzstredet. Bildet ble tatt mandag og publisert lille julaften. Foto: US Navy

I tillegg kan fartøyene ha med seg 46 torpedoer for å ramme andre undervannsbåter og overflatefartøy.

Ohio-klassen kan også ha med seg en styrke på inntil 66 soldater fra maritime spesialstyrker. Slike enheter kan benyttes til etterretningsoppdrag eller andre spesialoperasjoner.

Vil bidra til stabiliet

– USS Georgia støtter maritime sikkerhetsoperasjoner i regionen.

Det forklarer Rebecca Rebarich. Hun er talskvinne for US Navy's 5th Fleet i Bahrain.

– Gjennom USS Georgias tilstedeværelse viser USA sine forpliktelser overfor sine regionale partnere. USA har et bredt spekter av kapasiteter til når som helst å kunne forsvare seg mot enhver trussel, sier Rebarich.

Uttalelsen er ikke overraskende.

USS Georgia holder seg i internasjonalt farvann og gjør ikke noe ulovlig som er juridisk krenkende for andre stater.

Likevel er det nok liten tvil om at USS Georgias tilstedeværelse er ment som en advarsel til Iran. USA vet det provoserer, men har sannsynligvis foretatt en vurdering av situasjonen.

De har kommet frem til at det er bedre å vise styrke enn å holde seg på avstand.