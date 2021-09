Det viste seg å være det siste.

Oberstløytnant Bent Anders Salberg var styrkesjef for det norske feltsykehuset på flyplassen. Han forteller nå for første gang om den dramatiske perioden da Taliban overtok makten i Afghanistan.

Salberg kom til Kabul 15. mars. Planen var at feltsykehuset skulle være i drift til årsskiftet. men i løpet av høsten rykket Taliban stadig nærmere hovedstaden.

– Det var frustrerende og litt rart. De siste ukene gikk det ekstremt raskt. Det ble mer og mer klart for oss at afghanske regjeringsstyrker ikke maktet å stanse dem. Det var veldig spesielt. Og det kulminerte natten de inntok Kabul, sier Salberg til NRK.

Utendørs gikk han med skuddsikker vest og hjelm.

– En spent natt

15. august ble det klart at Taliban hadde overtatt Kabul.

Den natten brøt folk seg gjennom sperringene på flyplassen.

Salberg så på overvåkningskameraene at en menneskemengde kom mot dem.

Han sier det var hundrevis eller tusenvis av mennesker som stormer over flystripe fra sivil siden til den militære siden.

– Før vi visste at det ikke var talibanere som ville oss vondt, må jeg si at jeg opplevde en sterk indre uro og bekymring for meg og mitt personell. Det var en spent natt, forteller han.

Det viste seg å være fortvilte afghanere som flyktet.

Han sier de ble informert om at Taliban ikke ønsket å angripe flyplassen og vestlige mål der.

– Etter hvert fikk du høre ting på etterretningsbriefene som du trodde du aldri ville høre. Det ble sagt at Taliban ivaretar perimetersikringa av basen på en utmerket måte. Det var spesielt.

Salberg sier han hele tiden har følt at de har vært godt ivaretatt sikkerhetsmessig. Så godt det lar seg gjøre i en krigssone.

– Vi må bare erkjenne at vi er på en plass som er utsatt for risiko. Og vi må klare å håndtere hverdagen likevel, forklarer han.

Det er dette de er trent til. Han vil berømme leger og sykepleiere som ikke har den samme treningen.

– Vi må rekruttere leger og sykepleiere fra det sivile. Å se at unge soldater og egentlig helt sivile leger og sykepleiere klarer å stå i en så spent situasjon som det har vært de siste ukene, har imponert meg mer og mer.

FELTSYKEHUSET: Norske helsearbeidere ved det militære sykehuset i Kabul tidligere i år. Foto: Eirik Veum / NRK

Terrorangrepet

Forrige torsdag skjedde det de fryktet. En selvmordsbomber tok meg seg over 100 andre i døden.

Feltsykehuset tok imot 31 skadde amerikanere og like mange afghanere.

– Det var store tall for et lite feltsykehus, sier Salberg.

Siden det var midt i evakueringen, var det mengden sanitetspersonell på basen stor.

– Det var ekstremt hektisk, men vi er proffe. Vi har øvd på dette mange ganger. Det å sørge for behandling er jobben vår, sier Salberg før han legger til.

– Vi måtte også håndtere soldatene som dessverre døde. Det er noe som må gjøres med verdighet og respekt. En erfaring som jeg tror alle kommer til å huske resten av livet.

13 amerikanske soldater døde. Men feltsykehuset klarte å redde mange.

De skadde pasientene ble fløyet videre til amerikanske baser i Tyskland og Qatar. 15 timer etter terrorangrepet var feltsykehuset tømt for pasienter.

– Jeg følte ikke på utrygghet da, men etter hvert var jeg bare stolt og fornøyd over det arbeidet som personellet på sykehuset gjorde denne dagen.

IKONISK: Bildet fra evakueringsflyet av den norske soldaten med et lite barn i armene fikk mye oppmerksomhet.

Ikke forberedt på å motta barna

Hadde ikke de mange foreldreløse barna blitt evakuert rett i forkant, kunne sykehuset havnet i en umulig situasjon.

Det var her de havnet før Norge snudde seg rundt og hentet hjem 28 foreldreløse barn. Som NRK meldte i går, er foreldrene til 25 av dem nå funnet.

Hvordan barna havnet på feltsykehuset, vet Salberg ingenting om. Bare at de var nødt til å ta vare på dem da de først var kommet inn.

– Vi er trent på krigens brutalitet, men å motta småbarna var ingen av oss trent på. For meg personlig var dette en mye større belastning enn å ta imot ofrene for selvmordsbomberen, sier han.

Han skryter av Norges innsats for å ta vare på barna.

Han mener også at Norge har gjort en god jobb med å få evakuert så mange fra landet.

Norge evakuerte 860 afghanere Ekspandér faktaboks Blant de 860 afghanerne Norge evakuerte, er det 72 personer som er menneskerettsaktivister, ifølge UDI. 676 afghanere har fått status som overføringsflyktninger etter innspill fra UD og Forsvarsdepartementet. Hovedkategoriene innenfor denne gruppen er følgende: – 63 lokalt ansatte – 513 personer tilknyttet Forsvaret med familier – 28 barn uten foreldre – 72 menneskeretts- og sivilsamfunnsforkjempere I den første og siste kategorien er det ytterligere 46 personer som ikke har ankommet Norge. De er enten i Afghanistan eller i andre land. Det ble også evakuert rundt 150 afghanere som har en familierelasjon til norske statsborgere. I tillegg er det 30 afghanere som hadde ulike oppholdstillatelser fra før av, viser foreløpige tall fra UDI. I tillegg til de 28 barna, inkluderer totaltallene drøyt 400 barn i barnefamilier.

Hjemme igjen

Mandag landet han på Gardermoen i likhet med resten av de norske styrkene.

Etter to tiår er det norske militæret bidraget i landet over.

– Jeg er veldig stolt over jobben norske kvinner og menn har gjort i 20 år og spesielt over det personellet mitt har gjort de siste to ukene. At de har bestemt at vi ikke skal være der lenger, må vi bare forholde oss til. Vi er et politisk instrument.

Han sier det er tragisk at det så fint land er ridd av krig og terror.

– Nato og USA har valgt å trekke seg ut. Da hadde det vært slitsomt å ha sterke meninger om det var rett eller galt å forlate Afghanistan. Sånn er jeg ikke skrudd sammen, sier Salberg.