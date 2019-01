I natt holder Trump talen TV-selskapene var usikre på om de turte å sende

Det har foregått en debatt i amerikanske medier om TV-stasjonene burde rydde sendetiden for å kringkaste talen fra Det hvite hus. Argumentet mot er blant annet at Trump sannsynligvis vil komme med en rekke feilaktige påstander.

Argumentet for er at det er et uvanlig kraftig virkemiddel presidenten tar i bruk, og at det faktisk handler om den amerikanske presidenten og en meget viktig politisk konflikt.

VI HA EN HØY MUR: Donald Trump inspiserte i fjor forskjellige eksempler på muren som kan bli bygd. Han har nå sagt at han ønsker en mur bestående av stålplater som er plassert slik at det er mulig å se hva som skjer bak muren. Foto: Evan Vucci / AP

Alle de store amerikanske kanalene har bestemt seg for å kringkaste talen.

Det er varslet at presidenten vil drøfte det han gjentatte ganger har kalt «Den alvorlige situasjonen ved vår sørlige grense». Trump ønsker at demokratene skal godta at det brukes penger på en mur mot Mexico.

Han har tidligere truet med å stenge hele grensen, noe som vil får store økonomiske konsekvenser.

Erklære krise

Ett grep presidenten kan ta er å si at nasjonen er i krise og så bruke det lovverket tillater han å bruke: La forsvaret bygge muren. Det presidenten har lov til, er å erklære en slik krise, men det er høyst usikkert om han har lov til det på dette grunnlaget.

Washington Post meldte tirsdag ettermiddag at Trump ikke kom til å gjøre noe slikt i talen. Kilden de hadde var en høytstående tjenesteperson i Det hvite hus.

MENER MUREN ER UMORALSK: Demokratenes ledere i Kongressen hevder de vil nekte enhver bruk av penger på grensemuren. I februar i fjor var de nær å godta en avtale som ville ha ført til byggingen av muren. Foto: MARK WILSON / AFP

Krise likevel

Visepresident Mike Pence gjennomførte i dag intervjuer på amerikansk morgenfjernsyn. Da sa han at presidenten vil bruke talen til å argumentere for muren.

– Vi har unektelig en humanitær og sikkerhetsmessig krise på grensen, sa Pence til CBS.

– Vi tror vi kan greie å løse dette gjennom den normale politiske prosessen. Demokratene må være villige til å forhandle, la Pence til.