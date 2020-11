Dette vil Joe Biden gjøre når han kommer i Det hvite hus

Under Donald Trumps presidentperiode ble mye forandret i USA. Ikke minst når det gjaldt internasjonalt arbeid og klimaspørsmål. Joe Biden har sagt at han vil melde landet inn i flere internasjonale avtaler igjen. Han vil føre en mer tradisjonell demokratisk politikk på flere områder.

Hvor mye handlingsrom han får er avhengig av sammensetningen i Senatet. I Kongressen har presidenten et flertall bak seg, men i Senatet er republikanerne i flertall. Dermed kan han bli stanset der. Men han kan også bruke presidentordrer for å få gjennomført det han vil.

På Bidens egen hjemmeside ligger en oversikt over programmet han gikk til valg på.

Her er noen av punktene:

Koronaviruset:

– Sannheten er at for å beseire viruset må vi først overvinne Donald Trump, han er viruset, sa Biden til velgere i en park i sentrum av Philadelphia i begynnelsen av november.

Nå kan det se ut til at Trump er «overvunnet», men det å bli kvitt viruset er uten tvil en gedigen utfordring. Landet er nå inne i sin tredje bølge med smitte.

Biden ønsker å opprette et nasjonalt kontaktsporingsprogram, etablere minst ti testsentre i hver delstat og tilby gratis testing til alle. Han støtter et forslag om at myndighetene skal kunne påby bruk av munnbind på føderal grunn.

Det vil være nødvendig med store offentlige bevilgninger til koronatiltak. Biden er avhengig av Kongressen og Senatet for å få vedtatt disse. Hvor mye han vil få til, vil avhenge av om republikanerne beholder flertallet i senatet. Det er ikke helt avklart i vippestatene ennå.

Soldater fra hæren i gang med å sette opp et feltsykehus i Texas. Foto: Smiley N. Pool / AP

Klima

Biden har sagt at han på sin første arbeidsdag vil sørge for å få USA inn i Parisavtalen igjen.

Han vil gjøre USA klimanøytralt innen 2050. Biden foreslår å forby nye leieavtaler for boring etter olje og gass på offentlige landområder. Han vil også investere 2000 milliarder dollar i grønn energi.

Biden kan bruke presidentforordninger til å gjeninnføre klimastandarder og utslippskutt Barack Obama satte i gang da han var president

Dette kullkraftverk i Hampton Township i Michigan ble revet i slutten av august. Biden vil ha en grønnere kraftproduksjon i USA. Foto: Jake May / AP

Økonomi

– Jeg ville ha startet en overgang bort fra oljeindustrien, ja. Det sa Biden i en av debattene med Trump. Hans mål er å erstatte tradisjonelle industriarbeidsplasser med «grønnere» jobber.

Biden vil øke skatt for høytlønnede grupper for å dekke inn investeringer i offentlige tjenester, men sier økningen bare vil gjelde dem som tjener over 400.000 dollar i året. Han støtter at den føderale minstelønnen skal heves til 15 dollar i timen fra dagens sats på 7,25 dollar i timen.

Helse

Biden ønsker å verne om og utvide Obamas helsereform, Affordable Care Act. Han ønsker å senke alderen fra 65 til 60 år for når man kvalifiserer for helseordningen Medicare. Han vil også gi alle amerikanere muligheten til å melde seg på en offentlig helseforsikringsplan som ligner på Medicare.

Helsereformen til Obama skal imidlertid opp i høyesterett i slutten av november og noen av de viktigste mekanismene der kan bli dømt grunnlovsstridige av det konservative dommerflertallet president Trump har fått innsatt.

I juli trakk USA seg ut av Verdens helseorganisasjon. Biden har sagt at han vil omgjøre denne beslutningen.

Utenriks

Biden vil legge vekt på å reparere forholdet til USAs allierte. Han sier han vil gå bort fra ensidige tollsatser rettet mot Kina.

I 2018 trakk Trump USA ut av Iran-avtalen, en atomavtale som ble enstemmig vedtatt av FNs sikkerhetsråd i 2015. Biden har sagt at han ønsker å gjenopprette avtalen og bedre forholdet til Iran.

Politi, rase og likestilling

Biden har sagt at han vil gjennomføre tiltak for å bekjempe raseforskjeller i rettssystemet. Han har avvist krav om å kutte i bevilgningene til politiet (defund the police). I stedet bør mer ressurser rettes mot å opprettholde god standard på politiets utøvelse, mener han.

Som ny president har Bidet lovet at han innen hundre dager vil få gjennom en lov som sikrer like rettigheter til LHBT-personer.

I forbindelse med demonstrasjoner har det vært mange sammenstøt og mye uro i USA dette året. her fra Seattle i juli. Foto: Ted S. Warren / AP

Våpen

Biden har foreslått å forby angrepsvåpen. Han ønsker en bakgrunnskontroll for alle, og vil begrense hvor mange våpen en person kan kjøpe per måned. Han vil også at det skal bli lettere å saksøke våpenprodusenter og selgere som opptrer uaktsomt.

Høyesterett

Biden ønsket at man skulle ha ventet med å fylle det ledige setet i Høyesterett til neste presidentperiode har begynt. Slik ble det ikke. I slutten av oktober ble konservative Amy Coney Barrett tatt i ed. På spørsmål om Biden da vil utvide antallet dommere i USAs viktigste rett, for å sørge for en jevnere balanse mellom konservative og liberale, har Biden ikke gitt noe tydelig svar.

Biden har sagt at han vil jobbe for at loven skal kunne garantere rett til abort hvis høyesterett beslutter det motsatte.

Hund i huset

Joe Biden og hunden Major. Foto: Stephanie Gomez / AP

Donald Trump var USAs første president siden 1901 som ikke hadde hund i Det hvite hus. Med Joe Biden valget, får landet igjen en «førstehund».

Biden har to schæferhunder kalt «Champ» og «Major», som etter alt å dømme flytter inn i Det hvite hus sammen med matfar og førstedame Jill Biden.