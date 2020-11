Slet med å overbevise Trump om at det gikk mot tap

Da Demokratenes tidligere visepresident Joe Biden lørdag formiddag amerikansk tid, ble erklært som landets neste president, befant Donald Trump seg på golfbanen til Trump National Golf Club i Stirling, Virginia, en kort kjøretur fra Washington.

– Hei, Mr. president! Gå! ropte en medspiller.

Trump løftet knyttneven i været til svar og ropte tilbake:

– Takk. Vi har en lang vei å gå.

Bilder fra EBU viser det som skal være Donald Trump som spiller golf rett etter det ble kjent at Joe Biden har gått seirende ut av presidentvalget 2020. Du trenger javascript for å se video. Bilder fra EBU viser det som skal være Donald Trump som spiller golf rett etter det ble kjent at Joe Biden har gått seirende ut av presidentvalget 2020.

Ingen tenkte tanken

Donald Trump har klart å overleve så mange politiske kriser de siste fire årene, inkludert riksrettssaken mot ham, at tanken på at han ikke skulle klare «å overleve valget» nærmest var utenkelig.

En kilde på innsiden av Det hvite sier til National Public Radio (NPR) at først sent på fredag begynte det å gå opp for Trump at det ikke gikk hans vei.

– Det begynner å gå opp for ham. Han trodde aldri han kunne tape, og de av oss som er i Trump-verden, vi trodde heller ikke han kunne tape, forteller kilden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Rådgiverne ser skriften på veggen

Donald Trump har i mange år beskrevet seg selv som en vinner. En som aldri taper. En som aldri gir seg.

– Å vinne er lett. Å tape er vanskelig. Spesielt for meg, sa Trump på valgdagen.

Han var da i hovedkvarteret for Trump-kampanjen og takket medarbeiderne for «en fantastisk innsats». Han lovet at innsatsen ikke ville være forgjeves. Fire nye år ville komme.

Da Joe Biden torsdag kveld overtok ledelsen i flere av de avgjørende vippestatene, skal Trumps rådgivere ha forsøkt å advare presidenten om at han kunne tape valget. Men Trump skal ha vært svært lite interessert i å få den slags råd.

Ifølge CNN har rådgiverne slitt med å få realitetsorientert presidenten.

Donald Trump gjentok anklagene om ulovlige stemmer og stemmejuks under sin tale på torsdag. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Sliter med domstolene

– Hvis du teller de lovlige stemmene, vinner jeg helt klart. Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan det hende jeg taper, sa Trump i en tale torsdag kveld.

Presidenten understreket at det vil bli mange rettstvister om valget og sa det kan gå helt til høyesterett. Han har før sagt at høyesterett vil avgjøre hvem som skal være landets neste president.

Medarbeidere skal ha informert presidenten om at det er få juridiske muligheter for å bestride valgresultatet.

Men Donald Trumps personlig advokat og rådgiver, tidligere New York-ordfører Rudy Giuliani, sa i ettermiddag at de kommer til å saksøke flere valgdistrikter i dagene fremover.

Blant annet mener de at for få republikanske observatører har fått lov til å være til stede i opptellingslokalene.

– President Trumps valgkampanje ble nektet retten til en rettferdig opptelling, sa Giuliani under en pressekonferanse i Philadelphia.

Dette er samme type problemstillinger som ble avvist av flere domstoler før helgen.

– Fjernsynskanalene avgjør ikke valget. Domstolene gjør, sa Giuliani videre.

En annen juridisk rådgiver for Trump-kampanjen sier til Fox News at de vil saksøke opptellingen i Pennsylvania, som de mener har fått pågå for lenge.

Til Wall Street Journal uttrykker flere sterk frustrasjon over at strategien rundt søksmålene som Trump vil fremme ikke har vært godt nok planlagt.

Trumps personlige advokat, tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani avbildet i Philadelphia rett etter kunngjøringen fra amerikanske fjernsynskanaler om at Joe Biden vinner valget. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Vil ikke erkjenne nederlag

Den sittende presidenten har gjort det klart at han ikke vil erkjenne nederlag. Han hevder også at valget langt fra er over.

Til tross for at flere amerikanske medier har regnet på at en seier til Biden var uunngåelig og derfor erklærte ham som vinner, mener Trump at Biden ikke er erklært som offisiell vinner i noen av delstatene.

«Vi vet alle hvorfor Joe Biden haster med å ta seieren og falskt erklære seg som vinner, og hvorfor hans allierte i media hjelper ham: de ønsker ikke at sannheten skal komme ut. Fakta er at dette valget ikke er over», skriver Donald Trump i en uttalelse.

Han står fast på at det har foregått valgfusk, og gjentar det i Twitter-meldinger han sendte ut fra Det hvite hus etter at golfrunden var unnagjort.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sjefen for den føderale valgkommisjonen i USA, Ellen Weintraub, sier at det ikke finnes bevis for at det har vært valgjuks i årets presidentvalg, skriver CNN.

– Det har vært veldig få klager på hvordan årets valg har pågått, sier hun til TV-kanalen.

President Donald Trump stod slik til under sin tale 5. november at pressefotografene fanget opp en viss ironi. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Hvem skal ta den vanskelige praten?

Selv om presidenten hevder at valget ikke er avgjort, er det flere støttespillere og rådgivere som begynner å erkjenne at Trump har tapt.

En som er nær presidenten, og fortsatt står last og brast med ham, sier til Politico at presidenten må starte å tenke på å innrømme tapet hvis omtellingene ikke går hans vei.

Men i kretsen rundt Trump er det ennå ikke avgjort hvem som skal ta «tapspraten» med presidenten.

Ifølge CNN er det snakk om at Trumps datter, Ivanka Trump, eller hennes ektemann Jared Kushner, kan måtte ta samtalen.

Høyt rangerte Trump-rådgivere skal samtidig begynne å forberede seg på å hjelpe Biden med en fredelig overtakelse av makten dersom han skulle bli erklært som vinner, ifølge Trumps tidligere kommunikasjonsrådgiver Anthony Scaramucci.

– Jeg har fremdeles venner i Det hvite hus, og det er fem, seks personer, høyt rangerte, som er klare til å fredelig overlate makten til Biden-kampanjen når den tid kommer.

– Dessverre er ikke presidenten en av dem, sier Scaramucci til CNN.

Presseoppbudet utenfor Det hvite hus kvelden 5. oktober da Trump holdt talen, hvor han gjentok anklagene om at Demokratene for å stjele valget. Foto: Erin Scott / Reuters

Vender Murdoch-imperiet ham ryggen?

I kjølvannet av Trumps anklager om valgfusk har flere republikanere gått ut og tatt avstand fra påstandene til presidenten. Det finnes ikke bevis på at det har foregått valgfusk i presidentvalget.

Også medier som anses som konservative er i ferd med å snu i sin Trump-dekning. Fox News, Wall Street Journal og New York Post har endret tonen sin i takt med at Trumps presidentskap kan se ut til å gå mot slutten.

Programleder Laura Ingraham i Fox News har lenge blitt ansett som en Trump-støttespiller. Nå råder hun presidenten til å akseptere tapet med verdighet, skriver The Guardian.

De tre medieorganisasjonene, Fox News, Wall Street Journal og New York Post, eies av mediemogulen Rupert Murdoch, som lenge har vært ansett som en støttespiller av den sittende presidenten.

Men allerede før valgnatten begynte ryktene om at Murdoch hadde mistet troen på presidentkandidaten han tidligere hadde direktelinje til, ifølge Vanity Fair og NPR.