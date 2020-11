Derfor holdt Trump-teamet pressekonferanse ved et hagesenter

Donald Trump spilte golf mens de store amerikanske TV-kanalene i tur og orden erklærte Joe Biden som vinner av presidentvalget lørdag morgen amerikansk tid.

Han sendte likevel avgårde en Twitter-melding, som senere ble slettet, med innkalling til en «stor pressekonferanse» på Four Seasons i Philadelphia klokken 11.30.

De fleste antok at det var snakk om luksushotellet Four Seasons, men de rykket selv ut på sin Twitter-konto for å avkrefte at pressekonferansen skulle holdes der.

Det var i stedet snakk om et sted som het Four Seasons Total Landscaping. Det er en lokal bedrift som driver med hageanlegg og landskapsarkitektur i utkanten av Philadelphia.

De holder til i en murbygning som ligger mellom et krematorium og en pornobutikk ved navn Fantasy Island.

På parkeringsplassen utenfor, foran en gul hageslange, varslet Trump-advokat Rudy Giuliani rettslige skritt for å utfordre valgresultatet.

Misforståelse

Det noe utradisjonelle valget utløste en rekke spekulasjoner og morsomheter om hvem som hadde tabbet seg ut da lokalet skulle reserveres.

Ifølge New York Times lå misforståelsen et annet sted.

Giuliani og rådgiver Corey Lewandowski skal ha valgt stedet med vilje, men Trump skal ha misforstått da han fikk beskjed om at pressekonferansen skulle holdes på Four Seasons.

Ifølge PBS-reporter Daniel Bush har firmaets eiere fortalt at de plutselig ble kontaktet av Trumps valgkampstab samme dag.

De skal ha blitt fortalt at lokalet lå gunstig til på et sikkert sted like ved motorveien I95, og at Trumps stab derfor ønsket å bruke stedet.

Verken Trums valgkamp eller Det hvite hus har kommentert.

New York Times skriver videre at Trumps valgkampstab har slitt med å finne passende steder å ha pressekonferanser i Philadelphia hele uka, ettersom de stadig ble overdøvet av Biden-tilhengere.

Lewandowski og tidligere Florida-justisminister Pam Bondi forsøkte tidligere denne uka å holde en pressekonferanse etter en rettsavgjørelse i Pennsylvania, men måtte gi opp da det ble spilt så høy musikk at ingen hørte hva de sa.

Det hele skal ha blitt beskrevet som «nok en Rudy-spesial», skriver avisen.

