Derfor er ikke Trump nærmere en løsning

Tirsdag kveld snakket president Donald Trump direkte til det amerikanske folk på TV. Mange var spente på hva han ville offentliggjøre fra sitt ovale kontor.

Det var første gang Trump benyttet seg av muligheten til å snakke direkte fra det ovale kontor prime time.

Bakgrunnen var at han ville informere om den humanitære og nasjonale sikkerhetskrisen på den sørlige grensen. Og det gjorde han.

Det var mye kjent, men lite ny politikk som ble servert det amerikanske folk.

Det var kanskje en noe mykere og mer empatisk president som snakket tirsdag kveld.

Angrep demokratene

Trump erklærte situasjonen som utspiller seg på grensa for en krise i hjerte og sjel og advarte mot en voksende humanitær- og sikkerhetskrise.

Mange spekulerte på forhånd i hvorvidt presidenten ville bruke anledningen til å erklære en nasjonal krise, for på den måten å kunne bygge en mur uten å gå veien gjennom Kongressen.

Det gjorde han ikke.

Trump brukte imidlertid sine drøye ni minutter til å snakke om viktigheten av å bygge muren mot Mexico.

Og han angrep demokratene for å hindre stengingen av statsapparatet i å ta slutt. «Statsapparatet er stengt av en grunn og kun en grunn: Fordi demokratene ikke vil finansiere grensesikkerhet», sa han.

Kontant svar

De store TV-selskapene i USA var usikre på om de skulle sende den direktesendte talen til det amerikanske folk kl 21. tirsdag kveld.

Men de ryddet plass. Og Donald Trump leverte altså i kjent stil.

Det gjorde også demokratene som på forhånd hadde bedt om å gi et motsvar. Rett etter Trumps tale svarte demokratene speaker of the house Nancy Pelosi og senator Chuck Schumer på Trumps tale.

Schumer avluttet med å si: «Symbolet på Amerika burde være Frihetsgudinnen, ikke en 30 fot mur.»

Mindretallsleder for Demokratene i Senatet Chuck Schumer og leder i Representantenes hus Nancy Pelosi svarer på presidentens tale.

Langt unna løsning

Selv om presidenten i sin direktesendte tale sa at situasjonen kunne løses på 45 minutter, er det altså lite trolig at vi får se noen løsning med det aller første.

Det er ingenting som tyder på at Trump vil få støtte fra demokratene til det som var et av hans viktigste valgkampløfter.

De to leirene er like splittet som før.

Onsdag vil presidenten møte i Kongressen for å forsøke å få en slutt på en shutdown som har preget USA i 18 dager.

Det er nest lengste i USAs historie. Den lengste varte i 21 dager.

Donald Trump ser altså ut til å kunne notere nok en rekord i boka si. Spørsmålet er bare hvorvidt det er en rekord han ønsker å bli husket for i fremtiden.